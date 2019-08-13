 Постпред Зеленського в АРК Кориневич: Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, коментуючи чергове загострення уваги чиновників окупаційної влади РФ з приводу дніпровської води.
"Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду (канал), яка розташована на території України, і на це вона має повне право", - йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що Крим є територією України, а не РФ. Тому Росія не може порушувати в міждержавних відносинах питань, пов'язаних з Кримом. Питання, пов'язані з Кримом, може порушувати тільки держава-суверен, тобто Україна.
"За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому, саме держава-окупант має відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - підкреслив Кориневич.
Постпред президента в АР Крим вважає, що всі претензії держави-окупанта не мають будь-якої правової або міжнародно-правової основи.
апропо,. з 'команди зе' (пробував їм підказати дещо)мене виключили ще перед виборами...
Муджабаєв не дурак..
першим з журналюг зрозумів,що Пєті пі..єц
питання втрати віри.
у те жо жлоб,'котрий за копійку вдавиться' Порошенко вплатить кілька заборгованих зарплат
Государству-оккупанту выгодно, что бы все украинцы на территории вымерли!
кримчанам зараз забезпечено 50-100 літрів води..
ну а харчову сою друг Китай привезе.. )
трохи переплутав Дон і Дніпро
Свет в Крым вырубили активисты.
Порошенко к этому не имеет ни малейшего отношения.
Однако порохоботы и это ставят ему в заслугу. Мерзко.
Я думал, вода самотёком в Крым текла. Тогда зачем нужна дамба?
А вы со мной не согласны, что Израиль не потерпел бы подобную водную блокаду и применил бы все имеющиеся в их распоряжении средства?
И не стоит повсюду вплетать кацапов, тем более где их нет - это выглядит идейно навязчиво.
благополучно повыздыхать и дать остальным нормально жить.
Более 10 лет шли исследовательские и проектно-изыскательские работы. В феврале 1961 года пленум Крымского обкома Компартии Украины, не имея возможности построить канал силами местных жителей, объявил строительство Северо-Крымского канала «всенародной стройкой». Со всех концов СССР по комсомольским путёвкам в Крым прибыло 10 тысяч молодых строителей на строительство Северо-Крымского канала. Оборудование для строительства Северо-Крымского канала приходило из Архангельска, Биробиджана, Таллина, из ГДР, Болгарии, Югославии и Чехословакии
Мы освободили крымчан от угрозы украинизации.
Украина европеизируется.
В связи с постоянно растущим спросом пресная вода постепенно превращается в стратегический ресурс.
Мировые запасы нефти скоро иссякнут, уровень моря поднимется и затопит прибрежные районы, а пресная вода станет настолько ценным ресурсом, что даже цена на нефть в сравнении покажется невысокой.
Грядущий глобальный водяной кризис действительно не сулит ничего хорошего: по оценке экспертов ООН, к 2030 году примерно половина населения планеты будет страдать от нехватки пресной воды
Самые высокие тарифы на воду - 5,68 долларов за кубометр в Архусе (Дания), общая сумма за кубометр воды и стоков составляет 10 долларов. В странах, из которых для исследований было взято несколько городов, наблюдался очень большой разброс тарифов. Так, в США минимальный тариф составлял 0,53$, а максимальный - 3,14$.
Громкая заявка, которая подняла тему водных вызовов на столь высокий уровень, звучала так, что в силу беспрецедентного роста спроса на пресную воду в ближайшем столетии контроль над водными ресурсами станет объективной причиной для военных конфликтовВедение такой войны означает де-факто войну за установление контроля над чужой территорией