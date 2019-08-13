 У Дніпрі чоловік відкрив вогонь на території спортивної школи, - поліція

Про це LIGA.net повідомила речниця Нацполіції в Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік здійснив кілька пострілів із пістолета "Флобер" винятково в повітря, заявили правоохоронці.
Деякі видання раніше написали, що невідомий "стріляв із пістолета по людях". За словами правоохоронців, по людях вогонь не вівся. Після дачі свідчень стрілка відпустили.
Внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з'ясовуються обставини інциденту.
- Ну, для этого нужен хотя бы маленький стартовый капитал.
- И где Вы взяли свой стартовый капитал?
- Ну, для этого нужен хотя бы маленький стартовый пистолет.
Флобер разрешён? Да
Дело заведено? Да
В чём повний песец?
- Золотой теленочек в нашей стране еще имеет кое-какую власть! (с)
Пистолеты под флобер в принципе существуют, но стоят они примерно как ПМ под боевой патрон.
Стрельбу из револьвера на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле устроил гражданин Израиля в Днепре.
Позже полиция задержала злоумышленника