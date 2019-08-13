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 Ворог за добу 10 разів атакував позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

12 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів:

- поблизу Пищевика - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Широкиного - із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;
- у районі Павлополя - зі стрілецької зброї;
- поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;
- у районі н.п. Піски - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських сил були обстріляні двічі:

- поблизу Зайцевого - зі снайперської зброї;
- неподалік Майорська - із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли:

- неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- у районі Водяного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог за добу 10 разів атакував позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142557
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим українським бійцям
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А командуючий по роялю ще сплять (втрьох), чи вже жують шаурму?
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При ньому стріляли по сепарам, а новоспечений навіть рогатки позабирав. Лише дулю з окопа мона.
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Одужання всім пораненим українським бійцям
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Не враг,а «та сторона и милые повстанцы ",как сказало чучело с хером на рояле
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А командуючий по роялю ще сплять (втрьох), чи вже жують шаурму?
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Доволі кумедно, але така вже зараз реальність.
Цікаві факти про головнокомандуючого та Хомчака. Раджу до уваги.
https://youtube.com/watch?v=Kbka1r0dv54
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Воїни світла, бийте москальських падлюк.
Враг за сутки 10 раз атаковал позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7417
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верніть Петю! при ньому сепари не стріляли ! )))
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А для чого ти російську армію називаєш сепарами? у нас гражданская вайна?
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а чому у тебе нік такий? на янукевича дрочиш? )))
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"Семья Фрейдов, находясь в тяжёлом финансовом положении, осела в одном из беднейших районов города - Леопольдштадте, в то время представлявшем собой своеобразное венское гетто, населённое бедняками, беженцами, проститутками, цыганами, пролетариями и евреями." - це причина твоїх сексуально збочених фантазій?" -
"Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.
Про це повідомив прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір у Facebook.
Крім того, достовірність вітання УП підтвердив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.
"Я щиро вітаю Вас з обранням на пост президента України. Українці довірили Вам цей пост в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше", - говориться у зверненні Януковича.
Також він назвав військові дії на Донбасі "братовбивчою війною", не згадуючи про російську агресію.
"Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства. Виборці вже винесли їм однозначний вирок голосуванням." - то хто й на кого дрочить?
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Взагалі згідно розмови Шмарклі з ****** вони навіть не сепари а ТА СТОРОНА.
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При ньому стріляли по сепарам, а новоспечений навіть рогатки позабирав. Лише дулю з окопа мона.
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при петрушці було 100500 перемирь і навіть односторонніх, п"ятачок ти тупенький )
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А зебєня знов на ті ж граблі. Українська забавка: танці на граблях.
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петрушка показав себе у всій красі за 5 років - всіх тошнить. Зеленський тільки пару місяців,- освоїться, будуть кращі і радикальніші рішення. Але ж петіним холуям без пайки не спиться )
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Пацак, Порох никогда не унижался перед твоим )(уйлом,прося повлиять "на ту сторону", а приказывал давать жесткую ответку, что наши бойцы с удовольствием и делали.
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ага, Петрик жорстко і регулярно платив податки в кацапську казну, на які купувалась зброя, яка вбивала наших хлопців
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Прими успокоительное. С чего он платил податки в лаптестане. Методичку смени, пацак.
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А кловун за показ своїх сватів, та різних шоу на расєє не платить їм податків?
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Скільки твій Зебіл дав грошей допомоги воїнам?
Мільйон гривень.
Не він один.
А вся Зе ко ***** один мільйон.
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Одужуй рідненький.
Горіть у пеклі москалі!!!
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