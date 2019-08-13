EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  6601  82
Все про:вибух (1743) радіація (50) ракети (489) Росія (19331) Трамп (1906)

 "У США більш розвинені технології", - Трамп відреагував на вибух ракетного двигуна в РФ

Президент США Дональд Трамп відреагував на вибух реактивної рухової установки в Росії

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський президент написав у Твіттері.

Він зазначив: "Сполучені Штати багато чому вчаться на невдалому ракетному вибуху в Росії. У нас є схожі, хоча і більш розвинені технології. Російський вибух Skyfall змусив людей хвилюватися про повітря навколо об'єкта і далеко за його межами. Недобре!"

Також читайте: Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142553
 
 
 Топ коментарі
 
"Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. Источник: https://censor.net.ua/n3142553

Он такой шутник, этот Трамп. Все же в курсе, что взрыв был очень удачный.
 показати весь коментар
 
На россії, це проблема якості комплектуючих з Алі експрес.
Там нема комплектуючих класу military.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У рыжего только троллинг на уме.
Хотя за санкции по Скрипалям - thank you very much!
 показати весь коментар
 
 
Санкции - не благодаря ему, а вопреки! Несмотря на его противодействие и саботажъ!
 показати весь коментар
 
 
Хотя за санкции по Скрипалям=====да, но прикол в том что САМ Скрипаль - 100% Ватник!!!!!!!...это не излечимо....
 показати весь коментар
 
Господин Трамп, а где же соболезнования? "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 8281 Хотя бы из вежливости - ведь они тоже от обезьяны произошли.
 показати весь коментар
 
 
У всіх бувають проблеми з технікою, але лише на росії це відбувається у наслідок службового недбальства.
 показати весь коментар
 
 
На россії, це проблема якості комплектуючих з Алі експрес.
Там нема комплектуючих класу military.
 показати весь коментар
 
 
Проблема некачественного алкоголя
 показати весь коментар
 
Та шо там беспокоиться, в раше бабы еще нарожают
 показати весь коментар
 
 
байкер -ыспытатель, как так получается что исконные ненавистники разных там пиндосов, на увлекаются всякими там вот этими вот западными культурами, хоть бы уже называли себя не байкеры а мотоциклеры например"У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 3090
 показати весь коментар
 
 
Там ядерна аварія, горить Сибір, а ***** катецця на моцику.
"У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 6017
 показати весь коментар
 
 
https://youtu.be/A715nTDsK9Q
Русские мотоциклисты, ё-моё. Вспомнился это сюжет из одесских новостей. Людям со слабой психикой лучше не смотреть - стимулирует рвотный рефлекс.
 показати весь коментар
 
"Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. Источник: https://censor.net.ua/n3142553

Он такой шутник, этот Трамп. Все же в курсе, что взрыв был очень удачный.
 показати весь коментар
 
 
ну ниче, кацапы еще больше мультиков настругают.
 показати весь коментар
 
 
та нє! пітуха з навоза амери не скоро повторять, про технології вирощування фекальних сталагмітів ващє мовчу
 показати весь коментар
 
 
Вы сначала матрёшку придумайте и киньте коровий кизяк на 34 метра…
 показати весь коментар
 
 
Так и матрешку они не придумали, а тупо украли у японцев. Погуглите "старец Фукурума"
"У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 6404
 показати весь коментар
 
 
лапти они тоже содрали с японских лаптей из рисовой соломы,которые носили ниндзя, в частности
 показати весь коментар
 
Похоже обе страны действительно работают над миниатюрными ядерными реакторами для ракет и самолётов. Понятно, что атомные батарейки и т.п. - неизбежное будущее человечества, но всё-же как-то тревожно.
 показати весь коментар
 
 
Будущее человечества закончится лет через 15, когда пчёл гербицидами повсеместно вытравят.
 показати весь коментар
 
 
Ну, начинайте разводить пчел, станете миллиардером через 15 лет и заодно спасете человечество.
 показати весь коментар
 
Пчёлы и правда что-то мрут как мухи. Ничего хорошего в этом нет.
 показати весь коментар
 
 
Странно, в Израиле все ок, меда полно, пасеки работают, еще и на экспорт уходит.
Единственная проблема, это урбанизация, недалеко от моего дома были цитрусовые поля и гуляя с собакой, наблюдал там еще и много разбросанных небольших пасек, сейчас везде понастроены дома и асфальт. Такими темпами страна станет скоро одним большим городом.
 показати весь коментар
 
"Единственная проблема, это урбанизация"

Маленький ракетно-ядерний інцидентик і ця проблема в палестинах буде вирішена
 показати весь коментар
 
Та всё нормально. Просто опылять всё растительное что кушает человек будет некому. А так больше ничё.
 показати весь коментар
 
 
Значит так и должно быть, люди уничтожающие пчел разной химией, из за своей жадности или глупости, сами и виноваты, пусть начинают учится переваривать пластик, а нет, так нет.
 показати весь коментар
 
 
Після нас хоч потоп. А після потопу Ной набухається і програє в карти останні труселя Хаму.
 показати весь коментар
 
 
Трамп отметил: "Соединенные Штаты многому учатся на неудачном ракетном взрыве в России. У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Российский взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо !",и тихо пропел Ла ла ла ла, тырить наши технологии не хорошо "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 9647 Источник: https://censor.net.ua/n3142553
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"Более продвинутые технологии" сильнее взрываются? Или выброс радиации круче?
 показати весь коментар
 
 
Можливо технології у вас і кращі. Але ви ніколи не зважитесь на те, на що підуть варвари.
 показати весь коментар
 
 
Вот тут я бы не загадывал. США, все-таки, - не убогая Европа. Если РФия станет представлять для них серьезную угрозу - они много на что решатся. Пока же перегавкиваться через океан для обоих удобно и безопасно. Первыми, конечно, США ракетами вряд ли жахнут, но и для РФии начинать реальную войну с США - это самоубийство без шансов.
 показати весь коментар
 
Шансов не у кого не будет и фсе это понимают, а иначе давно бы уже перехерачились.
 показати весь коментар
 
нЕ у кого? Ты бы чувашЬ русский язык подучило бы,что-ли
 показати весь коментар
 
Радует реакция местного быдла: сначала они раскупили в аптеках йод и стали его пить прямо из горлА. Закончилось это у многих ожогами. Потом опомнились и раскупили всё бухло, включая самое скрепное. Теперь они там "лечатся". "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 4023
"У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 8286
 показати весь коментар
 
 
Йод надо сначала на лом лить ,оне не знали?
 показати весь коментар
 
Всегда надо быть немножко поскромнее. Всегда есть технологии более продвинутые чем Ваши.
Я это говорю с грустью, наблюдая за очередным взорвавшимся складом ...в очередной стране.
 показати весь коментар
 
Чего только не приписывают Трампу дем.сми,но тролинг Трампа-это шедеврально.Єто не прямое от Ляшка"Трамп-трагедия"или Авакова"Трамп-опасньій маргинал"Помню,как он Путана нахваливал"Умный,ну,очень умный..."Я закинул в цитатник-оказалось-это так говорил кредитор о дочери русского банкрота управляющего американским готелем,которая отдалась ему,чтобы списать часть долга.А на раше шампанское рекой.Но ведь шампанское за победителя не помешало Трампу пнуть рашню от украинской границы так,что аж в Сирии оказались.Поэтому запомните:Агрессор и оккупант,в конце концов, проигрывает всегда! Это может занять время, много времени, но это будет так. Никакие нагромождения лжи и словесной казуистики не отменят данного факта."Америка помогает Украине так,как никто другой" и єто из цитатьі Трампа.Тролинг?Не думаю!
 показати весь коментар
 


Записки сумасшедшего



На полигоне взорвалась не просто ракета, а лопнула надежда Путина получить в свои руки еще один аргумент для ядерного шантажа. Один из пропутинских журналистов уже назвал эту ракету "оружием возмездия", Помните, Гитлер перед крахом рейха, тоже возлагал надежды на такой проект."У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 4817
 показати весь коментар
 
 
вообще в вашем посте ключевое слово не гитлер а оружие фау1 и 2 которое дало толчок и Королеву и НАСА и тестил когда фонбраун много своих инженеров поубивало тк новое всегда не просто . думаю обе страны будут иметь эти "Буревестники" с мини реактором лет через 10
 показати весь коментар
 
я бы сказал больше, росия - это вся сплошная не удача на земном шаре...
 показати весь коментар
 
 
Опять Трампушка по губе поводил ***** ...
 показати весь коментар
 
 
Ну це як кіннота с шашкамі наголо проти танків.
 показати весь коментар
 
"Российский взрыв "Skyfall" заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами..."

Источник: https://censor.net.ua/n3142553

Да не о воздухе взрыв заставил беспокоиться рабсиян, а о своем здоровье, вымели из окрестных аптек весь йод.
Самим утилизироваться очень не хочется.
Это не в ладоши хлопать и путлера нахваливать, убивающего украинцев и сирийцев.
 показати весь коментар
 
 
Может в Америке и беспокоятся, вы Украине радуются. Потому что очень смелые.
 показати весь коментар
 
Коц, а почему б не порадоваться неудачам агрессора?
 показати весь коментар
 
"У США более продвинутые технологии"
Сквозь зубы на российских форумах коментататоры наконец стали признавать, что американские астронавты таки были на Луне (не все признают, правда, некоторые, самые упоротые упертые по-прежнему пишут про "сняли в Голливуде", но ведь и обезьяна не сразу стала человеком "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 8787 )
Может, и остальное в мозгах у мышебратьев прояснится.
Ведь пенсионный возраст за возраст дожития мышебратьям подняли не биндеры "У США более продвинутые технологии", - Трамп отреагировал на взрыв ракетного двигателя в РФ - Цензор.НЕТ 8787
 показати весь коментар
 
 
))) так сша ж и виноваты во взрыве "руцкого чюда". зная, шо руцкие своего ничо придумать не могут, но прекрасно всё воруют, те внесли в "секретные" теоретические данные и чертежи установки заведомые ошибки. руцкие абели их тупо скопировали, а руцкие вчоные успешно произвели взрыв по этим американским наработкам ))).
 показати весь коментар
 
ПаРаша - это такая урод-страна в которой сами поют себе славу, при этом брешут ... и сбрехав потом гордятся тем что придумали. Помните задорнова, "они тупые...", это как раз из той серии. Неоднократно был в Штатах, вывод однозначный: если они - тупые, то парашники , по тем же меркам - недоразвитые обезьяны. .

 показати весь коментар
 
Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также, в области балета
Мы впереди планеты всей... (с)
 показати весь коментар
 
 
Если б Skyfall с Пу связать-направить умело,
Можно б солнце обоссать-Вот бы зашипело!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору