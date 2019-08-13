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Все про:Крим (7287) вода (274)

 Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води

Окупаційна влада Криму хоче просити Росію ініціювати переговорний процес із керівництвом України щодо пропуску на півострів вод річки Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив "віцепрем'єр уряду" Криму Георгій Мурадов, пишуть російські ЗМІ.

На засіданні ради з поліпшення інвестиційного клімату 12 серпня він розповів, що влада Криму хоче, щоб українська сторона пропускала на анексований півострів воду річки Дніпро, яка йде з території Росії. За словами Мурадова, ініціювати переговорний процес потрібно для того, щоб вирішити проблеми північної частини Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держводагентство назвало десятку підприємств-забрудників води в Україні

Як повідомлялося, в ніч на 12 серпня в окупованій Керчі частина міста залишилася без води.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142570
 
   
 Топ коментарі
 
пусть по Крымскому мосту ведрами носят..
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-кэп,там русские SOS,SOS передают.
-что хотят?
-воды просят.
-у нас вода есть?
-есть
-давай чаек заварим
-а русским что передать?
-передай отSOS,отSOS
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Крым от засухи спасёт только поворот сибирских рек к Черному морю.
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А хр-н вам . Камни с неба разве что.Отдайте Байкал монголом, он тоже пополняется реками из Монголии.
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Неуважаемые мною мокшанские рептилоиды, а покажите мне на карте то место, где " вода реки Днепр, которая идет с территории России" ????!!!!
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Хорошо ,что президент - по приколу Порошенко ушел , а то бы и воду продавал бы кацапам в Крым .Никакаой воды , нужно по принципу выжженой земли , что бы они там ох ели .
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лаптеногій, ти хоча б сам зрозумів що накарябал? ))))))))) Нічого, що Порох категорично забороняв подавати воду у Крим? ))))) Господи, де ви такі убогі там беретесь? )))))))))
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Членоликий ,я написал все правильно , зная продажность Пепы , ожидать можно было всего . Где вы такие дауны рождаетесь ? Порох для вас даунов одно . а реально делает другое , артист одним словом .
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вінторогій, а кому Порої продався то? )))))))))) АААААААААААХААХАХАХАХАХ! пля, як же обожнюю орати з цих убогіх )))))))))
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Апаршин сказал , что Параша готовиться к наступательной войне , то нам нужно быть готовым . когда Крым окончательно взвоет и на носу будет срок Путлеру .то нужно быть готовым .это 21-22 год .
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ААААААААААХААХАХАХ! Може їм ще неустойку сплатити, за те що ми, такі погані, їм воду не давали? )))))))) А взагалі то це вже дуже схоже на відчай, бо крим швидко перетворюеться на пустелю
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Можно пустить по каналу стоки с Херсона и Николаева)))
Что бы родая ГОВЕНЬ отвечала сути своей....
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Во имя мира на Донбассе надо дать.
Следующая невинная просьба будет стать на четвереньки и расслабиться..
Лучше бы уж шоколадный барыга презом оставался.
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ЗЕ пИридент МИРА а не войны))))
В Крыму же НАШИЛЮДИ!!!)))))
он посмотрите оно и воду даст...и раком перед Пуйлом станет...

Клован никогда не будет воином...
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Похоже ты женского рода. Это такая же правда, как и то, что ЗЕ не воин.
Источники информации одни и те же,
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Пропоную на цей канал до Криму пустити каналізацію з вільноі Украіни
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Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 5770
Ввдповідь херсонських та запоріжських фермерів
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Хм. А, шо делать с этой заявой коллаборанта Константинова от 14.06.2019 "Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды с территории Украины, безопасность которой вызывает сомнения. Об этом журналистам заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, сообщает РИА Новости."https://crimea.ria.ru/society/20190614/1116845665.html

Ну, не нужна, так не нужна.
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"Как сообщалось, в ночь на 12 августа в оккупированной Керчи часть города осталась без воды."

Керченский мост вам помощь - а "хирург с косметичкой" мотоциклами возить будут.
Источник: https://censor.net.ua/n3142570
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Может стоит подумать, ну его нафиг тот "северный поток", водопровод важнее, тем более, что Днепр протекает по территории россии и договариваться ни с кем не прийдется.... Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 6438
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сделай скрин с гугл карты в каком месте России протекает Днепр? - очень интересно)))))))
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з смоленску течет по белорусі,потім до нас.
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Да откуда ж я знаю, я их методичками не увлекаюсь. Но раз они утверждают, что где-то там что-то там у них протекает, то почему бы водопровод не повести. Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 1209 Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 5469
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Протекает, и что? Кацапы встанут в цепочку и выпьют?
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Ну так объемы протечки это уже не наши проблемы. Зато все что протекает все их... пусть в крым перебросят, это же у них мастера поворачивать реки вспять и и другие чудеса творить... А мы то что... мы всего лишь черное море выкопали, ну это так, слухами земля полнится... Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води - Цензор.НЕТ 6797
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Пусть проводят референдум. Согласны ли они использовать воду из крымской росы или нет.
Они любят референдумы, а укропов ненавидят, презирают и готовы убивать. Так какая им вода от укропов, говорящих на собачьей мове, а не на их рузьком.
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Ну так пусть с с Днепра который течет в Рашке-говняшке прокладут канал по ее территории и через мост на остров Крыс. Кто ж мешает? У ботоксного денег много пусть напряжется и на канал )))))))) че слабо
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могу поспорить в весне воду в крым зеля подаст..
зебиля вы за ЭТО голосовали
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