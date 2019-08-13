 Помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. Це восьмий військовий, який загинув за час перемир'я Зеленського. ФОТО (оновлено)

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Три доби боролася душа. Він не просив про допомогу. Його поранення не сумісне з життям. Його мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини. Біля селища Широкине куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю. Тиск по нулях, очі нерухомо дивляться в стелю, кома ІІІ. Лікарі Мечникова, сподіваючись на диво, не залишали бійця, підключивши всі апарати стеження, коригуючи всі життєві функції, ШВЛ. Операція неможлива. Тричі зупинялося серце. Реаніматологам вдавалося запускати. Вчора ввечері Дмитро помер. Він із Житомирської області, смт Миропіль. Залишилися самі дружина та дитина. Жорстокий світ безвиході. Усе руйнується, коли обривається життя", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Помер колишній заступник керівника опорного пункту №4004 Владислав Черниш (Фазан). ФОТО

Дмитро Дмитрович Дашковець, 1983 року народження, мешканець селища міського типу Миропіль Житомирської області, сержант, командир взводу одного з підрозділів Збройних сил України, який 9 серпня в районі селища Широкине Донецької області зазнав вкрай важкого кульового поранення у голову, був негайно евакуйований до Дніпра, перебував у стані коми та переніс три зупинки серця.

Дмитро Дашковець народився 26.03.1983 року. Тривалий час ніс служюу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У 2004-2005 роках проходив службу у складі миротворчого контингенту у республіці Ірак.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.



Дмитро Дашковець

7 серпня начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі. Зокрема, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям. 10 серпня один воїн загинув, один дістав поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі.