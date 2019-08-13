 НАЗК запросило 6 посадовців, народного депутата і ректора для надання пояснень щодо можливих адмінправопорушень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
"НАЗК запрошує 8 осіб для дачі пояснень", - йдеться в повідомленні.
У відомстві повідомляють, що за наявності підстав буде складання протоколів про адміністративні правопорушення:
за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
- Андрія Павелка, народного депутата України;
- Катерину Фесюн, депутаку Менської міської ради;
- Тетяну Плетень, депутатку Вільнянської районної ради;
- Альону Дмітрєвскую, заступницю голови Сумської міської ради;
- Миколи Носка, ректора Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка.
за ознаками порушення обмежень щодо одержання подарунків:
- Олександра Тарасовця, депутата Чернігівської міської ради;
за ознаками несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
- Тетяну Єгорову-Луценко, начальницю Головного територіального управління юстиції в Харківській області;
- Олега Александровича, директора державного підприємства "Карпатський експертно-технічний центр Держпраці".