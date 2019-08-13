 Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив "віцепрем'єр уряду" Криму Георгій Мурадов, пишуть російські ЗМІ.

На засіданні ради з поліпшення інвестиційного клімату 12 серпня він розповів, що влада Криму хоче, щоб українська сторона пропускала на анексований півострів воду річки Дніпро, яка йде з території Росії. За словами Мурадова, ініціювати переговорний процес потрібно для того, щоб вирішити проблеми північної частини Криму.

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Як повідомлялося, в ніч на 12 серпня в окупованій Керчі частина міста залишилася без води.