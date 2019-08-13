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 Суспільство
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 Правозахисники проведуть тур десятьма містами України на підтримку в'язнів Кремля

Українські правозахисники та родичі політв'язнів починають регіональний тур десятьма містами України на підтримку українців, які незаконно перебувають у тюрмах Росії та анексованого нею Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Як розповіла голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, мета акції "В'язні Кремля" - підтримати українських політичних в'язнів і військовополонених, допомогти їхнім родинам і продемонструвати солідарність різних міст України в протистоянні російській агресії.

"Ми хочемо нагадати суспільству, що сьогодні сотні українських громадян перебувають в ув'язненні Кремля і за ґратами через сфальсифіковані та політично мотивовані справи, – сказала вона. – Кремль садить за свободу вираження думок, участь у мирних зібраннях, переконання та віросповідання, а також тому, що пропаганда вимагає підживлення образу ворога. Українці, як і за часів ГУЛАГу, досі сидять у російських в'язницях, як і тоді, кримські татари знову небажані на своїй землі в Криму", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозахисники просять надсилати листи підтримки українському політв'язню Балуху

У десяти містах країни будуть розміщені інсталяції зі 121 капкана. Вони символізують 97 політв'язнів, яких Кремль почав ув'язнювати, починаючи з 2014 року, і 24 українських військовополонених моряків, які потрапили в полон наприкінці 2018 року.

Регіональний тур триватиме два місяці, з середини серпня до середини жовтня, і почнеться з акцій в Одесі (13 серпня) та Херсоні (15 серпня). Після цього активісти відвідають Харків (3 вересня), Маріуполь (6 вересня), Запоріжжя (10 вересня), Дніпро (12 вересня), Львів (16 вересня), Чернівці (19 вересня), Вінницю (1 жовтня) та Чернігів (10 жовтня).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142584
 
 
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" Сюр какой-то."

бумажного кораблика еще не хватает .
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" Региональный тур продлится два месяца, с середины августа до середины октября "

Хто финансирует ?
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"Мы хотим напомнить обществу"

Оно не знало или забыло?
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правозащитники... может как-то...по профессиональнее подходить к этому вопросу?
может лучше забросать исками все международные организации ( и так каждый месяц)
вот тупо - все...чтоб брать измором и утомлять напоминанием о том что раша - подлая тварь
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Тур по Золотому кольцу нет желания провести?
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Кто остался ДОБРОВОЛЬНО на оккупированы территориях или поехал туда (или в страну агрессора и оккупанта) после февраля 2014 года (а уехать от туда или не ехать ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ), тот САМ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВСЕ РИСКИ за свою дальнейшую судьбу, что с ним может произойти ЧТО УГОДНО, любое беззаконие и насилие со стороны агрессора и оккупанта! И теперь, когда эти БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ И БЕСПЕЧНЫЕ ЛЮДИ "нашли себе на жопу приключения", почему-то (более разумные и ответственные) должны их вызволять из рабского плена врага и оккупанта?! Они САМИ ВИНОВАТЫ в своей бесшабашности и понесли ответственность за собственную глупость и беспечность! Не вижу логики в том, чтоб государство или общество им чем-то обязано, гуманитарную снисходительность проявить можно, но не более того!
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очередные бездельники-клопы на горе людей устраивают себе развлечение...
твари...
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