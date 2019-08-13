 Міністерство гуманітарної політики може очолити медіаменеджер Бородянський, - Потураєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Детектор медіа заявив новообраний депутат і радник команди президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв
Потураєв зазначив: "Бородянський - один зі співавторів цього великого проєкту, звичайно, один з тих, хто може очолити таке міністерство".
Бородянський керував холдингом StarLightMedia і був гендиректором телеканалу СТБ, який належить олігарху Віктору Пінчуку.
Но в Слуге Народа ответили, что у них есть свои люди в этот комитет. Его собирается возглавить директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Вместе с женой он владеет компанией М.Т.И., которая предоставляет в аренду промышленное оборудование и занимается литьем металлов. Супруга Завитневича -одноклассница Владимира Зеленского.(это с корра). Речь не о министерстве, а о комитете Рады, но суть очевидна.
Що ви мені понаобирали, потвори?
Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
(за логікою наркомана),тоді щоб побороти злочинність треба звільнити Авакова.
Так ЗЕбіле?
хоррор должен быть полным
Микита Потураєв вважає, що інтернет-видання потребують регулювання, а безкоштовні - реєстрації. На його думку, цим має займатися новий регулятор
Об этом он сказал в интервью «Детектор медиа».
«Мы же видим Нацсовет регулятором не только телевидения, а всех медиа. Но должны четко определить, что является медиа, чтобы мы не превратились в Роскомнадзор, который стремится лицензировать блоггеров », - сказал он.
Никита Потураев считает, что интернет-издания будут регулироваться, а бесплатные - регистрироваться. По его мнению, этим должен заниматься новый регулятор.
Кроме того, по его словам, стоит изменить принципы формирования Нацсовета: «Нужно вместе садиться с медиаобщественностью и определяться. Выбирать (членов Нацсовета, - ДМ) нужно на конкурсе. Я считаю, что политическое квотирование должен уйти в прошлое. Это мое личное мнение, но я его как завтрашний парламентарий буду отстаивать. Считаю, что квотный принцип, если мы создаем любого регулятора, должен уйти в прошлое. Должно быть конкурсный принцип назначения, а не политический. Через конкурсную комиссию при привлечены международных представителей. По прозрачным конкурсными условиями, с четко определенным критериям. На мой взгляд, 9 человек хватит, возможно, больше - 15 ».
Делается попытка "заткнуть рты"... Потому что "блазенята" начинают понимать, что не справляются с государством...