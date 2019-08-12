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 За кордоном
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Все про:мігранти (240) Трамп (1906)

 Трамп зробив суворішими умови видачі грін-карт мігрантам

Президент США Дональд Трамп зробив суворішими умови видачі "грін-карт" мігрантам. Нові правила набудуть чинності через 60 днів після їхньої появи у Федеральному реєстрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Дзеркало тижня.

"Заяви на тимчасові або постійні візи для громадян будуть відхилені через низький дохід або отримання допомоги з боку держави. До неї належить соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безплатна медична страховка за програмою Medicaid. Через це для деяких категорій іммігрантів може ускладнитися отримання легального статусу в США", - повідомили в адміністрації Трампа.

Варто зазначити, що це нововведення набуде чинності з 15 жовтня поточного року.

Також дивіться: Співробітники ДМС затримали в Києві мігрантів з інфекційним захворюванням, які торгували продуктами. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142549
 
 
 Топ коментарі
 
лолиботы , у вас больше нема желания обсирать Трампа и топить за Клинтоншу ? некисло вы "помогли" своему шоколадному хозяину . было смешно , как вы свои твиты потом удаляли , стратеги безмозглые ... аха Трамп зробив суворішими умови видачі грін-карт мігрантам - Цензор.НЕТ 7894
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Трамп жжот.
По тим проводам хоч 380 запустили ? Хвилююсь за зе , його поклоннікі такі непередбачувані і завзяті, шо 220 не візьме.

Трамп зробив суворішими умови видачі грін-карт мігрантам - Цензор.НЕТ 2935
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Well that's the thing, you motherfucker - to write in a language russkies can possibly understand. To make their asses burn and shit bricks. Don't you understand that, stupid retard?
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Правильно. Эту мошеническую схему давно надо было прикрыть, как и ворк энд тревел.
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Well that's the thing, you motherfucker - to write in a language russkies can possibly understand. To make their asses burn and shit bricks. Don't you understand that, stupid retard?
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А ты реально больной!!!
Какого размера у тебя в голове тараканы?
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Ще можна на ніч растяжки поставити, на всяк пипадок.
Піду ставити, бо вже сильно підпирає, може якийсь кацап на кшталт русні Maks Kolorto він же ЗЕбіл magic SOM вступить.
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Трамп жжот.
По тим проводам хоч 380 запустили ? Хвилююсь за зе , його поклоннікі такі непередбачувані і завзяті, шо 220 не візьме.

Трамп зробив суворішими умови видачі грін-карт мігрантам - Цензор.НЕТ 2935
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Це шо таке, зебілів не пускають до їхнього боха?
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Интересно, что по этому поводу думают наши цензоровские американцы. 🤔
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Ленинские заветы актуальны как никогда - "кто не работает, тот не ест".
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Кто не работает, тот ест. Учись, студент.(С)
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лолиботы , у вас больше нема желания обсирать Трампа и топить за Клинтоншу ? некисло вы "помогли" своему шоколадному хозяину . было смешно , как вы свои твиты потом удаляли , стратеги безмозглые ... аха Трамп зробив суворішими умови видачі грін-карт мігрантам - Цензор.НЕТ 7894
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Безмозглый Куприк, ЗЕбил, сегодня ЗЕленая сопля на посту президента совершил великое дело - победил бурштиновую мафию в Житомире. Молодец! Когда вы беззубые маргиналы и люмпены в дырявых трусах подскажите ему, что бурштиновая мафия в Ровенской области вообще то. А самый мафиози это кондуктор троллейбусного маршрута #1, пусть уволит его. Трамп зробив суворішими умови видачі грін-карт мігрантам - Цензор.НЕТ 1648
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Учёл ошибку Европы по арабскому миру в эти 20 лет. И ещё там высокие соц-стандарты, на детей особенно. Под Парижем арабы уже сотнями тысяч детей клепают и на пособие на ребёнка живут. Детей от 5 и жён от двух штук. Целыми днями кофе пьют, мучное жрут дешёвое, ряхи как вёдра. А французы дубасят налоги платят. Там в США и своих таких миллионы.
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Нелегалам грінкарти не потрібні, але й соцвиплати не світять
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Трудно что-то возразить: шаровиков-бездельников развелось немеряно.
Нах они там сдались без языка и без конкретного места работы ?
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