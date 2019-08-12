 Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
До комісії входять 14 осіб. Головою комісії призначено керівника Апарату Офісу Президента Олексій Дніпров.
До складу комісії увійшли:
Максим Моісєєв - заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства ОП, заступник голови комісії.
Руслан Баранецький - перший заступник голови СБУ.
Ольга Башей - радниця заступника міністра оборони, волонтер (за згодою).
Віктор Войналович - завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою).
Світлана Диба – головна консультантка управління з питань громадянства департаменту з питань громадянства ОП, відповідальний секретар комісії.
Андрій Заяць - державний секретар МЗС.
Юрій Лисюк - начальник управління прикордонного контролю департаменту охорони державного контролю Держприкордонслужби.
Елла Лібанова - директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ (за згодою).
Наталія Науменко - перша заступниця голови Державної міграційної служби.
Ігор Оваденко - керівник громадської організації Суспільно-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом" (за згодою).
Іван Руснак - перший заступник міністра оборони.
Олена Сукманова - перша заступниця міністра юстиції.
Олексій Тахтай - державний секретар Міністерства внутрішніх справ.
Вы же орали, что он должен работать, а не шаурму жрать!
Вот он работает...
Скоро и мынстэцьковых разгонят
Это для нереально тупых
Хотя, какой там разум? Соя только в бошке...
Ваша бОшка именно для этого - просто рот.., увы про розум Вы все написали сами
И гражданства по ускоренной процедуре
И не должен президент выдавать его лично как английская королева
Среди тех, кто поддержал прекращение гражданства Саакашвили - глава администрации Игорь Райнин, руководитель аппарата АП Алексей Днепров, заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, глава департамента по вопросам гражданства АП Максим Моисеев, госсекретарь МВД Алексей Тахтай, заместитель главы Минобороны Иван Руснак, заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, ректор Киевского университета права НАН Юрий Бошицкий, завотделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований НАН Виктор Войналович.