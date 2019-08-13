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 Економіка
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 Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею"

Через проблеми з "Укрзалізницею" і дефіцит локомотивної тяги в країні може бути зірваний збір врожаю - значна його частина згниє в полях, бо її не доставлять на елеватори.

Про це повідомив президент Української аграрної конфедерації, колишній віцепрем'єр Леонід Козаченко для "Апострофа".

На його думку, збір рекордного в історії країни врожаю може бути зірваний через проблеми з логістикою, адже перевезення стане занадто дорогим для аграріїв.

"Цього року очікується рекордний урожай зернових (близько 70 млн тонн, - ред.). Але значна частина врожаю може бути втрачена. Головна причина - проблеми з логістикою, і, зокрема, з залізничним транспортом, який є головним перевізником аграрної продукції з часткою близько 63% ... Проблема - в серйозному дефіциті локомотивної тяги, через що багато виробників сільгосппродукції не встигають перевезти її в термін", - зауважив Козаченко.

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Глава федерації розповів про можливі збитки агровиробників, які на його думку, можуть обчислюватися сотнями мільйонів доларів.

"Втрати аграріїв можуть досягти 5 млн тонн зернових і олійних культур. Страждають пшениця, ячмінь, гречка, втрати яких можуть становити до 1% в день, за рахунок того, що вони просто не можуть бути своєчасно перевезені на повністю завантажені елеватори, залишаються в полях не обмолочені, водночас обсипаються з колосків або гниють, вивантажені на відкриті майданчики через відсутність можливості транспортування. В грошовому вираженні, якщо врахувати середню вартість тонни зернових близько $160, цифра набирається до сотень мільйонів доларів", - додав експерт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142541
 
 
 Топ коментарі
 
Нагнітання.. Ємкість елеваторів України складає 49 349 тис. тон - ці дані наведені на сайті elevatorist.. На лінійні елеватори зерно доставляється автомобільним транспортом - проблем ніяких в цьому не бачу.. Частина врожаю вже з лінійних елеваторів транспортується в портові елеватори автомобільним, залізничним та річковим транспортом.. Збирання врожаю йде в декілька етапів: вже зібрані ранні зернові - пшениця, ячмінь, ріпак, жито, гірчиця, горох.. Пізні зернові розпочнуть збирати десь в кінці серпня, кукурудзу збирають і взимку - вона добре стоїть і висушується на морозах.. У зв'язку з тим, що кожен елеватор за рік робить два-три оберти - тобто переробляє й продає дві-три своєї ємкості по зерну - то взагалі не бачу жодної проблеми , тим більш - загибель врожаю.. До того ж - частина збіжжя буде роздана власникам земельних паїв , як орендна плата і якась частина врожаю буде зберігатись в коморах фермерів для реалізації по кращій ціні.. Десь так.
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Будет "утеряна" кому-то в карманы! Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 4564
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В нормальных странах большой урожай это прибыль, а у нас проблемы и потери.
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так продайте покупателям за бугор со своим транспортом и тарой не?
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По его мнению, сбор рекордного в истории страны урожая может быть сорван из-за проблем с логистикой, ведь перевозка станет слишком дорогой для аграриев. Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 6335 Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 5231 У меня вопрос неужели ГОЛОД ИЛИ ВПРОГОЛОДЬ И СГНИВШИЙ УРОЖАЙ ДЕШЕВЛЕ Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 7396 Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 7396

Источник: https://censor.net.ua/n3142541
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Почему кому-то, если этот "кто-то" известен?
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попросите Китайскую народную республику , чтоб она вывезла урожай в свою страну за нормальную цену которая устроит всех, генсек КНР по любому договорится с ****** и ***** разрешит им пустить поезда через рашку.
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В нормальных странах большой урожай это прибыль, а у нас проблемы и потери.
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Да неужели? И латифундисты-олигархи это допустят? Это отмазка для повышения цен. Стоит вспомнить, после какого разговора Сталин раскулачивание начал.
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Допустят - УЗ это государственная структура. Сеть жд путей в Украине не расширилась со времён совка, а объём перевозок вырос. УЗ не успевает перевазти зерно с элеваторов в порт, по этому элеваторы вводят ограничения по приёмке зерна, а фермеры переносят уборку зерна, что влияет на его качество и количество не в лучшую сторону.
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После какого разговора? Я думаю, что раскулачивание (по сути - сворачивание НЭПа) было неизбежно для проведения индустриализации. Свободные крестьяне не хотели продавать свой урожай задешево, а у колхозов не спрашивали.
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30 лет в этой стране ничего не вкладывалось в закупку тепловозов.Это правительство практически первое стало их закупать.Но все равно виновато оно и мародер Порох,а не папередники за прошедшие 25 лет
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А скільки тяги залишилось на окупованих територіях включаючи Крим? Дохрена.
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Порошенко был у власти не только последние 5 лет
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Нагнітання.. Ємкість елеваторів України складає 49 349 тис. тон - ці дані наведені на сайті elevatorist.. На лінійні елеватори зерно доставляється автомобільним транспортом - проблем ніяких в цьому не бачу.. Частина врожаю вже з лінійних елеваторів транспортується в портові елеватори автомобільним, залізничним та річковим транспортом.. Збирання врожаю йде в декілька етапів: вже зібрані ранні зернові - пшениця, ячмінь, ріпак, жито, гірчиця, горох.. Пізні зернові розпочнуть збирати десь в кінці серпня, кукурудзу збирають і взимку - вона добре стоїть і висушується на морозах.. У зв'язку з тим, що кожен елеватор за рік робить два-три оберти - тобто переробляє й продає дві-три своєї ємкості по зерну - то взагалі не бачу жодної проблеми , тим більш - загибель врожаю.. До того ж - частина збіжжя буде роздана власникам земельних паїв , як орендна плата і якась частина врожаю буде зберігатись в коморах фермерів для реалізації по кращій ціні.. Десь так.
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Між 50 та 72 різниця у 22млн.т!
Просто працює зєКоМанда.
Перевагу у перевезеннях мають фірмочки що належать євреям. Якщо продати за безцінь євреям - проблем не буде. Все дуже просто.
Торік безпроблемно зібрали та перевезли 70,8 млн. т. Цьогоріч 72млн.т стали нездоланною проблемою!
Це не просто так сталося, а за гроші! Для того і прибрали Пороха, щоб євреї могли безперешкодно наживатися!
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мавпо що ты мэлэш? Чый кабмин зараз **********? звэртайтэсь по адрэси до свыночолого гидранта Частину врожаю буде втрачено: експерт розповів про серйозні проблеми з "Укрзалізницею" - Цензор.НЕТ 1850
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В самом деле? Пообщайтесь с трейдерами, с перевозчиками, с фермерами... Они вам скажут что перевезли и как "безпроблемно". Участники рынка кричат о нехватке тяги, а диванные эксперты утверждают что проблемм нет. Вы чисто для личного интереса узнайте % износа локомотивов в УЗ. Частной тяги на жд дорогах Украины нет и не было, хотя агрохолдинги просят о возможности самостоятельно возить своё зерно.
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Частина врожаю "не пропаде", а спиз...ть як завжди. Не треба когось робити винним.
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Леонид Козаченко звичайний кретин... З поля на елеватор зерно доставляється автотранспортом... Чи може вже залізничні колії позаводили прямо в поля?
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На елеватори все не влізе. ємність елеваторів в районі 50млн.т. при тому, що їх будують зі швидкістю 3-4млн.т на рік, все одно їх ще довго не вистачатиме. В принципі Україна уже зараз могла б збирати по 100млн.т, але складати це зерно нікуди і вивезти швидко таку кількість неможливо.
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В моєму регіони на елеватори везуть неякісне та вологе зерно яке на власних зерносховищах зберігати ризиковано. Все зерно, яке відповідає параметрам зберігання зберігають на власних площах... У деяких сільгоспвиробників такі потужності зберігання, що елеватор середньої руки може тільки позаздрити...
До речі, найближчі до мене три елеватори (10, 30 та 50 км від мене) стоять не те що напівпорожні, а приблизно всього лиш відсотків на 15-20 заповнені.
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А с элеваторов в порты как доставляют? Или Вы думаете сто с северных областей все зерновозами веревозят? ЖД путей не хватает критически для такого объёма перевозок. Ведь не только зерно но и пассажирские перевозки и товары других сфер промышленности возят жд путями. Которых с советских времён не стало больше.
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Автотранспортом в тому числі. Швидко, надійніше (нема казкових, інколи кількатонних недостач на вагоні). Дорожче ненабагато, але скупий платить двічі.
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По этому и дороги такие какеи они есть, потому что возят с перегрузами. В портах на приёмке не принимают перегруженные зерновозы.
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Багато компаній в портових елеваторах не приймають авто з перевищенням маси бруто більшої ніж 44 тони.
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Хех! Як би ж тільки це. Через залізницю фури порозбивали всі дороги.
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Так хай піндосівський чл..сос Омелян ************ возить або чудовими дорогами.
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Да нету никаких попередников. это все одна и таже власть жуликов и воров все 27 лет грабит Страну.

Просто периодически меняют портрет (икону) Кравчука на Кучму, Кучму на Ющенко, Ющенко на Овоща, Овоща на Пети, Петю на Зеленского.

Вопрос!!! Кто из них не лобировал интересы жуликов и воров??? Каждый привязян к какой-то группировке которая выгоняет деньги из Украины в Офшоры.
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А що ж міністр?! Потягів немає, вагонів теж, сам їздить на автомобілі брата,житло, взагалі, невідомо чиє.Може чимось допоможемо....
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Афигеть. Загадочная душа украинского жлоба. Несмотря на рекордный урожай, хлеб в Украине продолжают печь из половы и говна что есть не возможно. Лучше на полях урожай сгноят твари чем украинцам подешевле продать. Да не жлобитесь твари а продайте дешевле фермерам и ЧП выращивающим животных и пекущим хлеб.
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вот так то...а меня тут ещё придурки банят то за одно то за ЕМЕЛЮ дурачка...который завалил всю службу и работу в министерстве .сам и признал это что не справился с поставленной ему задачей! выжил ПОЛЯКА БАЛЧУНА. подсидел европейца идиот... показал как нужно работать. все мысли у нищедрала только и были как построить ***********... и вот довёл управление идиот до ручки.... половина урожая пропадёт из за того что нечем перевозить урожай...цены космические на овощи и фрукты,а остальное пропадёт.вот вам и цены на картошку 25 гривен в сезон.и посмейте меня упрекнуть или банить. что я не прав!!!?твари хоть новости читайте а не просто срёте на новую власть и очко рвёте за старую... баньте идиоты...мне всёравно...надоели тут пришибленные что вы тролите президента часто без причин как правило...((
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...чтобы не сушить зерно при приёмке на хранение (т.е., чтобы сэкономить на газе или на солярке), зерно целенаправленно оставляют в полях (не косят) до достижения кондиций по влажности в естественных условиях... Информация от работников хлебоприёмных пунктов полтавщины. А нам рассказывают про локомотивы и вагоны.
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Надо прикупить локомотивов,у банкрота Дженерал электрик. Твари,получая миллиардные доходы зачем на пять лет вперёд заказываете стрелочные переводы,шпалы,костыли.... И не заказываете вагоны,локомотивы,не электрофицируете ЖД? Если разобраться в количестве подрядчиков( типа стирки и промывки вагонов) с теми же работниками что и ранее в составе ЖД но выкачивающих миллиарды на "прокладки" то **** вас надо по очереди на кол садить после двух десятков колов и локомотивы появятся и вагоны.
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