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 Політика України
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Все про:Крим (7287) Чубаров (369) водопостачання (301) вода (274)

 Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров

Україна має використовувати свої природні ресурси в протистоянні агресії РФ і для звільнення захоплених територій.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Не навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів", - написав Чубаров.

"Постачання дніпровської води на Кримський півострів у березні 2014 року, а потім здійснена з 20 вересня 2015 року кримськотатарською та українською громадськістю товарна блокада Криму, та кілька місяців пізніше - повне припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого Криму, здорожило російським окупантам щорічне утримання окупованого ними Криму на кілька мільярдів (!) доларів", - додав Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води

Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142573
 
   
 Топ коментарі
 
Вот настоящий лидер своего народа и понимает что нужно для деокупации Крыма
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вот наши в Украине водоканалы жалуются подорожал свет и переработка канализации есть идея все стоки канализаци слить в Северо Крымский канал в пределах Крыма за Херсконской облатсью....пусть пользуются нам же выгодней ... Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды и электроэнергии в оккупированный Крым, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6720
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К власти в Украине пришла зе сепарня малороская, что вы хотите?
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Так для того и деокупация,чтобы не гибли
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Для пуйтина. Для легализации "российского" Крыма.
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У нас есть Сенченко и Семенченко. Они не позволят дать воду в Крым.
Организуют блокаду, если новая власть решить дать воду жаждущим камней с неба.
Правда?
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Этих людей не сломать и не запугать!
Не испугались режима Порошенко, не побоятся и демократа, простого парня из народа Зе.
Я так вижу.)
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А я цілком серйозно кажу, що українські репресії можуть бути гіршими ніж російські.
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Я зрозуміла і теж не виключаю цього.
Це буде тест як і для Зе влади, так і для борцунів всіх мастей.
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Вони відкрито це говорять, а ще готують відповідні закони. Перший закон буде про знищення свободи слова.
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Цікаво буде почитати його текст та побачити, почути реакцію на нього структур ЄС, Дунь Міятовіч та інших зовнішніх і внутрішніх борцунів за свободу слова.
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Якщо взагалі не промовчать...
Сюмар каже, що звертались до послів G7 з приводу ситуації з Прямим каналом, ті мовчать. Хоча раніше, коли вони ж звертались до послів з приводу проросійських каналів, що працюють в Україні, посли відповідали "Свобода слова!"

"Отака ... фігня, малята..."
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Поперек канала лягут Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3158 (аки на шпалы)
Закроют мммм... мягкими частями.
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"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная ​​с 20 сентября 2015 г. крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов", - добавил Чубаров. Источник: https://censor.net.ua/n3142573

Ну и? Все вопросы они всё-равно решили, и с энергетикой, и с мостом. Решат и с водой, если не договорятся с зелебобиками.
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Я так понимаю, чурбар возомнил себя Крымскимм ханом
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Навряд, він же не оголосив суму щорічної данини, що платили московіти кримчакам, та й Москву ще не палив.
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Любая попытка даже разговора о поставке воды, эл. энергии, жд, воздушного или морского сообщения с аннексированным Крымом приравнять ( законодательно) к государственной измене с вынесением наиболее строго приговора, который возможен в воюющей 5 лет стране. У предыдущей власти "парии войны" ( это ж нужно такое придумать про Порошенко), и уж тем более ожидать от "антипода" как бы предыдущей власти, власти нынешней ( которым что то сделать в строну ужесточения в этом вопросе вообще не представляется возможным по многим соображениям) не хватало и не хватит так называемой "политической воли" принять единственно правильное решение. Вообще закрыть любое сообщение с Крымом и ОРДЛО, пешее, автомобильное. Любое. Возможны конечно послабляющие варианты. 1) разрешить выход или выезд своим автотранспортом ТОЛЬКО в сторону Украинского государства и все. ( нечего туда кататься, в стан врага) 2) Или еще более легкий вариант., в дополнению к первому пункту, Разрешить въезд на территорию Крыма и ОРДЛО с территории Украины только лицам родившимся на этих территориях, или прописанных как по месту жительства на этих территориях на начало 2014 года, т. е. на начало оккупации. При этом разрешить заезд только в промежуток времени с 15 октября по 15 апреля включительно ( на отопительный период) Все. остальное категорически считаю неправильным и предательским.
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Апропо.
ВЕЗ "КРИМ" ДОСІ ДІЄ...

Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6959
Закон про ВЕЗ «Крим»: чи буде політична воля його скасувати?

16.02.2018

Тетяна Морозова, Центр журналістських розслідувань
Закон про вільну економічну зону «Крим» на окупованій території діє вже три з половиною роки. Практика його застосування породила для нього багато негативних визначень: дискримінаційний, корупційний, лобістський та навіть колабораційний. За перший рік існування фейкової зони на територію Криму було поставлено товарів на понад мільярд доларів. Потік цієї гуманітарної допомоги окупантам зупинила Громадянська блокада Криму, активісти якої виступали проти поставок українських товарів на окупований півострів. Тоді президент Петро Порошенко пообіцяв, що закон буде скасовано. Проте обіцянки голови держави затягнулися на два з половиною роки. Закон про вільну економічну зону «Крим» і досі діє, порушуючи права кримчан та забезпечуючи країну-агресора інвестиціями громадян країни-жертви.
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проблема зрадників-торгашів з Кримом у тому,що водні канали,лінії електропередач мають велику протяжність..Через 50 метрів мєнта не поставиш..

та й до"виконавців робіт" знайдуться "невідпорні аргументи"
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Наверное китайцы уже тихо роют под Керченским проливом канал для поставки пресной воды с Краснодарского края в Крым?
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Та **** там проблєма нєхватки води в Криму, - ето всьо рєшаємо на раз! )))

Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2438
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Кипящей смолы в глотку каждому пацаку без исключения! Рефату - респект.
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Сделайте свой канал со своей территории. Украина не против.
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уже всьо рєшено коли вофка звонив ***** буцім про мораків, той дав каманду - ЗЄ! отвєтіл "Йєсть!"
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А чего ж Чубарик молчал как партизан когда Порохатая свинья поставляла электроэнергию?
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Иди на хрен,или Порох сам лично эл.энергию в Крым поставлял ？
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А это что-то меняет, поставлял Свинорох лично или с его согласия?
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Когда кацапы визжат, что Хрущев "подарил" Крым Украине, они забывают, что причина именно в этом и была, что расея не могла обеспечить его нормальное существование и развитие. Кстати, в обмен на Крым в кацапию были переданы значительные территории В районе Ростова и Таганрога.
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Мои соотечественники умеют жить без воды, закончил Чубаров, за что крымские татары полюбили его еще больше.
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Прибалтику США и союзники никогда не признавали частью СССРа, считали оккупированными территориями, но козней именно этим территориям никогда не устраивали, пришло время - и все стало на свои места, стали друзьями. Хотя, дело, конечно, только ваше.
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вот что означает любить свою страну и свой народ, уважение Чубарову!!! когда же в Украине появится такой лидер.
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Пусть татары живут в темноте и вымрут от жажды. (с) Чубаров
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