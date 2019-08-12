 Трамп зробив суворішими умови видачі грін-карт мігрантам

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Дзеркало тижня.

"Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені через низький дохід або отримання допомоги з боку держави. До неї належить соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безплатна медична страховка за програмою Medicaid. Через це для деяких категорій іммігрантів може ускладнитися отримання легального статусу в США", - повідомили в адміністрації Трампа.

Варто зазначити, що це нововведення набуде чинності з 15 жовтня поточного року.

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