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 Події, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1106) Нацполіція (8020) стрілянина (1029)

 У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на території спортивної школи, - поліція

12 серпня приблизно о 18:00 чоловік відкрив вогонь на території дитячо-юнацької спортивної школи з веслування в Дніпрі. Його затримали і допитали, а потім відпустили, не знайшовши підстав для арешту.

Про це LIGA.net повідомила речниця Нацполіції в Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета "Флобер" винятково в повітря, заявили правоохоронці.

Деякі видання раніше написали, що невідомий "стріляв із пістолета по людях". За словами правоохоронців, по людях вогонь не вівся. Після дачі свідчень стрілка відпустили.

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Внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з'ясовуються обставини інциденту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142587
 
 
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- Расскажите пожалуйста, как вы заработали свой первый миллион?
- Ну, для этого нужен хотя бы маленький стартовый капитал.
- И где Вы взяли свой стартовый капитал?
- Ну, для этого нужен хотя бы маленький стартовый пистолет.

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Пострадавшие есть? Нет
Флобер разрешён? Да
Дело заведено? Да
В чём повний песец?
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- Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть! (с)
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Не пистолет, а револьвер конечно же.
Пистолеты под флобер в принципе существуют, но стоят они примерно как ПМ под боевой патрон.
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https://t.co/7TveQvFsVe?amp=1

Стрельбу из револьвера на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле устроил гражданин Израиля в Днепре.
Позже полиция задержала злоумышленника

У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на території спортивної школи, - поліція - Цензор.НЕТ 1674
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Ну если Гадю отпустили, то этой мущинке - грамоту нужно дать - "отгонял мух от спортсменов, попутно вздабривая пинками(мух, а не спортсменов)")
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