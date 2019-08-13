 Зустрічі "нормандської четвірки" до вересня очікувати не варто, - Безсмертний

Зустрічі "нормандської четвірки" до вересня очікувати не варто. Про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

З урахуванням того, що ні новий склад уряду, ні новий глава МЗС ще не призначені, раніше вересня зустрічі на рівні лідерів "нормандської четвірки" очікувати не варто, вважає дипломат.

"Справа в тому, що зустріч лідерів - це фіналізуючий момент. Для того, щоб вона відбулася, потрібно провести зустріч на рівні політичних директорів, міністрів закордонних справ, лідерів урядів. У кожного з них є своя функція в цьому процесі", - додав він.

Крім цього, депутат від "Слуги народу" і кандидат на голову парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко каже, що питання дати впирається в реалізацію двох протилежних підходів. За його словами, навіть якщо найближчим часом зустріч у нормандському форматі відбудеться, вона навряд чи вирізнятиметься особливим успіхом порівняно з усіма попередніми.

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"Підхід Зеленського (президент України, - ред.) має намір досягти прогресу в переговорах і підхід Путіна (президент РФ, - ред.), який не розуміє, навіщо йому цей прогрес, але змушений реагувати. Це дипломатичне перетягування канатів може тривати ще деякий час", - упевнений дипломат.