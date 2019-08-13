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Все про:апеляція (221) пропаганда (1232) суд (5420) Апеляційний суд (128) Вишинський (127)

 Суд розгляне скаргу на продовження арешту пропагандиста Вишинського

Київський Апеляційний суд сьогодні, 13 серпня, розгляне скаргу сторони захисту на продовження терміну тримання під вартою керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, засідання відбудеться об 11.00.

Очікується, що апеляційний суд розгляне скаргу сторони захисту на ухвалу про продовження строку тримання під вартою Кирила Вишинського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У випадку з Вишинським не йдеться про обмін - лише про звільнення, - адвокат

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142575
 
 
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И сидел он долго и было ему тоскливо.... Украинская народная мудрость.
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Нова влада його відпустить після призначення нових суддів і прокурорів.
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И чего он пропагандировал? Американскую мечту? Суд розгляне скаргу на продовження арешту пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 2634
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Доколє хунта мордуватиме цього чоловіка в застєнках казєматов??? Шо воно зробило??? Державна зрада??? Та у нас зрада на каждом шагу - он фрау мєндєль на весь світ п1344нул4, шо ВСУ очєнь часто (по дєсять раз на дню) опстрєлівайєт ясли, дєтсадікі, школи, жилийє дома і убівайєт бєрємєнних старіков, дєтєй і женщін - тища вишінскіх такого врєда державі не принесли як прєсс-сікрітар пріЗє!дєнта. І на фоні кльоуна Зє! вишінскій смотріца котьонком нєвінним. ЗА ШО??? опустіть йо'
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Вышинский должен сидеть - это воля украинского народа!
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