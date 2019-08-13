 Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".

Віктор Медведчук каже, що він має власний мирний план щодо Донбасу, свого роду реінтеграція. За його словами, на нього згодні в Москві, Луганську, Донецьку, не згодні тільки в Києві.

Відповідаючи на запитання, чи використовуються якісь напрацювання Медведчука в роботі РНБО, Данилюк повідомив, що не знає про план Медведчука. І якщо він каже, що його не сприймають у Києві, то напевно, він його вже з кимось обговорював.

"З огляду на його політичну позицію, на те, як він поводився під час виборчої кампанії і до цього, то в мене є певні побоювання, що цей план - не в інтересах України. Але не хочу забігати наперед, про такий план я не знаю", - заявив секретар РНБО.

Також Данилюк заявив, що вбачає загрозу національній безпеці в тому, що Медведчук прийшов у Раду.

"Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загрозою? Так, це загроза. Але, врешті-решт, він був обраний депутатом, Україна - демократична держава, тому потрібно вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті", - наголосив Данилюк.

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