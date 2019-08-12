 Поліція перевіряє інформацію про замінування 52 об'єктів інфраструктури в Харкові

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.
"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торгових центрів, 8 медичних установ і аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.
Як повідомляється, триває огляд приміщень і прилеглої території.
Реально огромный
Звонки в полицию записываются вообще-то
Пару лет назад у нас запретили симки без реги
Вероятность что найдут довольно высокая особенно если делать это не один, а пару раз