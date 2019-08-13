 Прокуратура США висунула обвинувачення колишньому лобісту Януковича Крейгу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".
Крейгу інкримінують надання неправдивої інформації посадовим особам міністерства юстиції США про його співпрацю з політтехнологом Полом Манафортом на користь уряду України.
За підсумками розслідування офісу спецпрокурора Роберта Мюллера прокуратура висунула Крейгу низку обвинувачень у порушенні правил здійснення лобістської діяльності.
Центральним епізодом справи є передача юристом кореспонденту видання The New York Times звіту юристів компанії Skadden щодо переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Звіт представляв дії тодішнього президента Віктора Януковича в позитивному світлі.
Прокурор на досудових слуханнях 9 серпня згадав, що Манафорт позитивно оцінив дії Крейга, написавши йому: "Люди в Києві дуже щасливі. Ви - саме та людина".
Крейг не визнає своєї провини.
Наверно поэтому украинские политики и говорят о планах на будущее, чтоб не привлекли за ложь .