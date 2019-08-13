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Все про:посол (539) Росія (19331) США (5269)

 Новим послом США в РФ може стати фахівець з Північної Кореї Стівен Біган, - Reuters

Новим послом США в Росії може стати американський спецпредставник з питань КНДР Стівен Біган.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Кандидатуру спецпредставника США з питань Північної Кореї розглядає президент Трамп.

Стівен Біган - спеціальний представник США з питань КНДР, який очолював американські зусилля з відновлення переговорів з ядерної проблеми з Північною Кореєю, які зайшли в глухий кут, розглядається як наступний посол в Росію президентом Трампом, повідомило джерело інформаційному агентству Reuters, ознайомлене з цим питанням.

Нинішній посол Джон Хантсман має піти у відставку в жовтні після двох років перебування на посаді, заявили минулого тижня в Державному департаменті.

Видання Vox News минулого тижня процитувало двох людей, знайомих з внутрішніми дискусіями в Білому домі, які зазначили, що Біган є ймовірним вибором Трампа на посаду посла в Росії.

Ні Біган, ні Держдепартамент не прокоментували інформацію, що з'явилася.

Біган керував переговорами США на робочому рівні з Північною Кореєю напередодні невдалого другого саміту між Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Ханої в лютому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Росії Хантсман подав у відставку, - "The Hill"

Трамп і Кім знову зустрілися наприкінці червня і домовилися відновити переговори на робочому рівні, але цього ще не сталося.

У суботу Трамп заявив, що лідер КНДР сказав йому, що готовий відновити переговори і припинити випробування ракет, щойно закінчаться спільні американсько-південнокорейські військові навчання.

Держсекретар США Майк Помпео в середу висловив сподівання, що переговори на робочому рівні відновляться найближчими тижнями, і заявив, що американська сторона планує переговори за кілька тижнів.

Біган залишив посаду глави відділу міжнародних відносин у компанії "Форд", щоб стати спецпредставником США з питань КНДР, яку багато хто вважає надзвичайно складною. Біган протягом десятків років працював штатним співробітником конгресу і був помічником із зовнішньої політики Білого дому при президенті Джорджі Буші.

56-річний Біган вивчав політологію і російську мову в Мічиганському університеті і був директором Міжнародного республіканського інституту в Москві з 1992 по 1994 рік. Він також працював у раді директорів некомерційного Американсько-російського фонду економічного розвитку і верховенства права.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142561
 
 
 Топ коментарі
 
А это правдо что после визита зе в Житомерскую область помпы назад начали закачивать янтарь в землю?
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Скоро , после узурпации власти 3э....
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Такой специвлист нужен будет и для Украины..
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Я так подозреваю, что выборы президента Украины это были последние демократические выборы в Украине.
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Скорее это были последние недемократические выборы с покупкой голосов избирателей за счет бюджета.
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Порохобот - это диагноз!Новым послом США в РФ может стать специалист по Северной Корее Стивен Биган, - Reuters - Цензор.НЕТ 957.В любую тему Зеленского приплетут.
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А это правдо что после визита зе в Житомерскую область помпы назад начали закачивать янтарь в землю?
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А правда, что статья о возможном новом после США в РФ?Новим послом США в РФ може стати фахівець з Північної Кореї Стівен Біган, - Reuters - Цензор.НЕТ 8658
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Порохоботи такі ж якими і ви були до виборів. Два чоботи - пара. Чому дивуєшся?
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Здеється тепер зрозуміло, що обрали Зє!были.
США прогнозують перетворення України на Північну Корею!
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***** і в зовнішню розвідку не взяли через педофілію. Тільки в КДБ. Там такі потрібні.
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на России Юрист из Владивостока подал заявление о привлечении к административной ответственности В.Путина за езду без шлема на мотоцикле.
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Техніка безпеки забороняє одягати шолом на ботокс
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РФ - это большая КНДР,только вся покрываеться снегом.
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