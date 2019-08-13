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 Політика України
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Все про:НБУ (470) Смолій (52) електронне декларування (609) НАЗК (610)

 Готовий співпрацювати з антикорупційними органами, - Смолій про заяву НАЗК щодо його декларацій

Голова Національного банку України Яків Смолій не отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) жодної інформації про результати перевірки його декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Національний банк України є прибічником політики відкритості та прозорості і після отримання від НАЗК відповідних висновків надасть повний коментар для ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смолій не вніс до декларацій відомості про кілька земельних ділянок і кошти на банківських рахунках, - НАЗК

У Нацбанку зазначають, що Смолій готовий співпрацювати з антикорупційними органами і надасть коментарі та необхідну інформацію, яка стосується перевірки висновків НАЗК про ознаки декларування недостовірної інформації в деклараціях за відповідні роки.

12 серпня в НАЗК заявили, що Смолій вказав недостовірну інформацію про земельні ділянки та рахунки в банках у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки.

Готовий співпрацювати з антикорупційними органами, - Смолій про заяву НАЗК щодо його декларацій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142563
 
 
 Топ коментарі
 
Зе конкретно починає щемити хабарників. Верніть Петра! )))
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Яша, под сотрудничеством правоохранительные органы понимают только признание вины. Тяжкое наследие прошлого, от НКВД. Так что не разбрасывайся словами.
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тупа школота-редактори цензора просто не вказали першопричину появи реакції Смолія- ролик в Ютубі Дубинського
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В Киеве водитель снес палатку с арбузами, протаранил дерево и нагадил в патрульном авто.
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Могли бы вообще не писать, нашли новость. Смолий готов сотрудничать, ну и что?
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тупа школота-редактори цензора просто не вказали першопричину появи реакції Смолія- ролик в Ютубі Дубинського
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молодец наконец то порядок наведет в своих активах совмесными усилиями
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Зе конкретно починає щемити хабарників. Верніть Петра! )))
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Коломыга атжимает чужие активы при помощи Зеленского.
Зелебобики - Це борьба за хабарниками..
У вас в голове кисель. Даже не вата, там хоть намеки на нейроны есть, тут ки-сель.
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Яша, под сотрудничеством правоохранительные органы понимают только признание вины. Тяжкое наследие прошлого, от НКВД. Так что не разбрасывайся словами.
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Если посадок не будет, то это очередной передел власти и потоков. Шоу для зебилов.
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Причепилися!Одержить інформацію потім розмова буде. Хіба все можна пам'ятати...
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Будет очередная отмазка, такая же как у судей! типа бабушка наследство оставила ну или мама всю жизнь собирала!!
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А где вопросы по фальшивой декларации Зеленского?
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Просто удивительно, как хорошо живут люди, которые так плохо управляют своей страной
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