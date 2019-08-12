 В ОПЗЖ заявили, на керівництво яких комітетів претендують у новому складі ВР

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті політсили "Опозиційна платформа - За життя".
"Ми вважаємо принципово важливим створення двох нових комітетів: Комітету з питань комплексного вирішення проблем Донецької і Луганської областей та Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики і спорту", - йдеться в заяві політсили.
У партії додали, що "головною функцією опозиції завжди був контроль за діяльністю влади та недопущенням порушень демократичних стандартів правової держави. Для цього опозиція має очолити комітети, до відання яких належить свобода слова і діяльність ЗМІ, захист прав людини, регламентні процедури парламенту і контроль за витрачанням коштів державного бюджету".
Зауважимо, що такий розподіл комітетів ґрунтується на підрахунках партією результатів голосування на парламентських виборах. "Слугу народу" відходить 14 позицій глав, заступників і секретарів комітетів, а "Опозиційний платформі" - 3 відповідні посади.
А губа не треснет
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Звичайно, що при такому розкладі Україна повністю перетворюється на тоталітарну державу, бо при ОПЗЖ свободи слова не буде, а ще разом із слугами будуть красти бюджетні гроші.
Алі, ти якщо не вставиш щось про Зе', то тобі нічого не заплатять?
Реально, таке складається враження...
Навіщо сюди СН приплів? Тому і виникла у мене підозра...
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
Жаль, что думают очень немногие(((
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хотєлкі мертведчука то таке...А що їм дадуть -те будуть мати.СН не повні телепні і ясно сказали що особливо співпрацювати з ригами і мутантами ригів співпрацювати не будуть.
Зе-банда не лохи, что бы отдать Регламентный Комитет!
Второе место в Раде
А вот почему ОПЗЖ себя мнят повелителями оппозиции непонятно
Там ещё 3 партии
малороси, як думаєте - «исчо нада падаждать?»
А в мариуполе, кстати, у человеков прав больше, чем у защитников человеков. Мариупольские судьи выпустили под домашний арест еще одного сепара, который воевал против метрополии. А так как браслетов в марике не нашлось, его просто выпустили... отакой... в италии нашему бойцу впаяли, а Украина оказалась то ли добрее, то ли подлее к своим лояльным гражданам...
А вопрос продажи земли будет серьезный. Так что Юле отдать должность лидера оппозиции
Иначе , откуда истеричное от Трубы - " на полиграфе"?
Если есть реальные документы, а не высеры портнова, .., то о чем истерика?!
Вы, пид*расы, один раз с Ху*лом эти "проблемы" уже "решили". Может быть, хватит?
По ршению проблем российского Донбасса
По свободе российского слова
По защите прав российского человека
Рыги опзж - плоть от плоти россиян,- такие же лицемеры и брехуны.
Она против ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ - значит она оппозиция. А остальные - слуги, за жиддя, ЕС - могут проголосовать за продажу.
ПРОДАЖА ЗЕМЛИ- главная драка в парламенте,
Тогла Юле отдать комитеты свободы слова, и т д
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Этот комитет уже есть и называется Генштаб ВС Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3142546
м. Мелітополі та Управління СБ України у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізськоі області.
В лугандоне у сепаров вообще нет никаких прав, и это все благодаря тем же рыгам.
Теперь им очень хочется, чтобы и по всей Украине у людей были такие же "права".
Після візиту ЗЕбіла на Житомирщину помпи запрацювали на реверс. Бурштин закачують в землю.
Из наблюдения: все кто типа уволены, остались на своих местах, и никуда в ближайшее время не собираются. Золотой дошть в рожи ЗЕбилов, блд
Жесть б..ть, кум путіна хоче свободу слова... Це б..ть цирк...
Скажіть будь ласка конкретніше... Кого з дітей...