 У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на території спортивної школи, - поліція

Про це LIGA.net повідомила речниця Нацполіції в Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета "Флобер" винятково в повітря, заявили правоохоронці.

Деякі видання раніше написали, що невідомий "стріляв із пістолета по людях". За словами правоохоронців, по людях вогонь не вівся. Після дачі свідчень стрілка відпустили.

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Внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з'ясовуються обставини інциденту.