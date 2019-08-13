 Експрезиденту Киргизстану Атамбаєву висунули обвинувачення у вбивстві та інших особливо тяжких злочинах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету".

За словами представника Генпрокуратури республіки, Атамбаєва звинуватили у вбивстві та замаху на нього, організації масових заворушень, захопленні заручників і нападі на представника влади. Відповідно до законів Киргизстану, такі статті можуть загрожувати довічним ув'язненням.

Крім того, глава Держкомітету Нацбезпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв звинуватив експрезидента в підготовці держперевороту, пише видання 24Kg. За його словами, Атамбаєв під час операції із затримання навмисно використовував жінок, дітей і літніх людей для свого захисту.

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"Йому потрібна була кров, щоб здійснити державний переворот", - заявив Опумбаєв. Він зазначає, що в будинку експрезидента знайшли склад зброї, зокрема снайперські гвинтівки, пістолети, рушниці тощо. Опумбаєв також наголошує, що Атамбаєв стріляв у бійців спецпризначення на ураження.

Нагадаємо, Алмазбека Атамбаєва затримали 8 серпня і заарештували на три тижні. Унаслідок операції з його затримання, яка тривала понад добу, одна людина загинула, ще більше сотні постраждали. Експрезидента звинуватили в корупції та незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва.