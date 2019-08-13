 Суд визнав голову секретаріату ВРП Пушкаря винним у корупції

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення суд ухвалив учора, 12 серпня, передають Українські Новини.

Раніше НАЗК звинуватило в корупції та незаконному використанні інформації з метою перемоги в конкурсі,

Зокрема, постановою суду Пушкар був визнаний винним у незаконному використанні ним інформації і підтасовуванні результатів конкурсу на посаду глави ДСА.

Нагадаємо, протокол про корупцію щодо Пушкаря НАЗК склало ще 2 липня. За цим протоколом, чиновнику інкримінують правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йдеться про незаконне використання інформації, яка стала відома Пушкареві під час виконання ним службових повноважень. Інформація про це була оприлюднена на сайті НАЗК 10 липня 2019 року.

У протоколі йдеться про те, що Сергій Гармаш незаконно використовував інформаційні матеріали, в яких були відповіді на завдання для перевірки кваліфікаційної вимоги для проходження конкурсу на посаду глави ДСА.

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Протокол був направлений до суду.

Санкція статті 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також не виключено, що суд встановить додаткові обмеження, що стосуються державної служби.