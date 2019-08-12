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 Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Комісії при президентові з питань громадянства.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

До комісії входять 14 осіб. Головою комісії призначено керівника Апарату Офісу Президента Олексій Дніпров.

До складу комісії увійшли:

Максим Моісєєв - заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства ОП, заступник голови комісії.

Руслан Баранецький - перший заступник голови СБУ.

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Ольга Башей - радниця заступника міністра оборони, волонтер (за згодою).

Віктор Войналович - завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою).

Світлана Диба – головна консультантка управління з питань громадянства департаменту з питань громадянства ОП, відповідальний секретар комісії.

Андрій Заяць - державний секретар МЗС.

Юрій Лисюк - начальник управління прикордонного контролю департаменту охорони державного контролю Держприкордонслужби.

Елла Лібанова - директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ (за згодою).

Наталія Науменко - перша заступниця голови Державної міграційної служби.

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Ігор Оваденко - керівник громадської організації Суспільно-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом" (за згодою).

Іван Руснак - перший заступник міністра оборони.

Олена Сукманова - перша заступниця міністра юстиції.

Олексій Тахтай - державний секретар Міністерства внутрішніх справ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142543
 
 
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черга за законом про ботоферми,де ботоферми прирівняють до підкупу виборців
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Зе сегодня трошки почистил Украину от токсичной , порошенковской заразы . Сколько он там сегодня поувольнял ? пороховня , дальше будет не менее интересно , особливо коли плокулола кышнут Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам гражданства - Цензор.НЕТ 9854
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Ото ти упороте, порохозалежне. Що з приводу складу Комісії з питань громадянства?
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Почебу бизнес зеленского в офшорах? Почему 95 квартал не продан? Почему налоги не платятся в Украине? Синку, а ми ще навіть не починали!
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Не перетрудился случаем бедолашный??
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А что не так?
Вы же орали, что он должен работать, а не шаурму жрать!
Вот он работает...
Скоро и мынстэцьковых разгонят Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства - Цензор.НЕТ 3384
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по ходу в этой комиссии ни одного украинца... Зеленский утвердил новый состав Комиссии по вопросам гражданства - Цензор.НЕТ 2617
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Своё "походу" можешь как-то подтвердить?
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Они не украинцы. Они КОЛОМОЙЦЫ Значит, украинцами быть не могут по внутреннему убеждению
Это для нереально тупых
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Вот не зря всегда утверждаю, что порохоботы и ольгинцы - это братья по разуму...
Хотя, какой там разум? Соя только в бошке...
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Да утверждайте, что хотите
Ваша бОшка именно для этого - просто рот.., увы про розум Вы все написали сами
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Детка, розум и разум - это совсем разные понятия...
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Соя в башке гораздо лучше чем кал в башке, как у тебя Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства - Цензор.НЕТ 5749
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Ольгинец? Или чистокровный порохосвин?
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каждому еврею выдать автоматом украинское гражданство.
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Вопрос,кстати,совсем нешуточный.пэдро годами не узаканивал тех иностранцев,кто воевал за Украину.Для него все эти "идейные" были как серпом по яйцам.Зеленский УЖЕ успел дать нескольким иностранцам-атошникам гражданство Украины.Дай бог,эта тенденция продолжится.
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Нескольким атошникам - и куче непонятной шушары из сирии и кацапстана Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства - Цензор.НЕТ 68
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Какой "непонятной шушаре"?Можно ссылку?Что ты несёшь?(если по простому)
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Ну таки по закону 3 года пожить .повоевать и потом гражданство и то если в криминале не замечен именно за то время как и во всём нормальном мире . та даже в том же Иностранном Легионе нужно не 6 месяцев прослужить для получения гражданства. а то . что сбежав от ментов у себя .повоевав 5 месяцев сразу стал патриотом Украины как то смешно звучит .
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Опять друзяшки рыгососы сепары Богданчиковы?? Или уже на этот раз пристроили подельников Портнова?
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По-прежнему считаю что должна быть чётко прописанная процедура гражданства
И гражданства по ускоренной процедуре

И не должен президент выдавать его лично как английская королева
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А Закон о гражданстве Украины...где все четко расписано....чем зебобиков не устраивает?? Или они не знают о его существовании??
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А цей дядько буде правовою реформою займатись.Від зекоманди.Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства - Цензор.НЕТ 3085
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Комісія буде радитися, а потім приймати ті рішення, які будуть необхідні Коломойському.
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к заброске агентов готовы. веник вон приезжал место работы инспектировать
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Баранецький виліз, а колись просто кришував контрабанду цигарок.
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Громадянство України видавати тільки достойним і тільки після іспитів з української мови,історії,традицій. Запровадити статус не громадянина різній українофобській наволочі.
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Оккупационные власти Крыма хотят попросить воду из Украины, как Граждане Украины поступят вот вопрос,за Украинский народ я молчу они сейчас на фронте защищают украинскую землю от московских оккупантовЗеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства - Цензор.НЕТ 1111.
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Интересные подробности:
Среди тех, кто поддержал прекращение гражданства Саакашвили - глава администрации Игорь Райнин, руководитель аппарата АП Алексей Днепров, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, глава департамента по вопросам гражданства АП Максим Моисеев, госсекретарь МВД Алексей Тахтай, заместитель главы Минобороны Иван Руснак, заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, ректор Киевского университета права НАН Юрий Бошицкий, завотделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований НАН Виктор Войналович.
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