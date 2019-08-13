 Російський суд продовжив арешт шістьом кримським фігурантам у "справі Хізб ут-Тахрір"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" у Фейсбуці.

"Сьогодні, 12 серпня 2019 року, відбулося судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) щодо Османа Арифмеметова, Владлена Абдулкадирова, Сервета Газієва, Рустема Шейхалієва, Фархода Базарова, Біляла Аділова", - йдеться в повідомленні. Зокрема, клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядав Кіровський районний суд міста Ростов-на-Дону. "Суд постановив задовольнити клопотання слідства, і залишити підсудних під вартою до 15 листопада 2019 року", - заявили правозахисники.

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Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

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За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова - до 12 років.

Рустема Ісмаїлову, Узеїру Абдулаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило обвинувачення.