 Поліція перевіряє інформацію про замінування 52 об'єктів інфраструктури в Харкові

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торгових центрів, 8 медичних установ і аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Як повідомляється, триває огляд приміщень і прилеглої території.

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