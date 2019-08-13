 Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею"

Про це повідомив президент Української аграрної конфедерації, колишній віцепрем'єр Леонід Козаченко для "Апострофа".

На його думку, збір рекордного в історії країни врожаю може бути зірваний через проблеми з логістикою, адже перевезення стане занадто дорогим для аграріїв.

"Цього року очікується рекордний урожай зернових (близько 70 млн тонн, - ред.). Але значна частина врожаю може бути втрачена. Головна причина - проблеми з логістикою, і, зокрема, з залізничним транспортом, який є головним перевізником аграрної продукції з часткою близько 63% ... Проблема - в серйозному дефіциті локомотивної тяги, через що багато виробників сільгосппродукції не встигають перевезти її в термін", - зауважив Козаченко.

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Глава федерації розповів про можливі збитки агровиробників, які на його думку, можуть обчислюватися сотнями мільйонів доларів.

"Втрати аграріїв можуть досягти 5 млн тонн зернових і олійних культур. Страждають пшениця, ячмінь, гречка, втрати яких можуть становити до 1% в день, за рахунок того, що вони просто не можуть бути своєчасно перевезені на повністю завантажені елеватори, залишаються в полях не обмолочені, водночас обсипаються з колосків або гниють, вивантажені на відкриті майданчики через відсутність можливості транспортування. В грошовому вираженні, якщо врахувати середню вартість тонни зернових близько $160, цифра набирається до сотень мільйонів доларів", - додав експерт.