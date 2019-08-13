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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Дніпро (86) Крим (7287) вода (274) Кориневич Антон (5)

 Постпред Зеленського в АРК Кориневич: Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право

Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду (канал), яка розташована на території України, і на це вона має повне право.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич, коментуючи чергове загострення уваги чиновників окупаційної влади РФ з приводу дніпровської води.

"Річка Дніпро не тече по території Криму. Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду (канал), яка розташована на території України, і на це вона має повне право", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що Крим є територією України, а не РФ. Тому Росія не може порушувати в міждержавних відносинах питань, пов'язаних з Кримом. Питання, пов'язані з Кримом, може порушувати тільки держава-суверен, тобто Україна.

"За всіма підрахунками прісної води в Криму для потреб населення вистачає. В цілому, саме держава-окупант має відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами", - підкреслив Кориневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров

Постпред президента в АР Крим вважає, що всі претензії держави-окупанта не мають будь-якої правової або міжнародно-правової основи.

Постпред Зеленського в АРК Кориневич: Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142581
 
   
 Топ коментарі
 
Кто оправдывается? Никаких оправданий нет, есть объяснения для тупорылой крысчанской ваты.
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Все правильно, вернем Крым в природное его состояние полупустыни. Думаю Гринпис поддержит.
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Кроме воды, там ещё 60 лет назад не было ни дорог, ни электричества. А к морю невозможно было пробраться через камни и чагари...
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Так вище тобі питання про перевзування. Що будеш говорити, якщо твої господарі почнуть виправдовувати нову політику подачи води на Крим?
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Тобто по-суті ти визнав, що будеш перевзуватися. Це все, що треба знати про таких, як ти.
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якось по..уй,що там про мене собі надумали..по..уй чи юлєботи,чи кремлє,чи порохоботи ))

апропо,. з 'команди зе' (пробував їм підказати дещо)мене виключили ще перед виборами...
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Якщо саме так, то і мені аналогічно. Залишаю щодо вас попередню думку. На цьому все.
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Пан продажний міряє всіх по собі. Якщо він - продажний, то і всі такі. А так не є. Проплачує тролів тільки мародер Порошенко. Більше ніхто. І це добре видно будь кому, хто має аналітичний розум і бажання розібратись. І це логічно, бо тільки мародер Порошенко накравсь десятки мільярдів доларів і розуміє, що втримати їх не зможе, фінрозвідка США вже виходить на його контрагентів. Але дехто виглядає продажною шльондрою(дешевою)
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Поки від вас суцільна демагогія, а реальність зовсім інша. Побачимо як вам прийдеться перевзуватися, бо лише вимити руки не вийде
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Пан Муждобаєв вже перевзувсь. Був плоть від плоті порохоботом, а сьогодні Петра поливає брудом. Отаке...
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Але Муждобаєва не буду перевиховувати. Сьогодні він зі мною поруч? Добре. Підлість в політиці - краще промовчу.
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це був цікавий процес ))муджабаєв замовк.. потім почав писати теми "про вічне',зараз-про расєю..
Муджабаєв не дурак..
першим з журналюг зрозумів,що Пєті пі..єц Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7370
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cyліма, можливо порохоботам недовго залишилось.. Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 9874
питання втрати віри.

у те жо жлоб,'котрий за копійку вдавиться' Порошенко вплатить кілька заборгованих зарплат
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Государство оккупатн отвечает ...
Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 7576
Государству-оккупанту выгодно, что бы все украинцы на территории вымерли!
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ну..не перебільшуйте )
кримчанам зараз забезпечено 50-100 літрів води..

ну а харчову сою друг Китай привезе.. )
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как только у кацапов пропадет имперскость и шовинизм на планете начнет восстанавливаться мир.Вопрос в том когда и как он пропадет?Ведь рабство у них передавалось из поколения в поколение с молоком самки кацапа.Что такое свобода,справедливость,сочувуствие...они просто не знают.
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Ой, кто же даст имперскость из кацапов вытравлять? Это всё равно что волка вегитарианцем делать.
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Общался с белорусской недавно. Говорит Крым забит туристами, ***** молодец и.т.д. Но почему-то с 2014 года только в Одессу отдыхать ездит. Вот и все, что нужно знать о лживой сущности москалей и их беларусских подпевал.
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Я думаю просто в Одессе отдыхать в разы дешевле, чем в Крыму
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Так рашики на радостях, что в Крыму стало в разы дороже, стали массово в Крым ехать? Или не стали?)))
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Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, которая идет с территории РФ", - сказал "заместитель председателя Совета министров - постпред Крыма при президенте рф" Георгий Мурадов. Вообще кацапы охренели от радости! Ихняя вода!
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ну.. не всі в школі добре вивчали географію..
трохи переплутав Дон і Дніпро Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2687
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Так пусть трубопровод проложат или накрайняк в полторалитровых бутылках в Крым свою воду перекидывают прям из истока Днепра.
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Перекрытия воды в Крым добился Сенченко, который был в Батькивщине.
Свет в Крым вырубили активисты.
Порошенко к этому не имеет ни малейшего отношения.
Однако порохоботы и это ставят ему в заслугу. Мерзко.
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Сенченко тогда был зам главы администрации Президента...
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А что сделал бы Израиль? Разбомбил бы дамбу и дал бы своим людям воду. И никто бы его за это не осудил.
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Крымский канал бомбить особого смысла нет - вода от бомб там не появится.
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Але ж він все рівно все разбомбить, бо у кацапів всі питання вирішуються великими ядрьоними бімбами Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6083
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Канал бомбить смысла нет - это верно. Но я написал про дамбу.
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В Крым воду подавали насосами, разбомбиш дамбу, выключим насосы.
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Да я вообще-то ничего бомбить не собираюсь, да мне и нечем.
Я думал, вода самотёком в Крым текла. Тогда зачем нужна дамба?
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Воду перекачували і будували канал, а дамба його частина. Тому кидай нам брехати
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"Я думал..." )))) Дамба нужна, что бы с водой были близлежащие к Крыму села Херсонской области... А бомбить ничего и не надо))) В Крыму, участок канала от Джанкоя и до Херсонской области и так разбомблен... Местными жителями... Плиты потырили, мусором засыпали... Им вода не нужна... Была бы нужна, головы бы поотрывали сразу ихтамнетам, а потом тем кто у них на глазах канал разбирал...
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І чому тобі не лайкають зебіли? Мабуть нема нової методички
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Доводь, бо поки я бачу лише твою продажність. Я твоїм зеленим не служив Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 3732
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Доречі. Опублікував свій пост на Цензорі цілком зеленофобський, коли Вовік призначив судейську колегію вищої ради суддів. А там переважно мерзота продажна і жодного принципового судді. Ні полтавчанки Гольник, ні принципової Цокол, ні твердого Василенка, ні незалежного Віктора Шишкіна. Мені за це Вовік проплатив?
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Цей не проплатив Постпред Зеленського в АРК Кориневич: Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право - Цензор.НЕТ 2207 Далі таких коментарів побільшає.
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Спросите у зебилов.
А вы со мной не согласны, что Израиль не потерпел бы подобную водную блокаду и применил бы все имеющиеся в их распоряжении средства?
И не стоит повсюду вплетать кацапов, тем более где их нет - это выглядит идейно навязчиво.
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Не погоджуюся з вами, бо Ізраїль має проблему з водою і вирішує це власними силами. Ви же пропонуєте нас вбивати і забирати наші ресурси і майно. Тобто я не вплітаю кацапів, бо ви і є кацапом.
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Я не предлагаю нас бомбить и убивать. Не перекручивайте смысл моих слов. Я задался вопросом, как поступил бы Израиль, вот и всё.
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Не роби із мене дурня, що ти просто задаєш питання Постпред Зеленського в АРК Кориневич: Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право - Цензор.НЕТ 4782 А щодо дій Ізраїлю тобі відповіли.
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А вы из меня не делайте кацапа. А что до действий Израиля, то он отхватил силой себе Галаны и обеспечивает на 50% свои потребности в воде и был таков...
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Так Израиль и не терпит, они за настолько звонкий шекель у Иордании покупают воду, что Иордании и нефть не нужна, они за счет продажи воды Израилю живут.
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Зе-вата хочет дать воду в Крым в обмен на замирение на Донбассе. Об этом было известно ещё до выборов
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В яких методичках про це написано, соєве гівно?
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А де заява президента, яка пояснює його політику щодо цього питання?
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Зворотної заяви не повинно бути, а точка зору президента повинна бути оприлюдненою.
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Він на поссяти має якийсь час? Чи треба бігти по першому обсирону продажного мародерського троля з туалетним папером, щоб підтрерти його серливу дупу?
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Часу у нього майже нема. За все треба своєчасно відповідати, робота така.
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А помочь оккупанту? В ОРДЛО качаем, а в Крым нет? А пенсии? В ОРДЛО платим, а в Крым фиг? А почему? Аведьтамнашалюдя! Крым продали и живенько обменялись данными Пенсионных Фондов. С "оккупантом"...
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Ці питання дійсно актуальні, хоча тепер вони до нової влади.
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А почєму? По качану, дебіл ти копійчаний Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 3189 Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право, - постпред Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4179
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И главное что он не сказал , что этот канал строила Украина за деньги из своего бюджета , после того как верховный совет ссср передал Крым , не Хрущов ,, подарил " . Тот кто умеет читать и хочет узнать истеную причину передачи Крыма Украине, найдёт информацию. Вкратце , причина банальна. Каждая республика ссср имела свой бюджет , и оплачевала наданые услуги другим республикам , были экономические отношения вроде хозрасчёт. А так как в Крым поставлялось всё через территорию Украины плюс нет воды, для раши было очень дорого, ведь за каждый транзит приходилось платить , и за вводу тоже, вот и созрел план передачи Крыма. И получила Украина , на тот момент , разрушенную полопустыню. Есть одна огромная ошибка которую допустили наши рукамиводители , это разрешение оставался на территории Крыма военнослужащим раши ушедшим на пенсию , а это ( с семьями) десятки если сотни тысяч , вот вам 5колона пропарашников , а ведь они голосовали на всех наших выборах .
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Ну вот теперь у московитских военных пенсионеров есть возможность
благополучно повыздыхать и дать остальным нормально жить.
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Крым, он был украден чтобы Ху.йло могло попонтоваться перед своим наридом какой он сильный, особых ништяков он не дает, разве что природа красивая на побережье, может какие-то ресурсы в горах, не знаю. Садить хлеб и другие культуры там еще до 2014 года было не выгодно сохли даже не смотря на воду из Днепра представляю что там сейчас в сельском хозяйстве.
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Канал строил весь СССР, попой не торохти. Грейдеры и землеройную технику с Колымы везли, бульдозеры с Чехословакии
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А можно узнать МАРКУ чехословацких бульдозеров?))) И про технику с Колымы тоже очень интересно))) Единожды совравший???)
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А можно сначала узнать марку украинских грейдеров и бульдозеров?)))
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Че? брехливое... Аргументов ноль?))) Свои слова подтвердить не можешь?)))
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Что? брехливое... Аргументов ноль?))) Свои слова подтвердить не можешь?)))
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Вот так всегда))) Пару постов и ЛЮБОЕ козломордое сразу сливается))) Чего лез то сюда? Ведь знал же, что тебя сразу отьелозят в твоем вранье)))
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Это вики
Более 10 лет шли исследовательские и проектно-изыскательские работы. В феврале 1961 года пленум Крымского обкома Компартии Украины, не имея возможности построить канал силами местных жителей, объявил строительство Северо-Крымского канала «всенародной стройкой». Со всех концов СССР по комсомольским путёвкам в Крым прибыло 10 тысяч молодых строителей на строительство Северо-Крымского канала. Оборудование для строительства Северо-Крымского канала приходило из Архангельска, Биробиджана, Таллина, из ГДР, Болгарии, Югославии и Чехословакии
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А если я в Вики напишу что ты БРЕХЛИВЫЙ мудак, примешь за аргумент?))) Я ЖДУ марку чехословацких бульдозеров)))
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Если напишешь, то будешь брехливым мудаком. Объясни мне, почему я тебе что-то должен, ты больной, сам найти не можешь, покажи справку.
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А совковые лопаты везли из Петропавловск-Камчатского! Верим тебе козломордый! Верим!
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Вода в канале была не пресная, а бандеровская.
Мы освободили крымчан от угрозы украинизации.
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Если вы про кухонный газ, то он куплен в Европе .
Украина европеизируется.
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Днепровскую водичку они увидят тогда, когда рак на Ай-Петри свистнет.
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Главной идеей кацапов была не аннексия, а экономический подрыв Украины, обрушение ВВП.
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опа на.... взялись за снабжение Крымса... скоро будет - извинения и снабжение Крымса - такнада!... Постпред Зеленського в АРК Кориневич: Україна перекрила не Дніпро, а технологічну споруду, на це вона має повне право - Цензор.НЕТ 3156
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Вода - это новая нефть
В связи с постоянно растущим спросом пресная вода постепенно превращается в стратегический ресурс.
Мировые запасы нефти скоро иссякнут, уровень моря поднимется и затопит прибрежные районы, а пресная вода станет настолько ценным ресурсом, что даже цена на нефть в сравнении покажется невысокой.
Грядущий глобальный водяной кризис действительно не сулит ничего хорошего: по оценке экспертов ООН, к 2030 году примерно половина населения планеты будет страдать от нехватки пресной воды
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Даже Китай, известный своими исполинскими проектами в области инфраструктуры, не торопится пока выделять деньги на проект по повороту китайских рек, предусматривающий строительство системы каналов, которые будут поставлять воду с юга в засушливые северные регионы. А уж тратить огромные средства не ради собственной экономики, а ради иностранных потребителей, - это, в лучшем случае, чересчур оптимистично и недальновидно.
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Аналитическое агенство Global Water Intel провело исследование динамики тарифов на водоснабжение и канализацию в 30 городах мира. Средний суммарный тариф на водоснабжение и канализацию составил 2,03 доллара США за куб.м, причем за год тарифы на водоснабжение в среднем в мире выросли на 6,8%
Самые высокие тарифы на воду - 5,68 долларов за кубометр в Архусе (Дания), общая сумма за кубометр воды и стоков составляет 10 долларов. В странах, из которых для исследований было взято несколько городов, наблюдался очень большой разброс тарифов. Так, в США минимальный тариф составлял 0,53$, а максимальный - 3,14$.
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Если подать воду в Крым, то население Крыма получит воду в последнюю очередь. В первую очередь водой обеспечат всё увеличивающийся контингент военных РФ.
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Дніпро повернувся до дому.Назавжди!!!
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Именно со слогана «водные войны», ставшего популярным с легкой руки американского журналиста Старра и с энтузиазмом подхваченного всеми последующими генсеками ООН, началось триумфальное шествие водной угрозы по страницам газет и журналов. Почему слогана?
Громкая заявка, которая подняла тему водных вызовов на столь высокий уровень, звучала так, что в силу беспрецедентного роста спроса на пресную воду в ближайшем столетии контроль над водными ресурсами станет объективной причиной для военных конфликтовВедение такой войны означает де-факто войну за установление контроля над чужой территорией
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