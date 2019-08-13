 Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив "віцепрем'єр уряду" Криму Георгій Мурадов, пишуть російські ЗМІ.
На засіданні ради з поліпшення інвестиційного клімату 12 серпня він розповів, що влада Криму хоче, щоб українська сторона пропускала на анексований півострів воду річки Дніпро, яка йде з території Росії. За словами Мурадова, ініціювати переговорний процес потрібно для того, щоб вирішити проблеми північної частини Криму.
Як повідомлялося, в ніч на 12 серпня в окупованій Керчі частина міста залишилася без води.
Что бы родая ГОВЕНЬ отвечала сути своей....
Следующая невинная просьба будет стать на четвереньки и расслабиться..
Лучше бы уж шоколадный барыга презом оставался.
В Крыму же НАШИЛЮДИ!!!)))))
он посмотрите оно и воду даст...и раком перед Пуйлом станет...
Клован никогда не будет воином...
Источники информации одни и те же,
Ввдповідь херсонських та запоріжських фермерів
Ну, не нужна, так не нужна.
Керченский мост вам помощь - а "хирург с косметичкой" мотоциклами возить будут.
Источник: https://censor.net.ua/n3142570
Они любят референдумы, а укропов ненавидят, презирают и готовы убивать. Так какая им вода от укропов, говорящих на собачьей мове, а не на их рузьком.
зебиля вы за ЭТО голосовали