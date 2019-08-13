 Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".
Віктор Медведчук каже, що він має власний мирний план щодо Донбасу, свого роду реінтеграція. За його словами, на нього згодні в Москві, Луганську, Донецьку, не згодні тільки в Києві.
Відповідаючи на запитання, чи використовуються якісь напрацювання Медведчука в роботі РНБО, Данилюк повідомив, що не знає про план Медведчука. І якщо він каже, що його не сприймають у Києві, то напевно, він його вже з кимось обговорював.
"З огляду на його політичну позицію, на те, як він поводився під час виборчої кампанії і до цього, то в мене є певні побоювання, що цей план - не в інтересах України. Але не хочу забігати наперед, про такий план я не знаю", - заявив секретар РНБО.
Також Данилюк заявив, що вбачає загрозу національній безпеці в тому, що Медведчук прийшов у Раду.
"Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загрозою? Так, це загроза. Але, врешті-решт, він був обраний депутатом, Україна - демократична держава, тому потрібно вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті", - наголосив Данилюк.
Петю ви прибрали.
Дійте.
Жених согласен, отец невесты согласен, зачем у невесты спрашивать?
Что мєшаєт Зєлєнскому?
Ваше питання - тонкий "стьоб", грамотно однако
Вмієш усувати - працюй, а ні - звільни місце. Бо вчитися часу нема.
Что-бы караси не заплыли жиром и не передохли!
А по частинах світу вони розподіляється наступним чином: Азія-41 Європа - 41 Океанія -12 Афріка- 49 Країни Латинської Америки-28.
І коли йде важка визвольна війна українського народу з лютим кривавим ворогом окупантом фашистською паРашою міняти зараз або навіть найближчим часом державно-територіальний устрій нашої держави неприпустимо і навіть злочинно.
І якщо взяти цю криваву тоталітарну личакову ********* паРашу з її федеративним державним устроєм, то невід'ємні демократичні права в ній, права які включають свободу слова і вирази, свободу віросповідання і совісті, свободу зібрань та право на рівний захист перед законом також право на справедливий суд.... та інші взагалі зовсім не дотримуються навіть на відміну від майже всіх унітарних в тому числі і України держав.