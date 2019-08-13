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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Дніпро (86) Крим (7287) вода (274) Кориневич Антон (5)

 Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич

Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду (канал), яка розташована на території України, і на це вона має повне право.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, коментуючи чергове загострення уваги чиновників окупаційної влади РФ з приводу дніпровської води.

"Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду (канал), яка розташована на території України, і на це вона має повне право", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що Крим є територією України, а не РФ. Тому Росія не може порушувати в міждержавних відносинах питань, пов'язаних з Кримом. Питання, пов'язані з Кримом, може порушувати тільки держава-суверен, тобто Україна.

"За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому, саме держава-окупант має відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - підкреслив Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров

Постпред президента в АР Крим вважає, що всі претензії держави-окупанта не мають будь-якої правової або міжнародно-правової основи.

Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142581
 
   
 Топ коментарі
 
Кто оправдывается? Никаких оправданий нет, есть объяснения для тупорылой крысчанской ваты.
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Все правильно, вернем Крым в природное его состояние полупустыни. Думаю Гринпис поддержит.
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- Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. (с)
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Все правильно, вернем Крым в природное его состояние полупустыни. Думаю Гринпис поддержит.
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Кроме воды, там ещё 60 лет назад не было ни дорог, ни электричества. А к морю невозможно было пробраться через камни и чагари...
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"А к морю невозможно было пробраться через камни и чагари..."

Об этом заботятся москали, огораживая море заборами.
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Шо мішає касабам черпати дніпровську воду, яка тече з Раші з під Смоленська, з Чорного моря і відділивши її від солоної морської, або прорити трубоводопровід з Сибірі? Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6837 https://www.youtube.com/watch?v=WKblHW5fnRk
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Что случилось! Почему он оправдывается?
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Ведь сзади сильна Мацква,а он может не верит в силу нашей Украинской армии,так бывает,одни верят,другие боятся верить
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Главное, теперь, чтоб не продолжил
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Кто оправдывается? Никаких оправданий нет, есть объяснения для тупорылой крысчанской ваты.
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Для эффективного сжигания ваты в русских мозгах нужен русскоязычный (как минимум) частный новостной спутниковый канал. А блеяние украинских чинуш они даже не услышат.
Это было для наших ушей. Но зачем?
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думаешь ватники будут искать этот канал и смотреть его?! им соловьевского говна хватает. Единственное что поможет ватным мозгам это 7 грамм...ну или 9...
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Уверена! Сама была такой при совке, но слушала голоса, не взирая на глушилки
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сравнение некорректное, вряд ли Вы стали бы слушать "голоса фашистской хунты"))
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Но зачем?
Димова завіса. аби не збурювати завчасно народ.
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Дорогая Нино, пошевели ушами: " комментируя очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды"
В должностные обязанности " постоянный представитель президента в АР Крым" входят такого рода комментарии. Так что не надо про "блеяние украинских чинуш".......
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рашка развонялась (во всех смыслах) что Украина перекрыла русло реки Днепр
и крысма из-за этого будто бы превращается в пустыню..
типа тогда мы (рашка) вынуждены будем перекрыть исток Днепра который на Валдайской возвышенности, в Смоленской обл. РэФэээ.
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И что это хотя бы теоретически даст? Сколько рек впадает в Днепр на протяжении всего его течения?
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Нічого не дасть, Дніпро не йде в Крим, туда йде канал, штучна споруда.
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Они ж типа угрожают перекрыть Днепр у себя под Смоленском. Наверное, закончат "сев пот - 2" и начнут новое русло Днепру вдоль границы Украины рыть. Ну и кто теперь дебилы?
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той різ знадобиться щоб в ньому їх і прикопати Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 3232
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Meelo Mann "Ну и кто теперь дебилы?"

Интересный вопрос. Особенно с учетом того, что прежде чем попасть в Украину Днепр протекает по Беларуси через Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области. И где они рыть будут?!
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Газопровод -в обход України, Залізницю-в обход України, Дніпро-в обход України. Дніпромор-канал в життя !
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а я знаю? рашка ж такая затейница))))))
(я просто написал их...видение виноватых))))... )
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Он не оправдывается, а излагает позицию Украины по существу вопроса.
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Почув як реагують люди на це і вискочив чортик з табакерки.
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Все! Теперь главное, чтоб больше ничего не говорили и зекретину, ни в коем разе, слова не давали
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Хватит уже сладких речей и намеков, доставайте чоколяд и пляшите в чем мать родила, принесите в жертву пару младенцев. Ребята, вы же сектанты, ведите себя соответствующе. Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4554
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зебил, какие сладкие речи и намеки, какие танцы, чтоб в чем мать родила? Иди лечись, зебильо озабоченное -даже на политическом форуме дрч...
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- Мадам, судя по нашим тестам, вы в глубокой депрессии. Помочь вам выйти из нее может только сайентология. Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6931
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В парк сходи что ли в одном плаще... там, такие как ты, встречаются)))
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Раз гуляючи по парку,
Ем с устатку шаурму…
Вдруг подходят ЛераЛерки,

Приглашают -
рушить тьму.
Говорят, что кто без веры,
Тот добыча для чертей.
Им бы френчи,
Револьверы,
Перекрестье портупей
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А пэтепридури столько комментов настрочили о зраде. Все зря😀
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1. ******** вода не потрібна.
2. ******* існують завдяки молитвам на головного скрєпоносца *****.
3. ******* вивчать ст. 55 Женевської Конвенції та будуть пити морьску воду.
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Подаруйте козломордим глобус Крима, і хай там знайдуть річку Дніпро. Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4702
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Московиты глупые, даже если они "перекроют у себя" Днепр он не высохнет так как есть другие притоки, есть подземные ключи, есть дождевое питание... и.т.д. и.т.п.
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закони природи касапам дурним не відмінити Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6874
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Воевать нужно с умом, а то у рашки может возникнуть вполне резонный вопрос - ну раз такое дело так зачем нам Украинская ГТС?
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Вона і без цього їм вже не потрібна. Справа часу.
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Бггг) а зебильо спамит -врубаются, что зебоба снова обосрется
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Как только отроют железнодорожный мост через Крымский пролив, тады кубанскую воду в Крым можно будет возить цистернами.
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Меня смущает другое. Кремль вложил кучу денег в энергетику и транспорт для Крыма, но очень мало делал и делает для водоснабжения. Почему сразу зарубили проект подачи воды с устья р.Кубань? Это конечно не заменило бы Днепр, но проблемы Восточного Крыма вполне решило бы. На мой взгляд ответа может быть два:
1. Всерьёз думали договориться с Киевом о воде.
2. Выдавливают преимущественно украинское население северного Крыма на континент.
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ничего исключать нельзя.Но в случае с рекой Кубань бесперспективно.Дорого,долго и р.Кубань с трудом удовлетворяет потребности самой Кубани.Поворачивать реки вспядь это была забава совка.Выгребаем по сей день.
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Ну уж не дороже Крымского моста было бы пару труб кинуть в Керчь. Там километров сто всего.
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Тут смех и стёб давний. Давно печатал. Ещё до моста. Ну подумайте граждане. А о. Кипр, Сицилия, Мальта, Крит итд и тп? Ну они где берут воду? Там реки полноводные шумят? Миллионы населения, туризм, лайнеры заходят, промышленность какая там---а вода откуда? Опреснители, танкерами возят, очистка современная, экономия рациональная и много другого! Всё политика и взрыв в мозгах тупых. Совки комуняки даже реки Сибири собирались на пустыню повернуть---академиков привлекали, и находились академики, проекты были. Там дурь крепкая, подсознательная. Пусть берут лопаты и перекапывают Днепр----мир со смеху упадёт! Да простим им---ну кацапы, ну что с них брать!
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Думаю, що Зе патріотично відсторонить Антона Кориневича від займаної посади і поставить справжню людину із Слуг народу, який дасть воду на Крим. Бо вода в Криму важливіша ніж для аграріїв Херсонщини Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7708
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Я б вообще на месте нашей власти заявил, что Украина собралась отказаться от водохранилищь, осушить их для сельского хозяйства и выращивать там хлеб и рубить капусту, строить там базы отдых и принимать детей из Крыма на оздоровление. Надо быть циничными и ставить ***** подобными заявлениями в тупик.
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А що будуть говорити прихильники Зе, якщо він дасть воду? Я пам'ятаю як вони перевзувалися у питанні повернення російських моряків Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 5558
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Коротко и ясно.
Для всех упоротых и ватоголовых отлично всё объяснил.
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Це все Парашенка та соєві винуваті, а Зе все виправить і дасть безкоштовно воду спраглим Кримчанам.
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А якщо не дасть? Визнаєш, що ти - продажний, мародерський мерзотник?
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Якщо не дасть, то визнаю що був неправий. Але я не продавався і не мародерів, як ти. Тому ти можеш визнавати свою суть зараз.
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Ну це на совісті кожного - хто продававсь, а хто - ні. Мародер Порошенко купував кожного, хто продававсь, і потім змушував відробляти, тиснувши на совість. Якщо в купі лайна з'явилась ізюмінка, то я її не виколупую.
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Был когда-то такой генсек Черненко. И очень он любил мелиорацию. И для неё качали артезианскую воду. И докачались до полного засоления почвы. Успехов нашым крымским друзъям!
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Там вже засолений грунт і щоб повернути попередній стан необхідно качати воду кілька років Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 9388 За цей час вся Херсонщина висохне.
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Кокс він для себе притримав, а от для інших таки щось з переліченого.
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"Нам нада днєпровская вода".
Цапи! Коли ви, скориставшись складною внутрішньою ситуацією, крали Крим, ви чимсь думали??? Звісно внутрішні запаси води Кирима можуть забезпечити не більше пів мільона мешканців. А сьогодні в Криму до трьох мільонів в середньому. Забирайте два мільон кримчан в Магадан. Там теж є Південний берег Льодовитого океану. Або тягніть водопровід Дону, які питання. Хочите захопити південь Херсонської обл? Готуйтесь заплатити за це сотнею тисяч 200х цапів. І буде вам Крим. Який все одно залишиться дотаційний. Не буде їхати у спірний півострів(нашпигований зброєю) турист. Для чого ще Крим вам потрібний?
_____________
Цапи таки - дебіли
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Як будеш перевзуватися після нової методички, що вода Криму потрібна?
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Добре, помию руки після смердячого пана, але не зрозумів - що пан має на увазі?
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Те, що ти говориш всі методички Слуг народу. Тобі скажуть треба вбивати і ти будеш вбивати, скажуть - вода потрібна Криму і ти будеш їх виправдовувати. Така твоя суть і ти вже не відмиєш себе, бо повністю у лайні.
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у порохоботів 'пукани рве'..)

не можуть проспівати хором-Зрада Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 3720
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Так вище тобі питання про перевзування. Що будеш говорити, якщо твої господарі почнуть виправдовувати нову політику подачи води на Крим?
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Государство оккупатн отвечает ...
Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7576
Государству-оккупанту выгодно, что бы все украинцы на территории вымерли!
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ну..не перебільшуйте )
кримчанам зараз забезпечено 50-100 літрів води..

ну а харчову сою друг Китай привезе.. )
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как только у кацапов пропадет имперскость и шовинизм на планете начнет восстанавливаться мир.Вопрос в том когда и как он пропадет?Ведь рабство у них передавалось из поколения в поколение с молоком самки кацапа.Что такое свобода,справедливость,сочувуствие...они просто не знают.
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