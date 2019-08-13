 Готовий співпрацювати з антикорупційними органами, - Смолій про заяву НАЗК щодо його декларацій

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк України є прибічником політики відкритості та прозорості і після отримання від НАЗК відповідних висновків надасть повний коментар для ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смолій не вніс до декларацій відомості про кілька земельних ділянок і кошти на банківських рахунках, - НАЗК

У Нацбанку зазначають, що Смолій готовий співпрацювати з антикорупційними органами і надасть коментарі та необхідну інформацію, яка стосується перевірки висновків НАЗК про ознаки декларування недостовірної інформації в деклараціях за відповідні роки.

12 серпня в НАЗК заявили, що Смолій вказав недостовірну інформацію про земельні ділянки та рахунки в банках у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки.