 "У США більш розвинені технології", - Трамп відреагував на вибух ракетного двигуна в РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський президент написав у Твіттері.

Він зазначив: "Сполучені Штати багато чому вчаться на невдалому ракетному вибуху в Росії. У нас є схожі, хоча і більш розвинені технології. Російський вибух Skyfall змусив людей хвилюватися про повітря навколо об'єкта і далеко за його межами. Недобре!"

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Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".