 "Інформація відсутня": в Офісі Президента відповіли на запит ГПУ про висловлювання Мендель. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє theБабель.
"За результатами розгляду звернення від 3 липня 2019 року про надання офіційної інформації повідомляємо, що в Офісі Президента запитувана інформація відсутня", - йдеться в документі.
Відповідь підписав заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка.
За останні півтора місяця Генеральна прокуратура направила на Банкову два запити на отримання інформації. Вони стосувалися заяви речниці президента Юлії Мендель у ток-шоу "Право на владу" 6 червня на "1+1". Мендель сказала, що українські військові на Донбасі, відповідаючи на провокації терористів, інколи стріляють по цивільних об'єктах, унаслідок чого гинуть мирні жителі.
"Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли стріляють з житлового будинку, школи, садка, будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином, гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації", - сказала речниця Зеленського.
У Генпрокуратурі попросили Офіс Президента пояснити два питання: чи володіє ОП будь-якими відомостями (документальними, усними, в електронному вигляді), які б підтверджували, що ЗСУ протягом 2014-2019 років у зоні проведення АТО обстрілювали об'єкти житлової інфраструктури (житлові будинки, школи, дитсадки). Друге питання - чи був виступ Мендель в ефірі програми "Право на владу" 6 червня публічним виступом речниці президента, або ж вона висловлювала свою особисту позицію.
Перший запит Генпрокуратура направила в Офіс Президента 5 липня, але Банкова повернула його без розгляду. У Зеленського тоді заявили, що слідчий послався на неправильну статтю Кримінально-процесуального кодексу, і Генпрокуратура не мала законних підстав вимагати від ОП спростування або підтвердження публічних заяв Мендель.
У повторному запиті Луценко нагадав, що ігнорування документа - це спроба ОП ухилитися від надання інформації.
"З вашої відповіді вбачається, що ГПУ нібито не мала законних підстав для такого запиту, оскільки слідчий послався на ст. 93 (збір доказів) КПК України, тоді як мав керуватися нормами ст. 159 КПК, яка регламентує порядок отримання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді. Але таке тлумачення норм КПК Офісом Президента не відповідає законодавству і не дає підстав для відмови Мендель Ю. від надання свідчень", - йдеться в листі ГПУ.
Юлію Мендель намагалися допитати двічі - військова прокуратура викликала її на допит 26 або 27 червня. А в будівлю Адміністрації президента до неї приходив слідчий Генеральної прокуратури Юрій Ковальчук, щоб поговорити як зі свідком у справі. Мендель поговорила з ним, але після розмови відмовилася підписати протокол допиту, оскільки він відбувався без офіційного оголошення.
Новоназначенный Зеленским Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко является родным БРАТОМ руководителя юридического подразделения компании Коломойского "Укрнафта". Брат неоднократно представлял интересы Коломойского в судах.
Ты за языком бы следила, а то за клевету полагается ответственность в Украине если ты не в курсе
Я Вам, как защитнику и наверное знатоку творчства Мендель, задаю конкретный вопрос о ее публичном высазывании и наличии у нее фактов обстрелов ВСУ.
Если Вы не слышали от нее таких фактов, то другие свидетели ее заявлений по этому поводу могут процитировать патриотку Мендель.
Кстати, я собственными глазами видела на кого она была подписана в твиттере сразу после ее назачения пресс-секретарем Зеленского.
Там была тьма русни, от Поклонской до Жирика.
Странный набор для патриотки.
Я немного знакома с его комментариями в других темах.
Смачно обосрала, конечно, базару нэт. Но только интересно - она это осознанно высрала? Или просто идиотка? Спикера(!) нужно расшифровывать, назначьте ей 5 заместителей. Это как бы в самолет пихать 15 пилотов, так как главный не особо знает как летать.
«Бежим, сейчас прилетит ответка» из жилого дома
Параші тільки цього й треба - Європа тоді ще й рада буде "міротворцам" Путіна, усміряющим фошістафф.
Правда.... "міротворци" будуть з авіацією, ракетами і всім іншим.
.
??
Про це повідомив прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір у Facebook.
Крім того, достовірність вітання УП підтвердив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.
"Я щиро вітаю Вас з обранням на пост президента України. Українці довірили Вам цей пост в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше", - говориться у зверненні Януковича.
Також він назвав військові дії на Донбасі "братовбивчою війною", не згадуючи про російську агресію.
"Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства." - підтримуєте Януковича?
и никаких зобов"язань....
я вот никак не придумаю, у кого из них совести хватило аж три прихватизировать
все такие кристальные слуги, не на кого и подумать
73% или больше?
Сообщение этой "непомерно простой" дамочки дало основание РФ обвинить Украину в умышленном убийстве русскоязычных граждан востока Украины,куда и пришли российские "военные добровольцы" защитить соотечественников и единородцев от истребления.
огневую позицию во дворе дома и, при этом, не эвакуировали жильцов, а вот к ВСУ -
уничтожившим эту эту огневую точку - есть. Пострадали местные жители? Так кто им доктор?
Не нужно Мендель размазывать сопли по переборкам. Если следовать ее советам,
не отвечать на провокации, то кацапы выстроят этих рабов в шеренгу вдоль линии
фронта и погонят до самого Киева, а нашим бойцам стрелять нельзя - там же
нашилюдибратья. Пусть наши бойцы херачат врагов и днем и ночью, стирают с
лица земли место откуда был произведен хотя бы один выстрел в сторону Украины.
Похоже, вход в "социальный лифт" Зеленского открыт только для представителей одной национальности.
По-перше, не допускається присутність цивільних на військових об'єктах чи у військовому транспорті. Якщо, цивільні особи самовільно зайшли на територію воєнного об'єкта чи підійшли до військової техніки, вони втрачають статус цивільних осіб. Тому, якщо цивіли обліпили військову техніку і в неї попав снаряд то, за їх смерть відповідальність ніхто, крім них самих не несе. Якщо військові обладнали в вашому городі чи будинку бойову точку чи завели бойову техніку, ваша власність перестає бути цивільним об'єктом. Якщо ви продовжуєте з власної волі знаходитись, в своїй колишній приватній власності, поряд з військовими ви вже не вважаєтеся цивільною особою. Якщо в такий будинок попаде снаряд то, ви вже не є цивільною жертвою. І нікого не хвилює, що вам нема куди піти, а військові вас не дуже обтяжують. Якщо цивіли, з власної волі, дозволяють військовим ховатися за своїми спинами вони стають комбатантами і не рахуються далі, як цивіли. Інша справа з заручниками, якщо військові через примушення утримують цивілів то, тоді вже ці військові є винними в жертвах цивілів.
Міжнародні закони досить однозначно враховують різноманітні ситуації, які трапляються на війні з військовими та цивілами. Так само однозначно вони описують відповідальність військових та цивільних за власне життя та здоров'я. І не потрібно на себе тягнути не свою провину.