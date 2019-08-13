 Білий дім посилить правила отримання віз у США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомило агентство Reuters.

Нововведення висунув помічник президента США Дональда Трампа з боротьби з імміграцією Стівен Міллер. Документ набуде чинності 15 жовтня.

Згідно з розпорядженням, заяви на тимчасові або постійні візи будуть відхилені, якщо іммігрант має низький дохід або отримує допомогу з боку держави - соціальну допомогу, талони на харчування, державне житло або безкоштовну медичну страховку за програмою Medicaid.

Негативною характеристикою стане також недостатній рівень володіння англійською мовою, який не дозволить "вийти на ринок праці".

Тим, хто не відповідає критеріям, буде відмовлено у в'їзді, а іммігрантам, які вже проживають у країні, але не зможуть довести свою фінансову самостійність, не вдасться продовжити перебування.

Зазначається, що через це для деяких категорій іммігрантів значно ускладниться процес отримання легального статусу в США.

Обмежувальний захід випливає із закону про імміграцію 1882 року, який дозволяє американському уряду відмовляти у видачі візи будь-якій особі, яка перебуває на повному державному утриманні.

Під нього потраплять іммігранти, які отримували соціальні виплати більш ніж 12 місяців за останні 36 місяців.

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За словами в.о. директора Служби громадянства та імміграції США (USCIS) Кена Кучинеллі, "закон вимагає від іноземних громадян покладатися на власні можливості, кошти своїх сімей і допомогу приватних організацій".

Він заявив журналістам, що завдяки такому рішенню вони "не будуть тягарем для суспільства" і "зможуть стати на ноги самостійно, як іммігранти в попередні роки".

За словами чиновника, це позитивно позначиться на інтересах платників податків.

Правило не торкнеться вже поданих заяв на грін-карту, а також не вплине на програми надання статусу біженця.

У Національному імміграційному юридичному центрі заявили, що оскаржать нове правило в суді.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Трамп створив центр із відбору іммігрантів. Американський лідер неодноразово заявляв, що США необхідний більш ретельний відбір іммігрантів, щоб захиститися від тероризму та організованої злочинності.