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Все про:Киргизстан (41) звинувачення (147) Атамбаєв (1)

 Експрезиденту Киргизстану Атамбаєву висунули обвинувачення у вбивстві та інших особливо тяжких злочинах

Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву висунули обвинувачення у вбивстві та інших особливо тяжких злочинах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

За словами представника Генпрокуратури республіки, Атамбаєва звинуватили у вбивстві та замаху на нього, організації масових заворушень, захопленні заручників і нападі на представника влади. Відповідно до законів Киргизстану, такі статті можуть загрожувати довічним ув'язненням.

Крім того, глава Держкомітету Нацбезпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв звинуватив експрезидента в підготовці держперевороту, пише видання 24Kg. За його словами, Атамбаєв під час операції із затримання навмисно використовував жінок, дітей і літніх людей для свого захисту.

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"Йому потрібна була кров, щоб здійснити державний переворот", - заявив Опумбаєв. Він зазначає, що в будинку експрезидента знайшли склад зброї, зокрема снайперські гвинтівки, пістолети, рушниці тощо. Опумбаєв також наголошує, що Атамбаєв стріляв у бійців спецпризначення на ураження.

Нагадаємо, Алмазбека Атамбаєва затримали 8 серпня і заарештували на три тижні. Унаслідок операції з його затримання, яка тривала понад добу, одна людина загинула, ще більше сотні постраждали. Експрезидента звинуватили в корупції та незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142588
 
   
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Порошенку эта новость не понравится .
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порошенко жидко гадит от таких новостей. и он уже купил себе клетчатое одеяло))
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" и он уже купил себе клетчатое одеяло)) "

Нет , нельзя . На клетчатое одеяло лицензия у путриота Насирова . Могу предложить новый образ - полосатая пижама
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Зе - это гнилой совок. Особенно когда снимает на тв свои шоу-разборки в областях, как в Житомире. Никогда в Германии такой х-нёй не занимается ни Президент, ни Меркель. Это функции главы мвд, сбу, премьера (как мин). Совок умер 30 лет назад. зе думает его воскресить
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Вы обвиняете нашего гаранта в осмысленных целенаправленных действиях? Это слишком!
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" Совок умер 30 лет назад. зе думает его воскресить "

Гениально . Можна я запишу , шоб не забыть Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и в других особо тяжких преступлениях - Цензор.НЕТ 2265
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за смерть совка 30 лет тому назад это и правда сильно. достойно скрина! ))
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Киргизам следует знать наш горький опыт - устранение верховных упырей ничего не даёт, кроме морального удовлетворения
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Кто вам верит?????????? На пространстве СНГ НИКТО НИКОМУ НЕ ВЕРИТ. Что мы ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим)=Од(Аз Ата-отсюда уеЗДы в Империи)ЭрБэйДжан СОГЛАСИЛЬ САМИ НА ПЕРЕДАЧУ НАШЕГО МОРЯ(Гульсум, а не Каспий) в общее пользование Вексбергам и Потанинам-друзьям Путина???? Они изгадили АстраханБазар(Астрахань), а мы говорил бери нашу нефть ,газ,осетровые и т.д.????!! 60млн. народ Бизанты и Пэриджана ПРОТИВ.Об этом должны знать захватчики Кремля(( с 1927г.сталиняно(двойник)микояны)).
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так все они для того и идут во власть, чтобы грабить, убивать и красть )
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Теперь "братья" подтянутся и скажут что в Чечне он подносил Яценюку патроны, ножи, бутылки и все это снимал на японскую камеру Госдепа, бубня при этом: да-да, это ист фантастишь.
А еще - поставлял русских мальчиков для крещения распятия. Експрезиденту Киргизстану Атамбаєву висунули обвинувачення у вбивстві та інших особливо тяжких злочинах - Цензор.НЕТ 6967
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для обладателей ЗЕметодичек где в пункте упоминание имени петра при любом раскладе напоминаю ваше зеле вашингтонский обком объяснил что можно делать с петром а что нельзя даже шеф вашего всьо бенито бабломойский прозрел Експрезиденту Киргизстану Атамбаєву висунули обвинувачення у вбивстві та інших особливо тяжких злочинах - Цензор.НЕТ 1571 поэтому остается старый утвержденный план кошмарить петра через портнова которому разрешили вьезд на этих условиях
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поэтому расслабтесь и наслаждайтесь эпохой без бедности
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