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 Політика України, За кордоном
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Все про:лобіювання (39) Янукович (6617) Крейг (1)

 Прокуратура США висунула обвинувачення колишньому лобісту Януковича Крейгу

13 серпня колишній юрист Білого дому часів президентства Барака Обами Грегорі Крейг постане в США перед судом як обвинувачений.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Крейгу інкримінують надання неправдивої інформації посадовим особам міністерства юстиції США про його співпрацю з політтехнологом Полом Манафортом на користь уряду України.

За підсумками розслідування офісу спецпрокурора Роберта Мюллера прокуратура висунула Крейгу низку обвинувачень у порушенні правил здійснення лобістської діяльності.

Центральним епізодом справи є передача юристом кореспонденту видання The New York Times звіту юристів компанії Skadden щодо переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Звіт представляв дії тодішнього президента Віктора Януковича в позитивному світлі.

Прокурор на досудових слуханнях 9 серпня згадав, що Манафорт позитивно оцінив дії Крейга, написавши йому: "Люди в Києві дуже щасливі. Ви - саме та людина".

Крейг не визнає своєї провини.

Читайте: Ще одному лобісту Януковича у Вашингтоні Крейгу можуть висунути звинувачення, - NYT

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142554
 
 
 Топ коментарі
 
А у нас 73% ЗЕбилов эту шоблу выбрали страной рулить. Портнов щас у всех ЗЕбилов прям икона и БОх. Разумков, Шефир кумиры ЗЕбилятников...хохлы малороссы такие хохлы малороссы..73%
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а ты думал и надеялся , шо будут за Свынарчуков голосовать ? аха ... Прокуратура США выдвинула обвинения бывшему лоббисту Януковича Крейгу - Цензор.НЕТ 5846
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И здесь Питер-Расы со своим ЗЕ Бил!Умнее надо быть,изысканнее,как тролинг Трампа "Умный парень",например.Ато получается,как Ляшко:"Трамп-это трагедия!"В итоге Трамп-Президент США и уже на второй срок идёт,а Ляшко с 3-го места на президентских даже в депутаты не влез.Шиша.
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Американські жорна правосуддя. Перемелять Крейга,а з часом і до "благодійника" Коена доберуться.
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Завгар тоже не брезговал "уроками английского"?
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Как минимум отожмут майно , шоб жизнь малиной не казалась . а будет себя плохо вести - закроют . я б закрыл лет на 8 .
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А у нас 73% ЗЕбилов эту шоблу выбрали страной рулить. Портнов щас у всех ЗЕбилов прям икона и БОх. Разумков, Шефир кумиры ЗЕбилятников...хохлы малороссы такие хохлы малороссы..73%
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а ты думал и надеялся , шо будут за Свынарчуков голосовать ? аха ... Прокуратура США выдвинула обвинения бывшему лоббисту Януковича Крейгу - Цензор.НЕТ 5846
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Ше ми у кацапів не питали як нам жить))Руззкій, іді дамой, тут водкі нєт!))
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И здесь Питер-Расы со своим ЗЕ Бил!Умнее надо быть,изысканнее,как тролинг Трампа "Умный парень",например.Ато получается,как Ляшко:"Трамп-это трагедия!"В итоге Трамп-Президент США и уже на второй срок идёт,а Ляшко с 3-го места на президентских даже в депутаты не влез.Шиша.
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олег ты так ничего и не понял или прикидываешься дурачком что не понял? хотя разницы нет никакой если не понял то дурак если прикидываешься то точно дурень.
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Украина это гвоздь, на котором висела картина мироздания. Гвоздь согнулся, картина упала!
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Ну а чо? Ми і Чорне море викопали, навіть кацапи про це знають.
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Как выкопали-так и закопаете.Делов-то.Вот счась попросыпаетесь и начнёте закапывать,бу-га-га-Зелю навозом!Вы бы лутьше за 152лярда внеш.долга в годки Независимости хотя-бы Крым очистили от рашистской грязи,копатели Питер-Расы!
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Посольство Великобритании подтвердило что у Насирова есть британский паспорт, но в Украине всем пофиг .

Наверно поэтому украинские политики и говорят о планах на будущее, чтоб не привлекли за ложь .
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