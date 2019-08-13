 Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води та електроенергії в окупований Крим, - Чубаров

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуці глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Не навіть гіпотетично, обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів", - написав Чубаров.
"Постачання дніпровської води на Кримський півострів у березні 2014 року, а потім здійснена з 20 вересня 2015 року кримськотатарською та українською громадськістю товарна блокада Криму, та кілька місяців пізніше - повне припинення постачання електроенергії до тимчасово окупованого Криму, здорожило російським окупантам щорічне утримання окупованого ними Криму на кілька мільярдів (!) доларів", - додав Чубаров.
Организуют блокаду, если новая власть решить дать воду жаждущим камней с неба.
Правда?
Не испугались режима Порошенко, не побоятся и демократа, простого парня из народа Зе.
Я так вижу.)
Це буде тест як і для Зе влади, так і для борцунів всіх мастей.
Сюмар каже, що звертались до послів G7 з приводу ситуації з Прямим каналом, ті мовчать. Хоча раніше, коли вони ж звертались до послів з приводу проросійських каналів, що працюють в Україні, посли відповідали "Свобода слова!"
"Отака ... фігня, малята..."
Закроют мммм... мягкими частями.
Ну и? Все вопросы они всё-равно решили, и с энергетикой, и с мостом. Решат и с водой, если не договорятся с зелебобиками.
ВЕЗ "КРИМ" ДОСІ ДІЄ...
Закон про ВЕЗ «Крим»: чи буде політична воля його скасувати?
16.02.2018
Тетяна Морозова, Центр журналістських розслідувань
Закон про вільну економічну зону «Крим» на окупованій території діє вже три з половиною роки. Практика його застосування породила для нього багато негативних визначень: дискримінаційний, корупційний, лобістський та навіть колабораційний. За перший рік існування фейкової зони на територію Криму було поставлено товарів на понад мільярд доларів. Потік цієї гуманітарної допомоги окупантам зупинила Громадянська блокада Криму, активісти якої виступали проти поставок українських товарів на окупований півострів. Тоді президент Петро Порошенко пообіцяв, що закон буде скасовано. Проте обіцянки голови держави затягнулися на два з половиною роки. Закон про вільну економічну зону «Крим» і досі діє, порушуючи права кримчан та забезпечуючи країну-агресора інвестиціями громадян країни-жертви.
та й до"виконавців робіт" знайдуться "невідпорні аргументи"