 Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, коментуючи чергове загострення уваги чиновників окупаційної влади РФ з приводу дніпровської води.
"Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду (канал), яка розташована на території України, і на це вона має повне право", - йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що Крим є територією України, а не РФ. Тому Росія не може порушувати в міждержавних відносинах питань, пов'язаних з Кримом. Питання, пов'язані з Кримом, може порушувати тільки держава-суверен, тобто Україна.
"За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому, саме держава-окупант має відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - підкреслив Кориневич.
Постпред президента в АР Крим вважає, що всі претензії держави-окупанта не мають будь-якої правової або міжнародно-правової основи.
Об этом заботятся москали, огораживая море заборами.
Это было для наших ушей. Но зачем?
Димова завіса. аби не збурювати завчасно народ.
В должностные обязанности " постоянный представитель президента в АР Крым" входят такого рода комментарии. Так что не надо про "блеяние украинских чинуш".......
и крысма из-за этого будто бы превращается в пустыню..
типа тогда мы (рашка) вынуждены будем перекрыть исток Днепра который на Валдайской возвышенности, в Смоленской обл. РэФэээ.
Интересный вопрос. Особенно с учетом того, что прежде чем попасть в Украину Днепр протекает по Беларуси через Витебскую, Могилевскую и Гомельскую области. И где они рыть будут?!
(я просто написал их...видение виноватых))))... )
Ем с устатку шаурму…
Вдруг подходят ЛераЛерки,
Приглашают -
рушить тьму.
Говорят, что кто без веры,
Тот добыча для чертей.
Им бы френчи,
Револьверы,
Перекрестье портупей
2. ******* існують завдяки молитвам на головного скрєпоносца *****.
3. ******* вивчать ст. 55 Женевської Конвенції та будуть пити морьску воду.
1. Всерьёз думали договориться с Киевом о воде.
2. Выдавливают преимущественно украинское население северного Крыма на континент.
Для всех упоротых и ватоголовых отлично всё объяснил.
І головне для кого?
Цапи! Коли ви, скориставшись складною внутрішньою ситуацією, крали Крим, ви чимсь думали??? Звісно внутрішні запаси води Кирима можуть забезпечити не більше пів мільона мешканців. А сьогодні в Криму до трьох мільонів в середньому. Забирайте два мільон кримчан в Магадан. Там теж є Південний берег Льодовитого океану. Або тягніть водопровід Дону, які питання. Хочите захопити південь Херсонської обл? Готуйтесь заплатити за це сотнею тисяч 200х цапів. І буде вам Крим. Який все одно залишиться дотаційний. Не буде їхати у спірний півострів(нашпигований зброєю) турист. Для чого ще Крим вам потрібний?
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Цапи таки - дебіли
не можуть проспівати хором-Зрада
Государству-оккупанту выгодно, что бы все украинцы на территории вымерли!
кримчанам зараз забезпечено 50-100 літрів води..
ну а харчову сою друг Китай привезе.. )