 Ворог за добу 10 разів атакував позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів:
- поблизу Пищевика - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Широкиного - із застосуванням ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;
- у районі Павлополя - зі стрілецької зброї;
- поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї;
- у районі н.п. Піски - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських сил були обстріляні двічі:
- поблизу Зайцевого - зі снайперської зброї;
- неподалік Майорська - із застосуванням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тричі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції українських сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли:
- неподалік Талаківки - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- у районі Водяного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Цікаві факти про головнокомандуючого та Хомчака. Раджу до уваги.
https://youtube.com/watch?v=Kbka1r0dv54
"Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.
Про це повідомив прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір у Facebook.
Крім того, достовірність вітання УП підтвердив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.
"Я щиро вітаю Вас з обранням на пост президента України. Українці довірили Вам цей пост в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше", - говориться у зверненні Януковича.
Також він назвав військові дії на Донбасі "братовбивчою війною", не згадуючи про російську агресію.
"Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства. Виборці вже винесли їм однозначний вирок голосуванням." - то хто й на кого дрочить?
Мільйон гривень.
Не він один.
А вся Зе ко ***** один мільйон.
Горіть у пеклі москалі!!!