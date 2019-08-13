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Все про:корупція (2501) НАЗК (610) Вища рада правосуддя (253)

 Суд визнав голову секретаріату ВРП Пушкаря винним у корупції

Керівник секретаріату Вищої ради правосуддя Сергій Гармаш, якого Національне агентство із запобігання корупції звинувачувало в корупційних діях, був визнаний винним рішенням Шевченківського районного суду столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення суд ухвалив учора, 12 серпня, передають Українські Новини.

Раніше НАЗК звинуватило в корупції та незаконному використанні інформації з метою перемоги в конкурсі,

Зокрема, постановою суду Пушкар був визнаний винним у незаконному використанні ним інформації і підтасовуванні результатів конкурсу на посаду глави ДСА.

Нагадаємо, протокол про корупцію щодо Пушкаря НАЗК склало ще 2 липня. За цим протоколом, чиновнику інкримінують правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йдеться про незаконне використання інформації, яка стала відома Пушкареві під час виконання ним службових повноважень. Інформація про це була оприлюднена на сайті НАЗК 10 липня 2019 року.

У протоколі йдеться про те, що Сергій Гармаш незаконно використовував інформаційні матеріали, в яких були відповіді на завдання для перевірки кваліфікаційної вимоги для проходження конкурсу на посаду глави ДСА.

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Протокол був направлений до суду.

Санкція статті 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також не виключено, що суд встановить додаткові обмеження, що стосуються державної служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142542
 
   
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штраф в размере от ста до ста пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов гражданИсточник: https://censor.net.ua/n3142542 !!!!!!!!!!!!!! Ни слов Ни МАТА
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- Видите, - сказал Остап, - все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. (c)
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З таким "покаранням" у вигляді мізерного штрафу цей суддя може купити "абонемент" на 10 років.
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за коррупционные действия чиновнику - "админпротокол"...жесть! "реформы" порошенки в действии!
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не виключено, що суд встановить додаткові обмеження щодо Керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Сергія Гармаша Суд визнав голову секретаріату ВРП Пушкаря винним у корупції - Цензор.НЕТ 8339

Суд визнав голову секретаріату ВРП Пушкаря винним у корупції - Цензор.НЕТ 592
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оце вам реформа судової системи від брехливого покидька парашенки!! це падло і тут торгувалося зі суддівською мафією виключно інтересами держави в замін на виключно власні інтереси.
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Это, скорее, понимание инфантилов - что такое реформа, чем сама реформа.
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А каким боком тут судья?? Обвинение было выдвинуто по статье 172-8 Кодекса об административных правонарушениях....судья по этой же статье вынес приговор....а эта статья другого наказания не предусматривает....
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Пусть юристы ответят: может ли судья переквалифицировать дело с "хранения оружия" на "убийство", если факт убийства доказан в ходе процесса?
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А к чему тут это?? К тому что написано в топике ветки...этот твой вопрос не имеет ни какого отношения.....
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Все письма с претензиями пишите мелким почерком в НАПК....это они выдвигали обвинения... Суд визнав голову секретаріату ВРП Пушкаря винним у корупції - Цензор.НЕТ 7052
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