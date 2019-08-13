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 Політика України
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Все про:Медведчук (476) РНБО (544) Данилюк Олександр (317)

 Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк вбачає загрозу в поверненні у велику політику Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "BBC News Україна".

Віктор Медведчук каже, що він має власний мирний план щодо Донбасу, свого роду реінтеграція. За його словами, на нього згодні в Москві, Луганську, Донецьку, не згодні тільки в Києві.

Відповідаючи на запитання, чи використовуються якісь напрацювання Медведчука в роботі РНБО, Данилюк повідомив, що не знає про план Медведчука. І якщо він каже, що його не сприймають у Києві, то напевно, він його вже з кимось обговорював.

"З огляду на його політичну позицію, на те, як він поводився під час виборчої кампанії і до цього, то в мене є певні побоювання, що цей план - не в інтересах України. Але не хочу забігати наперед, про такий план я не знаю", - заявив секретар РНБО.

Також Данилюк заявив, що вбачає загрозу національній безпеці в тому, що Медведчук прийшов у Раду.

"Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загрозою? Так, це загроза. Але, врешті-решт, він був обраний депутатом, Україна - демократична держава, тому потрібно вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті", - наголосив Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142591
 
   
 Топ коментарі
 
Данилюк, когда с этими вызовами начнешь работать?... Медведчук в Раде - это угроза, но нужно уметь работать и с такими вызовами, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 6207


Медведчук в Раде - это угроза, но нужно уметь работать и с такими вызовами, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 2782

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ну для петиного "миротворца" он 5 лет не был угрозой же.. даже напрямую говорили" не внесем его в базу-и не просите"
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Любой здравомыслящий человек будет видеть угрозу в сепаре, предателе и украиноненавистнике мертветчуке, только порохатый хряк этого не увидел, а мы сейчас будем расхлебывать то, что пэдра намутил за 5 лет.
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ну для петиного "миротворца" он 5 лет не был угрозой же.. даже напрямую говорили" не внесем его в базу-и не просите"
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Ну, так у чому питання?
Петю ви прибрали.
Дійте.
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Данилюк, когда с этими вызовами начнешь работать?...


Медведчук в Раде - это угроза, но нужно уметь работать и с такими вызовами, - секретарь СНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 2782

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а от интересно, окажись на месте шеремета этот самый чук, расследование так же велось бы бесперспективно, как и с шереметом, или нукеры ***** уже б жопы себе все изоровали в щепки, а минимум козла отпущения уже б нашли?
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Його обрав мудрий нарід, ось і працюй, покажи на що ти здатен.
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"По его словам, на него согласны в Москве, Луганске, Донецке, не согласны только в Киеве. "

Жених согласен, отец невесты согласен, зачем у невесты спрашивать?
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Любой здравомыслящий человек будет видеть угрозу в сепаре, предателе и украиноненавистнике мертветчуке, только порохатый хряк этого не увидел, а мы сейчас будем расхлебывать то, что пэдра намутил за 5 лет.
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Например, те кто кто заправляет авто газом
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Любой здравомислящій человек, спросіт Вас, такую умную, ( надєюсь правіло «ілі умная, ілі красівая» на Вас нє распространяєтся), «А шо ж такоє Порошенко, скоро уже полгода как не прєзідєнт, а Зєлєнскій не желает сдєлать то, что нє сдєлал он?»
Что мєшаєт Зєлєнскому?
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Шо і це всьо ?! А де посадки корупціонерів і визволення України від олігархів і злодіїв?!
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Мудель, загрози потрібно усувати/знешкоджувати, а не "уметь работать" Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 4643
Вмієш усувати - працюй, а ні - звільни місце. Бо вчитися часу нема.
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Мертвечук должен по пути в Раду упасть на нож и сломать шею. Даже не представляю наблюдать в украинском парламенте кремлевскую Тварь которая организовывала окупацию Украины и отделение крыма.
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Ничего, Петя в раде его встретит, сразу замочит.
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Петя? Кореш его, при котором Мертвечук поднялся и в деньгах и в рейтингах? Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 5482
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Союзника назвати загрозою , це вже щось нове в інструкціях Московії.
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б*же, так на Росії "опозиція" теж дошкуляє Кооперативу "Озеро", але це технічно зводиться до поїздки та селфі в автозаку "протестантів".(плюс - всі списки незадоволених відразу є в ФСБ))
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После снятия депутатской неприкосновенности любого предателя и изменника Украины можно (и нужно) привлечь к уголовной ответственности, и метверчук далеко не последний, там и соевому барыги со всей его шайкой есть, что предъявить: сдачу территорий, не введение военного положения, якшание и торговля с врагом и оккупантом!
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зачем врать то? голосовать за отмену нато и ес в конституции ВМЕСТЕ ведь будете )))))))))))))))
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Вони розділять парламент на умовно "український " і "московитський" . В "українському" - Слуги Московії а їх "противники" московити , будуть ніби в опозиції. Що стосується голосувань , то в ключових антиукраїнських законах , будуть нажимати кнопки синхронно.
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Какова роль щуки в экосистеме пруда?
Что-бы караси не заплыли жиром и не передохли!
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Так "щука" не бывает с ядерными ракетами, "буревестниками", "лошариками" и с высерами "мы добрые и в рай, а они - злые и к червям"
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Медведчук у Раді - це загроза, але потрібно вміти працювати і з такими викликами, - секретар РНБО Данилюк - Цензор.НЕТ 9244З "такими викликами" треба працювати так...
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это не угроза - это, зебильная реальность... привыкайте...
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Продажний московський посіпака мертвечук вже хоче змінити Конституцію України разом зі «Слугою народу» для прийняття злочиного закону про бандитський статус окупованого кремлем Донбасу. Цей продажний кремлівський холуй кум фашиста )(уйла заявив, що його антиукраїнська «Жопозіціона платформа - За життя сепаратистів» яка вся виключно складається з бандитів екс - ригоАналів зграї лютих ворогів України, зі збіговиська виродків втікача в паРашу ЗЕКА - Іуди. І вони разом з партією українофобів - «Слугою народу »повинні внести зміни до Конституції, оскільки обидві ці на його думку антиукраїнські фракції в Раді разом набирають більше 300 голосів, необхідних для конституційних змін, з подальшим сцінаріем повного знищенням України як держави ..... цього маніакального домагається ворожий нам кремль .... Та невже Український народ дозволить цьому продажному виродку кремлівському опричнику мертвечуку знищити свою рідну Українську державу ?
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Президент клоун и секретарь РНБО шавка Сороса - вот угрозы жизни миллионам украинцев.
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Так в даний час в списку унітарних держав налічується 85% від усіх країн і територій в світі. - Виходить що країн з таким унітарним устроєм як в Україні їх переважна більшість в світі.
А по частинах світу вони розподіляється наступним чином: Азія-41 Європа - 41 Океанія -12 Афріка- 49 Країни Латинської Америки-28.
І коли йде важка визвольна війна українського народу з лютим кривавим ворогом окупантом фашистською паРашою міняти зараз або навіть найближчим часом державно-територіальний устрій нашої держави неприпустимо і навіть злочинно.
І якщо взяти цю криваву тоталітарну личакову ********* паРашу з її федеративним державним устроєм, то невід'ємні демократичні права в ній, права які включають свободу слова і вирази, свободу віросповідання і совісті, свободу зібрань та право на рівний захист перед законом також право на справедливий суд.... та інші взагалі зовсім не дотримуються навіть на відміну від майже всіх унітарних в тому числі і України держав.
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