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 У Києві п'яний автослюсар поїхав кататися на відремонтованому автомобілі і потрапив у ДТП, - Нацполіція. ФОТО

У Подільському районі Києва нетверезий співробітник СТО на чужому автомобілі потрапив у ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві пяний автослюсар поїхав кататися на відремонтованому автомобілі і потрапив у ДТП, - Нацполіція 01

Патрульні виявили на дорозі пошкоджений автомобіль, за кермом якого перебував чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Правоохоронці оглянули машину і спробували опитати чоловіка, який був у салоні. Зрозумілих пояснень надати він не зміг, тому його доставили в управління поліції, де затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Попередньо відомо, що затриманий - місцевий житель, 1971 року народження. Він працює на станції технічного обслуговування автослюсарем, має позитивну характеристику і раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

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У Києві пяний автослюсар поїхав кататися на відремонтованому автомобілі і потрапив у ДТП, - Нацполіція 02

Після закінчення ремонту чоловік мав доставити автомобіль на спеціальну стоянку, але замість цього поїхав в протилежну сторону і потрапив у ДТП.

У Києві пяний автослюсар поїхав кататися на відремонтованому автомобілі і потрапив у ДТП, - Нацполіція 03

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на чоловіка складено протоколи за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож, окрім сплати штрафів, затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142545
 
 
 Топ коментарі
 
Предварительно известно, что задержанный - местный житель, 1971 года рождения Источник: https://censor.net.ua/n3142545
Уж должно бы у мужика мозгов то к 48 годам добавиться, ан нет...
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Возраст - не критерий ума. Это просто статистика.
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По моему его можно поздравить с покупкой автомобиля.
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Предварительно известно, что задержанный - местный житель, 1971 года рождения Источник: https://censor.net.ua/n3142545
Уж должно бы у мужика мозгов то к 48 годам добавиться, ан нет...
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Возраст - не критерий ума. Это просто статистика.
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вы абсолютно правы.
это наглядный пример клинического идиотизма.
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шо, соль нєсвєжая? Так Порошенко тут прі чом? Іщі ділєра...
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Видал мужика, орущего "Зеля *идор, петя сила". Пьяное, оборванное, нигде не работающее, без зубов, сидевшее. С ним такого же формата дама. Лекторат петра однако.
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Цікаво, до "ремонта" авто краще виглядало?
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По моему его можно поздравить с покупкой автомобиля.
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Из разряда: «Будете смеяться» (с)
Автослюсарі вони, ****, такіє...

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Небось, и водку чужую выпил, и СТО краденная.
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Тут нужно еще узнать во что он врезался, сумма ущерба может существенно вырасти.
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Ото буде смєщно, коли виявитья, що на другому авто теж був слєсарь...

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теперь по дупе получит теперь сложнее ремонтувати его
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Нормально обкатал. У нас в Германии такой же случай был. Сосед автомеханик, ***** бмв почти новую, тормоза поменял.
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У меня автомеханик тоже просил ключи и техпаспорт от моей Реношки для ремонта. Я ему говорю - "а на кой вам техпаспорт? Ездить на ней собираетесь, что ли?" Увял сразу. Авто отдала другому мастеру.
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