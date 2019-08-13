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 Окупанти на Донбасі активізували поширення фейків про ЗСУ, - Міноборони

Окупаційні адміністрації на Донбасі активізували поширення серед місцевого населення фейкових новин про ЗСУ, зокрема про те, ніби українська армія готується до наступу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк із посиланням на інформацію Головного управління розвідки МО.

"Російські окупаційні адміністрації активізували заходи з формування антиукраїнських настроїв серед населення тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, зросла кількість поширення провокаційних заяв та фейкових повідомлень про діяльність ЗС України", - розповів Гуцуляк.

За його словами, для виправдання власних порушень режиму припинення вогню та проведення позапланових мобілізаційних тренувань окупанти через підконтрольні пропагандистські ЗМІ поширюють недостовірну та викривлену інформацію про підготовку підрозділів Об’єднаних сил до проведення наступальної операції.

Водночас у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ у постійній бойовій готовності утримуються чергові бронегрупи, командування яких здійснює рекогностування нових маршрутів висування для забезпечення підтримки своїх передових підрозділів у разі загострення обстановки, наголосили в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі відпрацьовують наступальні дії, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142555
 
 
 Топ коментарі
 
А наказ ЗСУ «Нє поддавться на провокаціі», то це фейк, чи не фейк?
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Та нащо, Покажуть по «Россія 1» распятого мальчіка 2.0, а наші обьєктівниє журналісти подтвєрдят на «1+1» і хватіт...
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Дійсно, що звідки ви лізете. Особливо цікаво про санкції, які діють далеко від вас.
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Якщо немає Мєндель, давате - самого Мендєлєєва!
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Та нащо, Покажуть по «Россія 1» распятого мальчіка 2.0, а наші обьєктівниє журналісти подтвєрдят на «1+1» і хватіт...
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Скажи, навіщо ти мелеш юхню і тупо брешеш? Ти аж настільки кінчений в своїй неадекватності?
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Из ольгино кацапы.
Украинцы не могут иметь такую культуру общения.
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Вот пожалуйста.
Заходишь на цензор,а тут контингентец питерской подворотни.
"Мелеш юхню и тупо брешешь кинченый."
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Так и подпишись правильно , ольгинец. Запах портянок вьідает всегда...
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Зеботинец хватит свой запашочек списывать на других.
Носочки постирай и запашочка не будет.
А то как в детском садике.
Их предводитель дает интервью рашасми,а они кацапов ловят,которые рашасми читают.
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А наказ ЗСУ «Нє поддавться на провокаціі», то це фейк, чи не фейк?
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Якщо є такий наказ, який діє лише в певних допустимих рамках, то він правильний. Бо ***** порушить. А Україна - ні, і це дає новий привід для санкцій. А вони діють і *****стан невпинно нищать.
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Дійсно, що звідки ви лізете. Особливо цікаво про санкції, які діють далеко від вас.
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Кремлебот приставленный к цензору.
Только им тут позволено себя так вести.
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Когда при Порохе так делали,то он был "агент ВВХ",а ЗЕпрез,оказывается,все правильно делает Окупанти на Донбасі активізували поширення фейків про ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2891 Так,кто из них? Окупанти на Донбасі активізували поширення фейків про ЗСУ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4539
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я не зрозумів, що насправді ВСУ готуються до відступу???
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А как же остальные фейки: зимой замерзнете? Порошенко- вор? Яценюк -джахит?
Почему нет продолжения фейков? Давайте вторую серию.💥🔥👅💀
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продолжаю: лугандоновцы- ватные козлы; вода мокрая, путен куйло , нетаньяху приезжает на годовщину бабьего яра.... ну и т.д. короче сам додумай!
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Кстати о Нетаньяху. Почему он 20 лет не приезжал на годовщину Бабьего Яра, а тут вспомнил?
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Коломойша не сидів 20 років в Ізраілі.
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Ось новий командуючий по роялю як візьметься, так і аслабаніт Думбас, та запустить туди цинічних бендер. Нехай баяцца, бісові душі. Оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8779
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Як завжди, криворізька шпана втече від призову.
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Оккупанты на Донбассе активизировали распространение фейков о ВСУ. Обидно.
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Ну Украина со всей душой, а они всякие гадости в ответ.
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Окупанти на Донбасі сильно активізували поширення фейків про ЗСУ, але переплюнути в цій справі радницю президента України Мендель так і не змогли.
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