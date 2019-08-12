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Все про:суд (5418) НКРЕКП (139) Роттердам+ (21)

 Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка

Увечері в понеділок, 12 серпня, суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Роттердам+" - колишньому начальнику відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

Йдеться про Тараса Ревенка, який обіймав цю посаду. У суді прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили, що підозрюють Ревенка в причетності до розробки самої формули "Роттердам+" в 2016 році.

Зазначається, що прокурори клопотали про взяття підозрюваного під варту на 60 діб або заставу в 5 млн гривень. Суму застави прокурори САП пояснювали шкодою, яка була завдана державі - заявляють про близько 19 млрд гривень.

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Адвокати Ревенка заявили, що підозра є абсолютно необґрунтованою. До того ж, як стверджує сторона захисту, прокурори не надали рішення Окружного адміністративного суду Києва, апеляційної та касаційної інстанцій, які визнали формулу законною та економічно обґрунтованою.

Суд не задовольнив вимог прокуратури, відпустив Ревенка під заставу в 1,92 млн грн і поклав на нього певні процесуальні обов'язки. Зокрема, підозрюваний має до 10 жовтня не залишати межі Києва без дозволу слідства, а також прибувати до правоохоронців на першу вимогу й утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142547
 
   
 Топ коментарі
 
Сьогодні був 2000-й день українсько-російської війни ...
Навіть не знаю що сказати ...
Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!
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Від сьогодні журнашлюхи, які полоскали Пороха за узурпацію влади, повивихують собі язики, щоб придумати як похвалити за справжню узурпацію влади і згортання демократії Клоуном.

Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко - Цензор.НЕТ 1115
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все закономірно - в верховній зраді такі зараз перли видавати будуть - Кличко+Янукович відпочивають. Таке показувати соромно.
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Сьогодні був 2000-й день українсько-російської війни ...
Навіть не знаю що сказати ...
Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!
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Від сьогодні журнашлюхи, які полоскали Пороха за узурпацію влади, повивихують собі язики, щоб придумати як похвалити за справжню узурпацію влади і згортання демократії Клоуном.

Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко - Цензор.НЕТ 1115
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все закономірно - в верховній зраді такі зараз перли видавати будуть - Кличко+Янукович відпочивають. Таке показувати соромно.
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ну не знаю, на сколько это реально, воя пока нет по этому поводу, а один раз - не .... (ну, пороховатные в курсе, да?? раз второй раз хотели....), а спасибо за "узурпацию" говори парашенке - она зелёненького к власти привела, будьздоров))
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а нароттендамил он сколько?
наверняка в плюсах остался
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Тут такое дело. Наши ольгинские друзья вовсю блокируют ютуб крымскотатарского канала ATR, на котором мы с вами делаем наш замечательный "Запоребрик". Не любят. Не нравится. Чтобы хоть в какой-то степени обезопасить себя, каналу нужно достичь ста тысяч подписчиков. Есть мнение, что это такая несгораемая цифра, при которой алгоритм блокировок меняется. Если вам не сложно, братцы, зайдите на ютуб-канал ATR, подпишитесь, плз. Даже если и не смотрите. Есть возможность помочь людям сохранить свое национальное телевидение одним кликом - мне кажется, это самый несложный способ сделать доброе дело.
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Инструкцию не сложно написать как это сделать?
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1, Набираем "ю-тюб"
2. Набирем "АТР"
3. Клик в графе " подписаться"
Прошу прощения, если не так Вас поняла..(((
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Слава реформированным судам Суд отпустил под залог 2 млн грн фигуранта дела "Роттердам+" Ревенко - Цензор.НЕТ 6672 Если и делать залог возможным за экономические преступления то нужно хотя бы чтобы залог был в 2 раз больше чем суммы которые фигурируют в деле
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Ну, теперь он заболеет и свалит. Ахметка отстегнул, хорошо. Ну полиняет на пару лямов, потом из рашки будет рассказывать про ужасных бандеровцев, которые хотят жить на халяву.
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Это Вам не О,Генри
Этот Боливар , если не тормознуть ... может стать паровозом
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Порошенко! Що ти наробив!😮 Не Порошенко відпустив? А хто відпустиа?
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Порошенковський суд! Ось хто відпустив ...
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Ти спеціально про Порошенка, бо тобі заплатили?
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Тобто заплатили. Це все, що я хотів про тебе знати.
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Якщо тобі від цього легше буде, вважай, що заплатили...
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штецькова шелупонь хоче сказати, що не уявляє обговорення не за гроші парашенківських судових "реформ".
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Портновські Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка - Цензор.НЕТ 6607
Є питання?
Тоді Вам до нього ( до Портнова) , бо вони ж "були на лікарняному", щоб не проходити переатестацію при Пороху, егеж?
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Читайте "хісторі" про проходження переатестації Київського окружного адмін. суду
І так, все це - дуже серйозно(((
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Та хай буде,що заплатили...
Але це не міняє суті того, чиї суди...
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Есть два варианта, или ты - абсолютно тупой или тебе заплатили чтобы верещать, что суды создал Порошенко, до реформы которых ещё не добрались, а не Портнов.
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При Порошенко не встигли реформувати навіть окружні суди (((
То про що Ви ?
Читайте , навчайтеся - це допомагає сприймати дійсність адекватно
Сподіваюсь на це
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Ну це вже повністю капець
Порохоботи, ви розумієте, що мелите?
Тобто, суди всі ще Портнова, тому що, за п'ять років ніякої реформи Петро Олексійович не робив!?
Він просто користувався тим, що зробив Портнов...
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Я написала вище - читайте "хісторі" про переатестацію КОАС
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І до уваги - не "мелИте", А мелЕте
Мова - це не просто спосіб спілкування
Це Ваше ставлення до опонента, до себе, ... до статусу своєї країни
Або вже спілкуйтеся російською, якщо погано розумієтеся нашою...
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І , так, я - вчителька Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка - Цензор.НЕТ 8056
І де-які на Цензорі про це вже знають, тому не напружуйтесь в коментарі
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Учілка, значить...
Ну-ну...
Так повчай у школі своїх учнів...
А мені не потрібно ставити свої умови...
Добре?
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Вам вже не тільки умови ставити не має сенсу...
Достукатися до .. розуму?
Ні, не варто
Ви так і не змогли освоїти азів спілквання(((. Жодного разу я Вам не "тикнула" - статус ПАНІ не дозволяє
Висновки, якщо зможете ( вибачте, сумніваюсь) , або зробите, або..
Мені жаль
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Зе Раду разогнал, лесника уволил, а судей поменять не может, ага, так я поверю Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка - Цензор.НЕТ 3493
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особливо тупим.

суддів призначає не Президент..
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А гавкни-но "боже, пороха храні", або хоча б накрайняк "слава ахмєтову"
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ну да, вкрав 19 лімонів, а залог тіко 1,9 - шо? спєціально 10% вищитали - подоходний взяли і відпустили
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та не він вкрав, а петрик з ахметкою, цьому холую звісно мекнули якусь кістку
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читати текст - це атавізм, коментувати заголовок наше всьо
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А "ЄСВ" - це на лапу прокурорським та суддівським
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Для Росії цей "+" був вигідним, чи ні, бо це й є уся ціна питання, оскільки все, що вигідне для Росії, не вигідно для України і навпаки.
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тАК.

Дерибанщик України Порошенко був вигідний росії...

інакше б його давно би пригостили полонієм на Мальдівах або в Іспанії..
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2 млн?!. Гривен?..
Этого урку суд что, за пивом послал, что ли?!?!
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Может разрешим Китайским судьям судить наших чиновников?
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Сьогодні в Києві на ж/д станції Деміївська бачив невеличкий составчик з вугіллям...Всеб нічого,але вагончики були всі російські,та заповнені вугіллям...В мене запитання-це роттердам+ чи-Іхтож зараз наживається?
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ахмєтов (компаньйон Порошенко) купує антрацит в росії.. так.. всі роки війни..НАПРЯМУ ((
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Вот теперь ясно. НКРЭКУ - это просто источник залога для проворовавшихся. Не будут же они по каждой мелочевке в основной капитал залезать.
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