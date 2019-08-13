 Ворог за добу 10 разів атакував позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів:

- поблизу Пищевика - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- двічі неподалік Широкиного - із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;

- у районі Павлополя - зі стрілецької зброї;

- поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;

- у районі н.п. Піски - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських сил були обстріляні двічі:

- поблизу Зайцевого - зі снайперської зброї;

- неподалік Майорська - із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли:

- неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- у районі Водяного - зі стрілецької зброї;

- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.