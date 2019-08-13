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Все про:Велика Британія (1039) США (5265) Brexit (153) Болтон (50)

 США "з ентузіазмом" підтримають жорсткий Brexit, - Болтон

Сполучені Штати готові підтримати рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу без угоди з Брюсселем.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в понеділок, 12 серпня, заявив радник президента США з безпеки Джон Болтон, який перебуває з візитом у Лондоні.

"Якщо таким буде рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його", - наводить Reuters слова Болтона.

Болтон також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Джон Болтон і Борис Джонсон обговорили на зустрічі можливість укладення торговельної угоди між двома країнами після Brexit.

"Я думаю, тут ми бачимо, наскільки важливо і терміново зробити так багато, як ми можемо, щоб домовитися якнайшвидше", - сказав Болтон. За його словами, Велика Британія і США можуть домовитися про торгову операцію в окремих секторах економіки, а більш складні питання вирішити пізніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон

Болтон став першим високопоставленим американським чиновником, який відвідав Велику Британію після призначення прем'єром країни Бориса Джонсона. На 12 серпня в нього були заплановані переговори з членами британського уряду, Джонсон також був присутній на зустрічі.

Болтон і Джонсон, зокрема, обговорювали торгові відносини між країнами, питання щодо Ірану, протести в Гонконзі та перспективи розвитку мереж 5G, повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Великої Британії.

Спочатку Велика Британія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не визначилася з планом "Брекзіта". У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня. Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня - зокрема без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit. Багато депутатів парламенту Британії, в тому числі в його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тому не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Лондону велику торгову угоду після Brexit і закликав Велику Британію покинути ЄС "без угоди".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142556
 
 
 Топ коментарі
 
Європа прогнила.
Туди вселився росіский газ, а отже незабаром з'являться і росіскі скрєпи.
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ЄС ні риба, ні м"ясо. Толерасти.
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Что, опять менять Конституцию по направлению к Евроинтеграции?
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Узеленські її змінять і так на протилежний напрямок. Дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток.(С)
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Там в голове когнитивный диссонанс, поэтому они так агрессивно кидаются на людей ,которые им об этом говорят.
Вопрос в другом.
Почему их не банят за оскорбления и манеры подворотни?
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Чтец, пиши на украинском, ты на украинском сайте
(с)
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Я донбасит мне президент Зеленский разрешает писать на русском
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Конституция Украины/Раздел I
...
Статья 10[4]. Государственным языком в Украине является украинский язык.
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
Государство содействует изучению языков международного общения.
Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.
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Что, опять... ?
Можливо, але не зараз, а коли час прийде.
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Європа прогнила.
Туди вселився росіский газ, а отже незабаром з'являться і росіскі скрєпи.
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Мадам,пишите на украинском языке вы на украинском сайте.
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На русском пишут только кацапы,агенты кремля и донбаситы.
Кстати донбаситам на русском писать можно в качестве исключения.
Мадам к таковым не относится.
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Она агент кремля или бот газпоомовский обыкновенный.
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Не думаю.
Просто человек проводящий время на форуме.
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У меня такой же недостаток.
Я то же всегда думаю о людях лучше чем они есть на самом деле.
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Так и надо ,худшую сторону люди рано или поздно саме покажут.
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Нема бажання повертатися у Маріуполь?
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В Мариуполе Азов со своими страшными флагами русскоязычных ущемляет.
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Нема бажання покинути окупованi територii? Чи все влаштовує?
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К вам в Германию может приехать.
Вы же поделитесь с ним квартирой и работой?
А то у нас в Украине после пети порошенки сплошное зубожиння.
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Не надо было работать ботом, надо было устраиваться на нормальную работу
Мне вас, петюшек, вообще не жалко
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Так вы в Германии ботом работаете?
Газпромовским?
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Я на нормальній роботі, заробляю хліб а не отримую його як деякі на соціалці.
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На такій що виробляє матеріальні цінності, які в свою чергу теж виробляють матеріальні цінності.
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Она еще ботом подрабатывает вместе с кротом.
Сидят тут с утра до вечера и с ночи до утра скринят кто что сказал и гоняются за людьми, как шариков за кошаками.
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А що ще робити безробітній на саціалці.
Її вивезли до Німеччини дитиною, але от таке диво, писала що ходила на голосування.
Ну-ну, я так просто і повірив що у неї є український паспорт.
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Да делать тебе нечего как перед всяким гавном отчитываться.
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Газу сколько уже лет то ,судя по этому скрепам ещё долго туда добираться.
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А Украина рвется в ЕС..., .....
Нужно однако подумать еще раз - нужно ли нам это....
По НАТО вопросов нет - нужно..., и то, до тех пор пока рашка жива...
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А Украина рвется в ЕС?
Не так Україна, як українці. Та й не так у саму ЄС, як до рівня життя ЄС.
Прийде час, можна й передумати, бо хто зна - яким буде той ЄС на той час.
Та й з НАТО приблизно той самий розкзлад.
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А в Конституции курс на вступление в ЕС то подкинули?
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Почему то пиндосам это выгодно ,только в чём подвох не пойму.
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Англия будет теперь по торговле соглашаться со штатами на любых условиях! А кто будет выдвигать условия - это понятно само собой!
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А с кем надо соглашаться Англии по торговле?
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Многие депутаты парламента Британии, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона. Источник: https://censor.net.ua/n3142556
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Все прекрасно понимают что в лучшем случае британцы почуствуют ухудшение уровня жизни и падение экономики, но у них шотландцы и ирландцы против выхода из ЕС... как бы не началась гражданская война в случае жесткого выхода. Но они и так, и так отвалятся... отсюда и решение поступить жестко.
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Имхо не начнётся
Будут требовать ещё один референдум и возврат
Брекзит это не только политика
Это ещё экономические связи и налоговые льготы
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Так в том то и дело что ЕС огромный рынок, есть политическая зависимость, но из плюсов сильная экономика. Британии придется с нуля налаживать торговлю, ну вот штаты поддержали, но этого мало.
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Да но без преференций ЕС
А это значит что даже с Северной Ирландией ужесточенные правила
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ще з часів Другої Світової брити були найнадійнішими союзниками для янкі
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