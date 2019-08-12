 Трамп зробив суворішими умови видачі грін-карт мігрантам

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Дзеркало тижня.
"Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені через низький дохід або отримання допомоги з боку держави. До неї належить соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безплатна медична страховка за програмою Medicaid. Через це для деяких категорій іммігрантів може ускладнитися отримання легального статусу в США", - повідомили в адміністрації Трампа.
Варто зазначити, що це нововведення набуде чинності з 15 жовтня поточного року.
Какого размера у тебя в голове тараканы?
Піду ставити, бо вже сильно підпирає, може якийсь кацап на кшталт русні Maks Kolorto він же ЗЕбіл magic SOM вступить.
По тим проводам хоч 380 запустили ? Хвилююсь за зе , його поклоннікі такі непередбачувані і завзяті, шо 220 не візьме.
Нах они там сдались без языка и без конкретного места работы ?