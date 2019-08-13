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 Політика України
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Все про:суд (5420) кримінальна справа (363) Труба (113)

 Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби

Національне антикорупційне бюро зобов'язане відкрити кримінальне провадження проти директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням "Українськi Новини", про це йдеться в матеріалах суду.

Заявник вказав, що 23 липня через канцелярію НАБУ подав заяву про вчинення Трубою кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.382 (невиконання судового рішення посадовою особою) Кримінального кодексу.

Звинувачення стосуються того, що директор ДБР всупереч винесеним раніше рішенням суду не відкрив кримінальне провадження на вимогу заявника.

Директор НАБУ Артем Ситник також відмовився внести зазначені відомості до Єдиного реєстру судових розслідувань.

Позивач попросив суд визнати факт його бездіяльності і зобов'язати Ситника почати розслідування проти Труби.

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Суд погодився з позицією позивача і вказав, що в його заяві містяться ознаки скоєння директором ДБР кримінального злочину.

Суд на початку серпня зобов'язав НАБУ почати розслідування цього злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142583
 
   
 Топ коментарі
 
На полиграфе не забудьте Трубу проверить. На том, что он Пете приготовил.
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Ну и дебильная рожа у этой клистерной трубки... Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы - Цензор.НЕТ 1256
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не столько дебильная, сколько глубоко непорядочного, подлого человека....
Ангел ему поставил на лбу печать мерзавца....
Мусор по призванию одним словом..., не путать с честным ментом.... Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы - Цензор.НЕТ 1651
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Трубі - "труба", чи просто полякають?
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Портнова-Мертвечука досі не чіпають !!!
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- Не пойду, - сказал Остап, - по причине гордой застенчивости.(с)
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Богдан отмажет....Сытник погулял за чужой счет и ничего... Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби - Цензор.НЕТ 8081
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канализационная ТРУБА Богдана-Портнова
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***
- ну что сынку...помогли тебе твои ляхи портнов? )))
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Ну и дебильная рожа у этой клистерной трубки... Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы - Цензор.НЕТ 1256
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не столько дебильная, сколько глубоко непорядочного, подлого человека....
Ангел ему поставил на лбу печать мерзавца....
Мусор по призванию одним словом..., не путать с честным ментом....
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хорошее уточнение... на этой харе много чего написано...
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Фу, какой непорядочный! Мы (Петя), панимаеш его назначили, а он против нас что-то нехорошее возбуждает! Я думал, что он меня после назначения полюбит, а он видите ли по закону...
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Не копай другому яму - повредишь Трубу. Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы - Цензор.НЕТ 4543
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Посадили Порошенка малоросы? Ничего у вас не выйдет
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На полиграфе не забудьте Трубу проверить. На том, что он Пете приготовил.
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Давно пора, а то дбр это наркоманский цирк похлеще зекоманды.
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В цій історії залишається відкритим лише призвіще того "заявителя". Бо щось мені підказує, що він може бути однофамільцем небезвідомого Портнова. А вся ця мишина возня з рішенням суду є лише намагання або ж відмазати однофамільця небезвідомого Труби від відповідальності за порушені ним справи за абсурдними заявами того ж Портного, або ж примусити його далі приймати протизаконні рішення на угоду "заявителя "
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О, видать хорошо Петя судьям занес) На пару земельных участков хватит.
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зесовкомалоросы что то у вас не клеится Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби - Цензор.НЕТ 2744 одним словом труба
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―Нет-нет-нет-нет, я убиваю водителя автобуса.
―Водителя автобуса? Какого водителя автобуса?Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби - Цензор.НЕТ 6792
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Кто его может посадить ведь он же Труба, что с него взять ?
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Труба это пустота в голове, а заполняют трубу разными нечистотами, Портнов, Богдан, Коломойский, ФСБ и т.д
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ЗЕбилло. обрати внимание как харя этой трубы налилась всего за год! его зубожиль не коснулась, так как тебя. известный термин "церемониальная функция" ? когда решения принято, а твоя подпись это формальность.
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НАБУ не нашло подтверждений, что уголь в Украину привозили из Роттердама

Следователи НАБУ в ходе расследования формулы ценообразования "Роттердам плюс" не смогли найти подтверждений того, что закупаемый по ней уголь действительно ввозился через Роттердам.

Не переключайте канал, дальше в нашей программе:

• НАБУ установило, что голландский сыр не производится в Голландии.
• НАБУ задержало группу мошенников, варивших кофе по-венски во Львове.
• НАБУ озадачено: часть коньяка производится не в провинции Коньяк, а хер знает где.
• ШОК МОЛНИЯ Докторская колбаса не содержит докторов!
• Столкнувшись с миксолидийской гаммой, следователи НАБУ тщетно изучают карту мира.
• НАБУ сообщает, что большинство шотландских вислоухих кошек, видимо, не были ввезены из Шотландии легально.
• НАБУ в замешательстве: немецкие овчарки не разговаривают по-немецки!
• Обыски в офисах партии "ЕС": НАБУ подозревает нелегальный ввоз європейського вибору країни.
• Патрули НАБУ расследуют массовую неуплату таможенного сбора украинцами, целующимися по-французски.
* * *
Ваши версии в комментариях.
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З коментарів:
• В футбольном клубе "Шахтёр" нет ни одного шахтёра!
• Московская колбаса не из москвичей!
• Следователи НАБУ не смогли доказать своё происхождение с планеты Набу из фильма "Звёздные войны".
• Порш кайен ездит не на перце! Спецназ НАБУ, в ружье, срочно надеть носки!!!
• ЯЙЦА БЕНЕДИКТ ОКАЗАЛИСЬ КУРИНЫМИ
• Расследуется случай мошенничества в Ватикане: Папа Римский на самом деле не является ничьим отцом!
• В ходе массовой операции изъято около 8 тонн мази Вишневского, доктора Вишневского просят подойти в НАБУ для опознания похищенного у него имущества.
• А про гамбургер вже було?!
• МОРСКАЯ СВИНКА
• ПТИЧЬЕ МОЛОКО
• Все отделения KFC будут депортированы обратно в Кентукки.
• СКАНДИНАВСКИЕ КРОССВОРДЫ
• Массовые случаи присвоения украинцами Ахиллесового сухожилия.
• Супермаркеты Украины ввозили ананасы из БАНАНОВЫХ республик.
• Водка хортица делается не из острова.
• Число Авогадро возвращено владельцу.
• Горно обогатительный комбинат не обогатил ни одну гору!
• На майку-алкоголичку заведено дело о насилии в семье.
• Охотники начали переживать за свои сосиски.
• После покупки путевки "Все включено", следователи НАБУ долго разбирались на рецепшене отеля: от того ли номера им дали ключи. Ведь в нем было "все выключено"!
• Антимонопольный комитет открыл досудебное делопроизводство в отношении планета Земля за монопольное использование гравитационной постоянной.
• На заключённых Вольнянской ИК № 20 заведено дело о незаконном содержании домашней птицы.

* * * * *

Это точно не кусочек неизвестного выступления "95 квартала"?
Или НАБУ решили открывать свою контору для проведения корпоративов?https://ukraine.d3.ru/nabu-ne-nashlo-podtverzhdenii-chto-ugol-v-ukrainu-privozili-iz-rotterdama-1830616/?sorting=rating
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