 У Києві п'яний автослюсар поїхав кататися на відремонтованому автомобілі і потрапив у ДТП, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Патрульні виявили на дорозі пошкоджений автомобіль, за кермом якого перебував чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Правоохоронці оглянули машину і спробували опитати чоловіка, який був у салоні. Зрозумілих пояснень надати він не зміг, тому його доставили в управління поліції, де затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Попередньо відомо, що затриманий - місцевий житель, 1971 року народження. Він працює на станції технічного обслуговування автослюсарем, має позитивну характеристику і раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

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Після закінчення ремонту чоловік мав доставити автомобіль на спеціальну стоянку, але замість цього поїхав в протилежну сторону і потрапив у ДТП.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на чоловіка складено протоколи за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож, окрім сплати штрафів, затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.