 Суд відпустив під заставу 2 млн грн фігуранта справи "Роттердам+" Ревенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".
Йдеться про Тараса Ревенка, який обіймав цю посаду. У суді прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили, що підозрюють Ревенка в причетності до розробки самої формули "Роттердам+" в 2016 році.
Зазначається, що прокурори клопотали про взяття підозрюваного під варту на 60 діб або заставу в 5 млн гривень. Суму застави прокурори САП пояснювали шкодою, яка була завдана державі - заявляють про близько 19 млрд гривень.
Адвокати Ревенка заявили, що підозра є абсолютно необґрунтованою. До того ж, як стверджує сторона захисту, прокурори не надали рішення Окружного адміністративного суду Києва, апеляційної та касаційної інстанцій, які визнали формулу законною та економічно обґрунтованою.
Суд не задовольнив вимог прокуратури, відпустив Ревенка під заставу в 1,92 млн грн і поклав на нього певні процесуальні обов'язки. Зокрема, підозрюваний має до 10 жовтня не залишати межі Києва без дозволу слідства, а також прибувати до правоохоронців на першу вимогу й утримуватися від спілкування з робітниками НКРЕКП щодо обставин справи.
Навіть не знаю що сказати ...
Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!
наверняка в плюсах остался
ахахаха
2. Набирем "АТР"
3. Клик в графе " подписаться"
Прошу прощения, если не так Вас поняла..(((
Этот Боливар , если не тормознуть ... может стать паровозом
Є питання?
Тоді Вам до нього ( до Портнова) , бо вони ж "були на лікарняному", щоб не проходити переатестацію при Пороху, егеж?
І так, все це - дуже серйозно(((
Але це не міняє суті того, чиї суди...
То про що Ви ?
Читайте , навчайтеся - це допомагає сприймати дійсність адекватно
Сподіваюсь на це
Порохоботи, ви розумієте, що мелите?
Тобто, суди всі ще Портнова, тому що, за п'ять років ніякої реформи Петро Олексійович не робив!?
Він просто користувався тим, що зробив Портнов...
Мова - це не просто спосіб спілкування
Це Ваше ставлення до опонента, до себе, ... до статусу своєї країни
Або вже спілкуйтеся російською, якщо погано розумієтеся нашою...
І де-які на Цензорі про це вже знають, тому не напружуйтесь в коментарі
Ну-ну...
Так повчай у школі своїх учнів...
А мені не потрібно ставити свої умови...
Добре?
Достукатися до .. розуму?
Ні, не варто
Ви так і не змогли освоїти азів спілквання(((. Жодного разу я Вам не "тикнула" - статус ПАНІ не дозволяє
Висновки, якщо зможете ( вибачте, сумніваюсь) , або зробите, або..
Мені жаль
суддів призначає не Президент..
Дерибанщик України Порошенко був вигідний росії...
інакше б його давно би пригостили полонієм на Мальдівах або в Іспанії..
Этого урку суд что, за пивом послал, что ли?!?!