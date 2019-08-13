 Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Українськi Новини", про це йдеться в матеріалах суду.
Заявник вказав, що 23 липня через канцелярію НАБУ подав заяву про вчинення Трубою кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.382 (невиконання судового рішення посадовою особою) Кримінального кодексу.
Звинувачення стосуються того, що директор ДБР всупереч винесеним раніше рішенням суду не відкрив кримінальне провадження на вимогу заявника.
Директор НАБУ Артем Ситник також відмовився внести зазначені відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань.
Позивач попросив суд визнати факт його бездіяльності і зобов'язати Ситника почати розслідування проти Труби.
Суд погодився з позицією позивача і вказав, що в його заяві містяться ознаки скоєння директором ДБР кримінального злочину.
Суд на початку серпня зобов'язав НАБУ почати розслідування цього злочину.
- ну что сынку...помогли тебе твои
ляхипортнов? )))
Ангел ему поставил на лбу печать мерзавца....
Мусор по призванию одним словом..., не путать с честным ментом....
―Водителя автобуса? Какого водителя автобуса?
Следователи НАБУ в ходе расследования формулы ценообразования "Роттердам плюс" не смогли найти подтверждений того, что закупаемый по ней уголь действительно ввозился через Роттердам.
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З коментарів:
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Это точно не кусочек неизвестного выступления "95 квартала"?
Или НАБУ решили открывать свою контору для проведения корпоративов?https://ukraine.d3.ru/nabu-ne-nashlo-podtverzhdenii-chto-ugol-v-ukrainu-privozili-iz-rotterdama-1830616/?sorting=rating