 "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє theБабель.

"За результатами розгляду звернення від 3 липня 2019 року про надання офіційної інформації повідомляємо, що в Офісі Президента запитувана інформація відсутня", - йдеться в документі.

Відповідь підписав заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка.



Фото документа: theБабель

За останні півтора місяця Генеральна прокуратура направила на Банкову два запити на отримання інформації. Вони стосувалися заяви речниці президента Юлії Мендель у ток-шоу "Право на владу" 6 червня на "1+1". Мендель сказала, що українські військові на Донбасі, відповідаючи на провокації терористів, інколи стріляють по цивільних об'єктах, унаслідок чого гинуть мирні жителі.

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"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли стріляють з житлового будинку, школи, садка, будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином, гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації", - сказала речниця Зеленського.

У Генпрокуратурі попросили Офіс Президента пояснити два питання: чи володіє ОП будь-якими відомостями (документальними, усними, в електронному вигляді), які б підтверджували, що ЗСУ протягом 2014-2019 років у зоні проведення АТО обстрілювали об'єкти житлової інфраструктури (житлові будинки, школи, дитсадки). Друге питання - чи був виступ Мендель в ефірі програми "Право на владу" 6 червня публічним виступом речниці президента, або ж вона висловлювала свою особисту позицію.

Перший запит Генпрокуратура направила в Офіс Президента 5 липня, але Банкова повернула його без розгляду. У Зеленського тоді заявили, що слідчий послався на неправильну статтю Кримінально-процесуального кодексу, і Генпрокуратура не мала законних підстав вимагати від ОП спростування або підтвердження публічних заяв Мендель.

У повторному запиті Луценко нагадав, що ігнорування документа - це спроба ОП ухилитися від надання інформації.

"З вашої відповіді вбачається, що ГПУ нібито не мала законних підстав для такого запиту, оскільки слідчий послався на ст. 93 (збір доказів) КПК України, тоді як мав керуватися нормами ст. 159 КПК, яка регламентує порядок отримання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді. Але таке тлумачення норм КПК Офісом Президента не відповідає законодавству і не дає підстав для відмови Мендель Ю. від надання свідчень", - йдеться в листі ГПУ.

Юлію Мендель намагалися допитати двічі - військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але після розмови відмовилася підписати протокол допиту, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.