 Як взяти участь у розіграші 209 мільйонів євро італійської SuperEnalotto з України?

Тим часом, сервіс TheLotter.com відзначає небувалий ріст інтересу до тиражів знаменитої лотереї.

Виграшна комбінація за результатами тиражу напередодні складалася з чисел 10, 15, 42, 57, 68, 80 і зоряного номера 25. Для довідки, в попередньому тиражі випали такі щасливі номери: 13, 33, 40, 61, 78, 80 і зоряний номер 66.

До слова, відсутність переможців джекпоту не означає відсутність великих переможців. Так, за результатами розіграшу, який пройшов в Італії 8 серпня, щасливий гравець з Минтурно, що в провінції Понтінья, зумів вгадати п'ять з шести номерів, що випали. Виграш щасливця перевищив 20 тисяч євро. За даними національної лотереї, це вже четвертий за рахунком виграш в Супереналотто в провінції Понтінья.

Тим часом, джекпот італійської лотереї вже досяг 209 мільйонів євро. Це найбільший лотерейний джекпот за всю історію лотереї Італії та найбільший в світі джекпот на сьогодні.

Нагадаємо, вам зовсім необов'язково мчати до Італії, щоб взяти участь у грі.

Відомо, що багато знаменитостей пробували грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 квитків SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року, і виграла приз другої категорії на суму € 120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

Як українці можуть офіційно грати в лотерею Італії

Перетнути кордон та придбати білет особисто

Ви можете особисто вирушити до Італії, щоб придбати білет лотереї у офіційного рітейлера, за умови, що потім ви не будете вивозити його за межі країни.

Зареєструватися на сайті TheLotter.com і взяти участь в лотереї онлайн

Брати участь в лотерейних тиражах Італії з України так само просто, як якщо б ви перебували там особисто. Все, що для цього потрібно зробити - купити лотерейні білети до тиражів, які проходять в Італії, кожен вівторок, четвер і суботу!

Відповідно до правил національної лотереї, білети купуються співробітниками локального офісу на території Італії і зберігаються в спеціалізованих сейфах до запитання.

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