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 Політика України
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Все про:ГПУ (3135) ЗСУ (315) Мендель (21)

 "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель. ДОКУМЕНТ

В Офісі Президента відповіли на запит Генеральної прокуратури, яка вимагала пояснити заяви речниці президента Юлії Мендель про те, що українські бійці "допускають обстріл цивільних об'єктів на сході України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє theБабель.

"За результатами розгляду звернення від 3 липня 2019 року про надання офіційної інформації повідомляємо, що в Офісі Президента запитувана інформація відсутня", - йдеться в документі.

Відповідь підписав заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Інформація відсутня: в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель 01
Фото документа: theБабель

За останні півтора місяця Генеральна прокуратура направила на Банкову два запити на отримання інформації. Вони стосувалися заяви речниці президента Юлії Мендель у ток-шоу "Право на владу" 6 червня на "1+1". Мендель сказала, що українські військові на Донбасі, відповідаючи на провокації терористів, інколи стріляють по цивільних об'єктах, унаслідок чого гинуть мирні жителі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила в Офіс президента повторний запит про висловлювання Мендель. ДОКУМЕНТ

"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли стріляють з житлового будинку, школи, садка, будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином, гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації", - сказала речниця Зеленського.

У Генпрокуратурі попросили Офіс Президента пояснити два питання: чи володіє ОП будь-якими відомостями (документальними, усними, в електронному вигляді), які б підтверджували, що ЗСУ протягом 2014-2019 років у зоні проведення АТО обстрілювали об'єкти житлової інфраструктури (житлові будинки, школи, дитсадки). Друге питання - чи був виступ Мендель в ефірі програми "Право на владу" 6 червня публічним виступом речниці президента, або ж вона висловлювала свою особисту позицію.

Перший запит Генпрокуратура направила в Офіс Президента 5 липня, але Банкова повернула його без розгляду. У Зеленського тоді заявили, що слідчий послався на неправильну статтю Кримінально-процесуального кодексу, і Генпрокуратура не мала законних підстав вимагати від ОП спростування або підтвердження публічних заяв Мендель.

У повторному запиті Луценко нагадав, що ігнорування документа - це спроба ОП ухилитися від надання інформації.

"З вашої відповіді вбачається, що ГПУ нібито не мала законних підстав для такого запиту, оскільки слідчий послався на ст. 93 (збір доказів) КПК України, тоді як мав керуватися нормами ст. 159 КПК, яка регламентує порядок отримання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді. Але таке тлумачення норм КПК Офісом Президента не відповідає законодавству і не дає підстав для відмови Мендель Ю. від надання свідчень", - йдеться в листі ГПУ.

Юлію Мендель намагалися допитати двічі - військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але після розмови відмовилася підписати протокол допиту, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142564
 
 
 Топ коментарі
 
Ось зебєнін новий генпрокурор як візметься, так сепарів і пересадить.
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Вже затерли, ловкачі. Але Тирнет пам"ятає всьо.
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Да она открытая сепарша. Там пол офиса надо пересадить
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Бачте, коли "поважна особа" починає демонструвати свою нікчемність відносно своїй посаді - виникають такі плітки.
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Там все свои. Предвыборный лозунг Зе "Нет друзьям и кумовьям!" Для заманивания лохов уже в мусорном ведре.

Новоназначенный Зеленским Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко является родным БРАТОМ руководителя юридического подразделения компании Коломойского "Укрнафта". Брат неоднократно представлял интересы Коломойского в судах.
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Как это отвратительно, когда один чинуша ляпает, что ни попадя, а другой нагло врёт, оправдывая его то ли глупость, то ли некомпетентность, а может, и злой умысел.
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А украинский налогоплательщик последние деньги на налоги отдает
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Прихована сепарша в святая святих влади. Крім того , що гадить нишком на Україну, нема впевненості , що не передає секретну інфу ворогам. Має всі можливості.
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Да она открытая сепарша. Там пол офиса надо пересадить
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«Открытая сепапарша» с 2014 года вела блог на украинском с явно проукраинской позицией

Ты за языком бы следила, а то за клевету полагается ответственность в Украине если ты не в курсе
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А існує така "нарєзка" на ютюбі де вони демонструють свою проукраїнськість? Не прихильник подібного юмора, а так би подививсь...
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Она привела примеры, подтверждающие ее слова об обстрелах ВСУ гражданских объектов?
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Ник Никович, тиха! Вас ждёт ответственность «за клевету» от лалалы. Она Софийку уже предупредила и расстреляла.
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Мне лалала сеодня ничего не "сказала".
Я Вам, как защитнику и наверное знатоку творчства Мендель, задаю конкретный вопрос о ее публичном высазывании и наличии у нее фактов обстрелов ВСУ.

Если Вы не слышали от нее таких фактов, то другие свидетели ее заявлений по этому поводу могут процитировать патриотку Мендель.
Кстати, я собственными глазами видела на кого она была подписана в твиттере сразу после ее назачения пресс-секретарем Зеленского.
Там была тьма русни, от Поклонской до Жирика.
Странный набор для патриотки.
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Да нет, он единомышленник лалалы и ссылается на нее как на авторитет.
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Неужели я ошиблась? Выглядело как тонкий сарказм. Видимо, ольгинские прошли курсы повышения квалификации.
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Бывает тяжело понять, когда читаешь комменты малознакомого форумчанина.
Я немного знакома с его комментариями в других темах.
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Лалахта, к запугиваниям уже перешла?
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Эту мразоту бы привязать там возле блиндажей и пусть увидит как это - "не поддаваться на провокации".
Смачно обосрала, конечно, базару нэт. Но только интересно - она это осознанно высрала? Или просто идиотка? Спикера(!) нужно расшифровывать, назначьте ей 5 заместителей. Это как бы в самолет пихать 15 пилотов, так как главный не особо знает как летать.
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Звичайно, що така особа все робить свідомо. Цікава тепер реакція президента. Якщо він її не звільнить, то це означає, що він підтримує цю думку
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А він нічого не знав. Але може подзвонити Бакланову на рахунок "етой чєртовкі" "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 2647
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Влепить ей штраф на один лям и не будет больше нести всякую ахинею.
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А чего кипишь то? Или для кого то секрет и тайна, что мирные трахтаристы Домбаса с дворов домов ВСУ обстреливали и что по ним шла ответка?
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При этом даже сюжет сняли на своём ТВ об этом
«Бежим, сейчас прилетит ответка» из жилого дома
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Як можна назвати таку інформацію від офіційної особи, що представляє президента і виявилася такою, яку вона не хоче підтверджувати?
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Офіс пріЗєрватіва включив чергову "дурочку", що не дуже то і дивно. Що йшло те і здибало. Але скільки мотузці не витися кінець завжди знайдеться. І висітимуть "слуги урода" на одній гіляці, як гнилі груші - собі на радість і мухам на втіху.
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Ахаха, а кредити? Більше ж не дадуть "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 8828
Параші тільки цього й треба - Європа тоді ще й рада буде "міротворцам" Путіна, усміряющим фошістафф.
Правда.... "міротворци" будуть з авіацією, ракетами і всім іншим.
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По тому,як активызувались порохососалки-Медель-молодець.
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"Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.
Про це повідомив прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір у Facebook.
Крім того, достовірність вітання УП підтвердив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.
"Я щиро вітаю Вас з обранням на пост президента України. Українці довірили Вам цей пост в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше", - говориться у зверненні Януковича.
Також він назвав військові дії на Донбасі "братовбивчою війною", не згадуючи про російську агресію.
"Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства." - підтримуєте Януковича?
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Да, поздравления от Януковича треба заслужити шапку вкрасти, перестать стрелять, збрехати на запит прокуратури, позвонить до генерального секретаря таежних лесов, скоро ЗЕбенята ще проспект в честь Януковича назовуть,у них свої герої.
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Зє-лєнінци та Янукович - близнюки та брати. Чекаю заперечень від каЗЕ.
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у них одинаковая программа: поцарював та й втик
и никаких зобов"язань....
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Я на паркані напишу що ти підарас. То буде правда?
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Ти вважаєш, що прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір бреше?
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шапку это зимой, а в трускавце - по полотенцу...
я вот никак не придумаю, у кого из них совести хватило аж три прихватизировать
все такие кристальные слуги, не на кого и подумать
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кто еще не понял, какие скользкие и беспринципные люди пришли к власти?
73% или больше?
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Вот чего ты истеришь? Т.е. фактов подобных обстрелов домбаситами по ВСУ, как на картинке ниже, не было? А осколки от ответки выбирают в кого лететь, да?
"Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 2941
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Ну так нехай Мандєль і надасть факти подібного. "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 8478 Бо як не надасть, то це є наклеп на ЗСУ!
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МО, до речі, може подати до суду. Виходячи з інформації отриманої з відкритих джерел або ЗМІ.
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В цих дорвавшихся до влади зебілів хто що хоче те і льопає. Скоро Зеля тебе і Мендель буде нах.й посилати.
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То есть,переведя это на общепонятный язык,это истолковывается так-"подтвердить высказывание этой Мендель мы не можем"..А уж из этого следует,что по закону Украины такие заявления считаются уголовно наказуемые по статье "заведомо ложные сведения,имеющие целью...."Короче,за это есть уголовное преследование и оно должно быть включено.Заявление этой шавки в тот момент сильно подыграло в решении рассмотрения вопроса в международных судах по иску Украины к РФ как к военному агрессору.
Сообщение этой "непомерно простой" дамочки дало основание РФ обвинить Украину в умышленном убийстве русскоязычных граждан востока Украины,куда и пришли российские "военные добровольцы" защитить соотечественников и единородцев от истребления.
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Тю, так нехай в програму "Право на владу" запит направлять, і хай ті спробують відписатися в стилі Рябошапки. "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 5028
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Так и зекретин пуйлу на это пожаловался... эта зепадаль и до ростова не добежит
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Дура она, военные ДЕЛАЮТ ВСЕ ВЕРНО, "гуманитарные сопли" пусть засунут себе подальше (сами знаете куда), кто начал обстрел прикрываясь ПОДНЕВОЛЬНЫМ населением оккупированных районов, тот и несет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за последствия АДЕКВАТНОГО ОТВЕТА! Это те, кто остался под РАБСТВОМ оккупантов должны гнать их сами (или покинуть оккупированные территории, чтоб не быть заложниками оккупантов, здесь все просто: либо ты ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ и с оружием в руках защищаешь свой дом и близких от врагов и оккупантов, либо РАБ отдавшую свою жизнь им на милость, а того хуже поддерживаешь врагов или сам участвуешь в их преступлениях) В любом случае ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЙ ВЫБОР лежит на ЖИТЕЛЯХ оккупированных районов!
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Все верно написал. У Мендель нет претензий к сепарам и кацапам, которые обустроили
огневую позицию во дворе дома и, при этом, не эвакуировали жильцов, а вот к ВСУ -
уничтожившим эту эту огневую точку - есть. Пострадали местные жители? Так кто им доктор?
Не нужно Мендель размазывать сопли по переборкам. Если следовать ее советам,
не отвечать на провокации, то кацапы выстроят этих рабов в шеренгу вдоль линии
фронта и погонят до самого Киева, а нашим бойцам стрелять нельзя - там же
нашилюдибратья. Пусть наши бойцы херачат врагов и днем и ночью, стирают с
лица земли место откуда был произведен хотя бы один выстрел в сторону Украины.

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Результат того,как "КУХАРКА может руководить гос-вом". Набрали дилетентов.
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"в Офісі Президента України запитувана інформація відсутня." - и сама Мендель тоже відсутня. После высказывания, что наши стреляют по гражданским, куда-то пропала. За что ей зарплату платят?
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Гумористи. "Інформація відсутня" = "ідіть на йух".
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А чего вы все ждали от этой САРЫ? Маланцы рулят.
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Как в пригородном автобусе - один рулює всіх тошнить.
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Вот интересно, в Украинском государстве, президент и все его окружение - кхм... как написать чтоб не забанили? Скажем так - не украинцы.
Похоже, вход в "социальный лифт" Зеленского открыт только для представителей одной национальности.
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...чи закрит, тільки для однієї національності...
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Шмендель была на передовой .? Своими глазами видела как ВСУ стреляют по школам и детсадам "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 6652 .??? А если не видела , то нечего и мандеть "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 7022 .!!! Взяли моду , зебильё грёбанное , чуть что сразу на ВСУ наезжать . Так бы возмущалась обстрелами сепаров нашей территории , курица дохлая . !! "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель - Цензор.НЕТ 9116 .
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Що можна чекати ві 95 кварталу---брехні,брехні і ще раз брехні. Прихильникі цієї влади це ті яким поїсти. попить і посміяться,є найважливіше. За короткий час--стільки некомпетентності, лукавства, брехні---що "попередніки" не зробили за роки. Навіть указ про звільнення погранця і то горе-юристи.не могли правильно оформити. Переробляли. До влади приходять "рішали", піарщикі. бовдурі. брехуни, посібникі путіна і агенти фсб. Буде велика смута і все це на совісті --"мудрого народа".
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Откровенная сепарша, кремлевская пропагандонка, это уже все давно поняли. Мендель Мата Хари па-рузки.
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Збазіііібаа друзьааа... дужеее дзяяяякууууу...
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М ендель к ответу! Зе не прикрывай дуру, бо дура в твоей команде хуже врага.
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Взагалі то, українським держслужбовцям від районного рівня і вище потрібно напам'ять вивчити "Женевську конвенцію" і все що, стосується правил ведення війни. Там чітко обумовлені дії військових та цивільних.
По-перше, не допускається присутність цивільних на військових об'єктах чи у військовому транспорті. Якщо, цивільні особи самовільно зайшли на територію воєнного об'єкта чи підійшли до військової техніки, вони втрачають статус цивільних осіб. Тому, якщо цивіли обліпили військову техніку і в неї попав снаряд то, за їх смерть відповідальність ніхто, крім них самих не несе. Якщо військові обладнали в вашому городі чи будинку бойову точку чи завели бойову техніку, ваша власність перестає бути цивільним об'єктом. Якщо ви продовжуєте з власної волі знаходитись, в своїй колишній приватній власності, поряд з військовими ви вже не вважаєтеся цивільною особою. Якщо в такий будинок попаде снаряд то, ви вже не є цивільною жертвою. І нікого не хвилює, що вам нема куди піти, а військові вас не дуже обтяжують. Якщо цивіли, з власної волі, дозволяють військовим ховатися за своїми спинами вони стають комбатантами і не рахуються далі, як цивіли. Інша справа з заручниками, якщо військові через примушення утримують цивілів то, тоді вже ці військові є винними в жертвах цивілів.
Міжнародні закони досить однозначно враховують різноманітні ситуації, які трапляються на війні з військовими та цивілами. Так само однозначно вони описують відповідальність військових та цивільних за власне життя та здоров'я. І не потрібно на себе тягнути не свою провину.
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До речі, аби українська влада вчасно ввела військовий стан на територіях, які піддалися агресії то, оті пенси, які перегороджували шлях колонам ЗСУ, автоматично б отримали статус комбатантів і військові не несли б ніякої відповідальності за їх життя та здоров'я.
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