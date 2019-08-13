 США "з ентузіазмом" підтримають жорсткий Brexit, - Болтон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в понеділок, 12 серпня, заявив радник президента США з безпеки Джон Болтон, який перебуває з візитом у Лондоні.
"Якщо таким буде рішення британського уряду, ми з ентузіазмом підтримаємо його", - наводить Reuters слова Болтона.
Болтон також зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа хоче бути корисною Лондону: "Ми хочемо допомогти з Brexit".
Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Джон Болтон і Борис Джонсон обговорили на зустрічі можливість укладення торговельної угоди між двома країнами після Brexit.
"Я думаю, тут ми бачимо, наскільки важливо і терміново зробити так багато, як ми можемо, щоб домовитися якнайшвидше", - сказав Болтон. За його словами, Велика Британія і США можуть домовитися про торгову операцію в окремих секторах економіки, а більш складні питання вирішити пізніше.
Болтон став першим високопоставленим американським чиновником, який відвідав Велику Британію після призначення прем'єром країни Бориса Джонсона. На 12 серпня в нього були заплановані переговори з членами британського уряду, Джонсон також був присутній на зустрічі.
Болтон і Джонсон, зокрема, обговорювали торгові відносини між країнами, питання щодо Ірану, протести в Гонконзі та перспективи розвитку мереж 5G, повідомили в канцелярії прем'єр-міністра Великої Британії.
Спочатку Велика Британія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не визначилася з планом "Брекзіта". У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня. Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня - зокрема без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit. Багато депутатів парламенту Британії, в тому числі в його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тому не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.
Президент США Дональд Трамп пообіцяв Лондону велику торгову угоду після Brexit і закликав Велику Британію покинути ЄС "без угоди".
Вопрос в другом.
Почему их не банят за оскорбления и манеры подворотни?
(с)
...
Статья 10[4]. Государственным языком в Украине является украинский язык.
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
Государство содействует изучению языков международного общения.
Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.
Можливо, але не зараз, а коли час прийде.
Туди вселився росіский газ, а отже незабаром з'являться і росіскі скрєпи.
Кстати донбаситам на русском писать можно в качестве исключения.
Мадам к таковым не относится.
Просто человек проводящий время на форуме.
Я то же всегда думаю о людях лучше чем они есть на самом деле.
Вы же поделитесь с ним квартирой и работой?
А то у нас в Украине после пети порошенки сплошное зубожиння.
Мне вас, петюшек, вообще не жалко
Газпромовским?
Сидят тут с утра до вечера и с ночи до утра скринят кто что сказал и гоняются за людьми, как шариков за кошаками.
Її вивезли до Німеччини дитиною, але от таке диво, писала що ходила на голосування.
Ну-ну, я так просто і повірив що у неї є український паспорт.
Нужно однако подумать еще раз - нужно ли нам это....
По НАТО вопросов нет - нужно..., и то, до тех пор пока рашка жива...
Не так Україна, як українці. Та й не так у саму ЄС, як до рівня життя ЄС.
Прийде час, можна й передумати, бо хто зна - яким буде той ЄС на той час.
Та й з НАТО приблизно той самий розкзлад.
Будут требовать ещё один референдум и возврат
Брекзит это не только политика
Это ещё экономические связи и налоговые льготы
А это значит что даже с Северной Ирландией ужесточенные правила