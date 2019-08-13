 "У США більш розвинені технології", - Трамп відреагував на вибух ракетного двигуна в РФ

Як передає Цензор.НЕТ, про це американський президент написав у Твіттері.
Він зазначив: "Сполучені Штати багато чому вчаться на невдалому ракетному вибуху в Росії. У нас є схожі, хоча і більш розвинені технології. Російський вибух Skyfall змусив людей хвилюватися про повітря навколо об'єкта і далеко за його межами. Недобре!"
Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".
Хотя за санкции по Скрипалям - thank you very much!
Там нема комплектуючих класу military.
Русские мотоциклисты, ё-моё. Вспомнился это сюжет из одесских новостей. Людям со слабой психикой лучше не смотреть - стимулирует рвотный рефлекс.
Он такой шутник, этот Трамп. Все же в курсе, что взрыв был очень удачный.
Единственная проблема, это урбанизация, недалеко от моего дома были цитрусовые поля и гуляя с собакой, наблюдал там еще и много разбросанных небольших пасек, сейчас везде понастроены дома и асфальт. Такими темпами страна станет скоро одним большим городом.
Маленький ракетно-ядерний інцидентик і ця проблема в палестинах буде вирішена
Я это говорю с грустью, наблюдая за очередным взорвавшимся складом ...в очередной стране.
Записки сумасшедшего
На полигоне взорвалась не просто ракета, а лопнула надежда Путина получить в свои руки еще один аргумент для ядерного шантажа. Один из пропутинских журналистов уже назвал эту ракету "оружием возмездия", Помните, Гитлер перед крахом рейха, тоже возлагал надежды на такой проект.
Источник: https://censor.net.ua/n3142553
Да не о воздухе взрыв заставил беспокоиться рабсиян, а о своем здоровье, вымели из окрестных аптек весь йод.
Самим утилизироваться очень не хочется.
Это не в ладоши хлопать и путлера нахваливать, убивающего украинцев и сирийцев.
Сквозь зубы на российских форумах коментататоры наконец стали признавать, что американские астронавты таки были на Луне (не все признают, правда, некоторые, самые
упоротыеупертые по-прежнему пишут про "сняли в Голливуде", но ведь и обезьяна не сразу стала человеком )
Может, и остальное в мозгах у мышебратьев прояснится.
Ведь пенсионный возраст за возраст дожития мышебратьям подняли не биндеры
Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также, в области балета
Мы впереди планеты всей... (с)
Можно б солнце обоссать-Вот бы зашипело!