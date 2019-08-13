 Озброєний чоловік у балаклаві серед білого дня пограбував магазин у Львові, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
"Сьогодні, 12 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 17.00 в один з продуктових магазинів, розташований на вулиці Володимира Великого у Львові, забіг чоловік, обличчя якого було закрите балаклавою. Погрожуючи продавчині предметом, схожим на пістолет, він заволодів грошима з каси та втік", - йдеться в повідомленні.
У місті введено план "Сирена". Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації злочину.
Прикмети нападника: невисокого зросту, був одягнений у светр темного кольору зі світлими смугами, темні штани.
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К нему еще прилагаются спортивки трёхполоски, лаковые черные туфли и барсетон.
Зато тепер у вчителів є власні гвинтокрили, - щоб мати змогу полювати за морозивом у таку спеку.
Злочинця вже ідентифіковано, як цілковито зубожілого вчителя початкових класів Мармизюка Гаврила Свиридовича із села Великі *************.
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