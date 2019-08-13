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 США і Туреччина створюють Центр спільних операцій у Сирії

У турецькому місті Шанлиурфа на сході країни почалася робота зі створення Центру спільних операцій збройних сил США і Туреччини в Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Міноборони Туреччини.

"Для підготовки Центру спільних дій делегація США із шести осіб прибула до Шанлиурфи, де розпочато спільну роботу. Планується, що Центр запрацює найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Міністерство повідомляє, що домовленостей про заснування Центру спільних операцій було досягнуто 5-7 серпня під час візиту до Туреччини групи американських військових та в результаті переговорів про створення зони безпеки на півночі Сирії.

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Як повідомлялося, на початку серпня Анкара заявила, що в разі відсутності консенсусу зі США про зону безпеки в Сирії, вона має намір створити її самотужки.

Вимогою Туреччини є створення зони безпеки від кордону вглиб Сирії на 32 кілометри, до того ж ця територія має бути очищена від підрозділів PYD/YPG - сирійської гілки Робітничої партії Курдистану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142559
 
   
 Топ коментарі
 
пей бояру Иван - от стекломоя тебя глючит...
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И при этом Турция закупает российское вооружение
Гибридное сотрудничество
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А Германия строит Северный поток.
Американцы молодцы.
Выбрали прпвильного союзника Турцию,а не Германию.
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США и Турция создают Центр совместных операций в Сирии.



Ой у порохоботов теперь разрыв шаблона, вчера Эрдогана за СУ-35 помоями поливали, а теперь сегодня что делать?
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В потолке открылись люки - не пугайтесь это глюки.
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Стекломой, бояра...
Ну вот ЗАЧЕМ мне знать твои гастрономические предпочтения.
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