 Прокуратура США висунула обвинувачення колишньому лобісту Януковича Крейгу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Крейгу інкримінують надання неправдивої інформації посадовим особам міністерства юстиції США про його співпрацю з політтехнологом Полом Манафортом на користь уряду України.

За підсумками розслідування офісу спецпрокурора Роберта Мюллера прокуратура висунула Крейгу низку обвинувачень у порушенні правил здійснення лобістської діяльності.

Центральним епізодом справи є передача юристом кореспонденту видання The New York Times звіту юристів компанії Skadden щодо переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Звіт представляв дії тодішнього президента Віктора Януковича в позитивному світлі.

Прокурор на досудових слуханнях 9 серпня згадав, що Манафорт позитивно оцінив дії Крейга, написавши йому: "Люди в Києві дуже щасливі. Ви - саме та людина".

Крейг не визнає своєї провини.

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