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 Озброєний чоловік у балаклаві серед білого дня пограбував магазин у Львові, - поліція

У Львові озброєний зловмисник пограбував продуктовий магазин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Сьогодні, 12 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 17.00 в один з продуктових магазинів, розташований на вулиці Володимира Великого у Львові, забіг чоловік, обличчя якого було закрите балаклавою. Погрожуючи продавчині предметом, схожим на пістолет, він заволодів грошима з каси та втік", - йдеться в повідомленні.

У місті введено план "Сирена". Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації злочину.

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Прикмети нападника: невисокого зросту, був одягнений у светр темного кольору зі світлими смугами, темні штани.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142576
 
 
 Топ коментарі
 
Я уже писал, за балаклавы нужно пи$дить ногами. Закрыл лицо, значит боишься быть узнанным. Значит совершаешь что-то, что не должен совершать. Всех титушек посадить или отправить на разминирование полей. И все будет отлично.
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Какой-то зубожилий пограбувальник Озброєний чоловік у балаклаві серед білого дня пограбував магазин у Львові, - поліція - Цензор.НЕТ 9935
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Я уже писал, за балаклавы нужно пи$дить ногами. Закрыл лицо, значит боишься быть узнанным. Значит совершаешь что-то, что не должен совершать. Всех титушек посадить или отправить на разминирование полей. И все будет отлично.
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А мусора якщо в балаклаві? Так само потрібно пересадити)))
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Конечно! Вот для чего мусору балаклава?!?!?! Чтобы когда он на демонстрации женщин палкой по голове будет бить его не узнали???? Таких первых сажать нужно.
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Я не знаком с законами, изданными Януковичем.
Хотите подискутировать на эту тему или спросить что - спрашивайте, я не против, только конкретизируйте.
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какой свитер? во Львове вчера було 30 градусов.
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Турецкий, "Boys".
К нему еще прилагаются спортивки трёхполоски, лаковые черные туфли и барсетон.
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Дожилися таки вже з новою владою "слуг урода". Вчителі вимушені в таку спеку в светрах і балаклавах бігати по вулицях за Вофкою Шмарклею з пістолем в руках за обіцяною ним зарплатою в 4000 долярів .
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Дожилися з новою владою "слуг урода" . Вчителі в таку спеку вже змушені в светрах і балаклавах бігати за Вофкою Шмарклею з пістолем в руках за обіцяною ним зарплатою в чотири тисячі долярів . Вофка, почуй народ і перестань нарешті дурити зєбілів!
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При Порошенку такого не було.
Зато тепер у вчителів є власні гвинтокрили, - щоб мати змогу полювати за морозивом у таку спеку.
Злочинця вже ідентифіковано, як цілковито зубожілого вчителя початкових класів Мармизюка Гаврила Свиридовича із села Великі *************.


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- Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса, обїявил Бендер.
- Свидетели, записывайтесь! ©
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Пишуть шо чувак обікрав "Родинну ковбаску" - це ковбасний магазин регіонала Олега Барана !
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Таки он что, Робин Гуд?Украденное раздаст бедным пенсионерам?
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