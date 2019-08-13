 Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Не навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів", - написав Чубаров.

"Постачання дніпровської води на Кримський півострів у березні 2014 року, а потім здійснена з 20 вересня 2015 року кримськотатарською та українською громадськістю товарна блокада Криму, та кілька місяців пізніше - повне припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого Криму, здорожило російським окупантам щорічне утримання окупованого ними Криму на кілька мільярдів (!) доларів", - додав Чубаров.

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