 Зеленський затвердив новий склад Комісії з питань громадянства

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

До комісії входять 14 осіб. Головою комісії призначено керівника Апарату Офісу Президента Олексій Дніпров.

До складу комісії увійшли:

Максим Моісєєв - заступник керівника департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород - керівник управління з питань громадянства ОП, заступник голови комісії.

Руслан Баранецький - перший заступник голови СБУ.

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Ольга Башей - радниця заступника міністра оборони, волонтер (за згодою).

Віктор Войналович - завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАН України, доктор політичних наук (за згодою).

Світлана Диба – головна консультантка управління з питань громадянства департаменту з питань громадянства ОП, відповідальний секретар комісії.

Андрій Заяць - державний секретар МЗС.

Юрій Лисюк - начальник управління прикордонного контролю департаменту охорони державного контролю Держприкордонслужби.

Елла Лібанова - директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ (за згодою).

Наталія Науменко - перша заступниця голови Державної міграційної служби.

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Ігор Оваденко - керівник громадської організації Суспільно-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом" (за згодою).

Іван Руснак - перший заступник міністра оборони.

Олена Сукманова - перша заступниця міністра юстиції.

Олексій Тахтай - державний секретар Міністерства внутрішніх справ.