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 Понад 1200 нетверезих водіїв виявлено за тиждень, - патрульна поліція

Патрульні поліцейські за тиждень склали 1208 адміністративних протоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Патрульна поліція України.

За період 5-11 серпня 2019 року оброблено 45 007 викликів. Як підозрюваних у скоєнні правопорушень затримано 599 осіб.

За керування транспортними засобами в стані сп'яніння складено 1208 адміністративних протоколів.

Також наголошується, що патрульні ухвалили 36 161 постанову, з яких 32 711 - за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше Патрульна поліція повідомила, що за сім місяців 2019 року в Києві зареєстровано 22 343 дорожньо-транспортні пригоди, з них 1241 з потерпілими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку року в Києві зареєстровано 22,3 тис. ДТП, з них 1,2 тис. - з постраждалими, - патрульна поліція

Понад 1200 нетверезих водіїв виявлено за тиждень, - патрульна поліція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142572
 
 
 Топ коментарі
 
1208х400 баксов мимо кармана, это ж какие убытки насет сАваков.
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Скотиняки... В таку спеку бухати , а потім ще і за кермо сідати. Та тут не штрафувати, а розстрілювати на місці потрібно
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карати треба так, щоб ті козли, що сідають за руль на підпитку боялись навіть дитячі машинки в руки брати, а з ними і дальше граються.
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1208х400 баксов мимо кармана, это ж какие убытки насет сАваков.
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чем дальше - тем больше патрульная полиция превращается в гаи - и да я то же против пьяных за рулем и категорически против - и тем неимение насчет гаи это мое мнение
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Хз, мене ні разу не зупиняли, я кожен день за кермом.
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Тогда вы не могли не заметить, что они снова прячутся по кустам, причём в излюбленных местах жирных советских ментов.
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Скотиняки... В таку спеку бухати , а потім ще і за кермо сідати. Та тут не штрафувати, а розстрілювати на місці потрібно
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Брать за основу опыт зарубежный именно в этом случае(спиртное) статистику тоже и конечно именно за такое даже лишать за первое нарушение сразу на 10 лет права вождения. Можно на год, но обязательно на год и огромный штраф если не было жертв и увечий. Штраф от 2 тыс дол! Так возможно победим это зло. Если ментики утрясли за бабло проблему----то тут сажать на 5 лет и без удо и права навсегда работать в органах. Водителей если не было крови не сажать---глупо. Пусть штрафы отрабатывают.
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карати треба так, щоб ті козли, що сідають за руль на підпитку боялись навіть дитячі машинки в руки брати, а з ними і дальше граються.
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Зєлькі під наркотою мож, а чувакам під шнапсом нє??? Та перестаньте, вони теж преЗеденти, їм можна фсьо!!!
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Зєлькі під наркотою мож, а чувакам під шнапсом нє??? Та перестаньте, вони теж преЗеденти, їм можна фсьо!!!
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Пьяные за рулём должны караться как за покушение на убийство, ибо пьяный за рулём потенциальный убийца.
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Це все фігня, от я вам за аліментщиків щас розкажу, оце горе так горе.
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