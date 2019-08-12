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Все про:мінування (468) Харків (1460)

 Поліція перевіряє інформацію про замінування 52 об'єктів інфраструктури в Харкові

У Харкові правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 52 об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

"Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях 21 житлового будинку, 22 торгових центрів, 8 медичних установ і аеропорту надійшло на електронну пошту поліції 12 серпня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління.

Як повідомляється, триває огляд приміщень і прилеглої території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесі поліція перевіряє повідомлення про мінування низки об'єктів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142544
 
 
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Я думал, что уже поумнели - не вестись на подобные сообщения. Ежу понятно - если б хотели взорвать, то не предупреждали бы..
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Відключіть електрону пошту поліції.
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Сделать огромный штраф за такие сообщения
Реально огромный
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Только этих "минеров" нужно выявлять. А как это сделать? Только так чтобы ввести жесткий контроль над интернетом как в *********....
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Ну я вот уверена что если я решу так «пошутить» тут, меня выловят как нефиг делать
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А вот что у нас тут полиция читает всю переписку нашу, не верю
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Есть очень много способов абсолютно анонимно написать или позвонить в полицию и тебя никогда не смогут найти , единственный вариант просто не ездить на звонки о минировании т.к все равно никто никогда не звонит наперед о том что он что-то заминировал
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Они обязаны ездить по вызовам
Звонки в полицию записываются вообще-то
Пару лет назад у нас запретили симки без реги

Вероятность что найдут довольно высокая особенно если делать это не один, а пару раз
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Взагалі то за це є стаття в КК, з реальними строками.
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Гепа развлекается. В Киеве Петя развлекался когда нажирался возле корыта. Кстати минера Шегини и 7 станций метро вокруг центра Киева так и не нашли?
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