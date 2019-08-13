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 Політика України
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Все про:запрошення (4) НАЗК (610)

 НАЗК запросило 6 посадовців, народного депутата і ректора для надання пояснень щодо можливих адмінправопорушень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 8 осіб, серед яких народний депутат і посадові особи, для дачі пояснень за ознаками можливих адмінправопорушень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК запрошує 8 осіб для дачі пояснень", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомляють, що за наявності підстав буде складання протоколів про адміністративні правопорушення:

за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

  • Андрія Павелка, народного депутата України;
  • Катерину Фесюн, депутаку Менської міської ради;
  • Тетяну  Плетень, депутатку Вільнянської районної ради;
  • Альону Дмітрєвскую, заступницю голови Сумської міської ради;
  • Миколи Носка, ректора Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка.

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за ознаками порушення обмежень щодо одержання подарунків:

  • Олександра Тарасовця, депутата Чернігівської міської ради;

за ознаками несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

  • Тетяну Єгорову-Луценко, начальницю Головного територіального управління юстиції в Харківській області;
  • Олега Александровича, директора державного підприємства "Карпатський експертно-технічний центр Держпраці".
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142586
 
 
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Тобто мають на себе донести! ЗЕбіли ,ви вже всєх сдєлалі!
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