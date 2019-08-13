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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Міністерство гуманітарної політики може очолити медіаменеджер Бородянський, - Потураєв

Міністерство гуманітарної політики, яке планують створити на основі міністерств культури, молоді і спорту та інформаційної політики, може очолити позаштатний радник президента Володимир Бородянський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Детектор медіа заявив новообраний депутат і радник команди президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв

Потураєв зазначив: "Бородянський - один зі співавторів цього великого проєкту, звичайно, один з тих, хто може очолити таке міністерство".

Бородянський керував холдингом StarLightMedia і був гендиректором телеканалу СТБ, який належить олігарху Віктору Пінчуку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142551
 
 
 Топ коментарі
 
а страна получит мужа одноклассницы жены зеленского во главе коммитета, отвечающего за безопасность страны.
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Тільки останнє бидло та малороси, як Куприк, спілкуючись російською, використовують фрази типу "говоріт на мовє" чи "напісала на мовє". І ні, "государство котороє сдєлало пєрєсєлєнцев ізгойяі" - не росія. Це Україна. Переселенці від України постраждали, ага
Що ви мені понаобирали, потвори?

Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев - Цензор.НЕТ 1455
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хохли в захваті

хоррор должен быть полным
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Европейская солидарность предложила, чтобы комитет по вопросам национальной безопасности возглавил их представитель - генерал Михаил Забродский.
Но в Слуге Народа ответили, что у них есть свои люди в этот комитет. Его собирается возглавить директор Смелянского литейного завода Александр Завитневич. Вместе с женой он владеет компанией М.Т.И., которая предоставляет в аренду промышленное оборудование и занимается литьем металлов. Супруга Завитневича -одноклассница Владимира Зеленского.(это с корра). Речь не о министерстве, а о комитете Рады, но суть очевидна.
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ПЕС ничего не получит , ну може якусь косточку и дадут обгладать , но это под вопросом . И это справедливо , 8% на выборах ...
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а страна получит мужа одноклассницы жены зеленского во главе коммитета, отвечающего за безопасность страны.
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хоспади , тебя забыли спросить шо надо делать ... Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев - Цензор.НЕТ 7713
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Тільки останнє бидло та малороси, як Куприк, спілкуючись російською, використовують фрази типу "говоріт на мовє" чи "напісала на мовє". І ні, "государство котороє сдєлало пєрєсєлєнцев ізгойяі" - не росія. Це Україна. Переселенці від України постраждали, ага
Що ви мені понаобирали, потвори?

Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев - Цензор.НЕТ 1455
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Куприкова кістка (лат. os coccygis), ку́прик (лат. coccyx) - кістка в людини, яка зростається з вершиною крижів. Куприк утворений 1-5 (частіше 4) зрослими рудиментарними хребцями. Зростання відбувається у віці 12-25 років.

Куприковий відділ хребта людини відповідає хвосту хребтових тварин.
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Куприк нарко, якщо звільнивши лісничого можна побороти бурштинову мафію
(за логікою наркомана),тоді щоб побороти злочинність треба звільнити Авакова.
Так ЗЕбіле?
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Нет, Алех, не так. А так: чтобы побороть бурштинову мафию, надо уволить Рюкзакова. А не стрелочника-лесника.
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Насчёт косточки ты немного ошибся....Но ОБЛИЗАТЬ дадут....
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Чмо безграмотное,пиши правильно:ПОРОХАТЫЕ!!!! Министерство гуманитарной политики может возглавить медиа-менеджер Бородянский, - Потураев - Цензор.НЕТ 4964
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извини, девка, у меня всего 3 класса, это сложное слов! буду писать-обрезанные или вонючие. ты наверное знаешь судьбу этого подвида приматов. тысячу лет назад оно сбилось в стаю, изгнанные воры, проститутки, насильники, педофилы, гомосексуалисты, убийцы, беглые рабы...жили на помойках у стен городов и питались отходами жизнидеятельности-социальная группа хабиру. тогда это еще не было национальностью. Алоизович не дорабаотал!
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Людина яка на своєму каналі показувала всякі "битви екстрасенсів" та інші дебілізуючі шоу, буде займатись гуманітарною політикою. Прєлєсть!
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хохли в захваті

хоррор должен быть полным
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Клон Лукашенка****** мандрує країною. Де не приїде там влаштовує прочуханки і дає лупня керівникам, силовикам та й взагалі будь кому. Населенню подобається. «Так їх. Всі вони там крадії». А в цей самий час мотопомпи працюють, бурштин добувають, Коломойський кіоски фарбувати не поспішає
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Да, Алех, эти спектакли с типа крутым, наводящим поряжок преЗЕдентом, действительно нравятся народу. Вернее, 73% народа. Некоторые даже бьются в экстазе. Лично вчера наблюдал.
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А не можна когось гуманітарно підкованого й грамотного обрати? Для чого в гуманітарній політиці якийсь медіа-економіст? Хіба красти.
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Недавно по 2+2 (запам'ятав навмисно) - крутили передачу, як кущ малини з'їв курку. Хіба такі лохи можуть якусь політику робити?
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Интересно все 0.3% пристроят или кто то безработный останется? Прямо счастье какое то всех "гениальных" из древнейших все находят и находят.
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может все же украинца на эту посаду поставить?
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Медиа-менеджер - это так теперь принято называть клоунов?
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Гуманитарная политика сведётся к рекордному увеличению дебильных программ на ТВ??? Ура! Слава зелибобам!
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Новоизбранный народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев предлагает вместо Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания создать Нацсовет по вопросам медиа, который должен стать единственным регулятором для всего медиарынка. Потураев предлагает новому регулятору заняться также регистрацией интернет-медиа
Об этом он сказал в интервью «Детектор медиа».
«Мы же видим Нацсовет регулятором не только телевидения, а всех медиа. Но должны четко определить, что является медиа, чтобы мы не превратились в Роскомнадзор, который стремится лицензировать блоггеров », - сказал он.
Никита Потураев считает, что интернет-издания будут регулироваться, а бесплатные - регистрироваться. По его мнению, этим должен заниматься новый регулятор.
Кроме того, по его словам, стоит изменить принципы формирования Нацсовета: «Нужно вместе садиться с медиаобщественностью и определяться. Выбирать (членов Нацсовета, - ДМ) нужно на конкурсе. Я считаю, что политическое квотирование должен уйти в прошлое. Это мое личное мнение, но я его как завтрашний парламентарий буду отстаивать. Считаю, что квотный принцип, если мы создаем любого регулятора, должен уйти в прошлое. Должно быть конкурсный принцип назначения, а не политический. Через конкурсную комиссию при привлечены международных представителей. По прозрачным конкурсными условиями, с четко определенным критериям. На мой взгляд, 9 человек хватит, возможно, больше - 15 ».
Делается попытка "заткнуть рты"... Потому что "блазенята" начинают понимать, что не справляются с государством...
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А де буде міністерство з питань соціальної політики та праці? До чого тут СТБ? Чи замість пільг, субсидій та пенсій нам запропонують передачу по телевізору?
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Ще один "слуга урода" дорвався до корита. Зєбіли верещать від радості
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Кумовство времен янукодла, позорище, и цирк для лохов. Зеля накормит всех своих друзей и подружек,готовиться великий дерибан, и только зелюки думают ,что своих у власти ставят для того ,чтобы зебобикам хорошо жилось.
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