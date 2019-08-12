 У СММ ОБСЄ заявили, що "вжили заходів" щодо члена місії, росіянина Алексеєва, який бажав "смерті укропам"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє пресслужба СММ ОБСЄ.

"Щодо заяв від одного зі спостерігачів СММ ОБСЄ повідомляємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вжила відповідні заходи", - йдеться у відповіді.

Ніяких інших подробиць представництво ОБСЄ не навело.

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Крім того, очікується відповідь від СБУ і МЗС щодо члена місії ОБСЄ Алексеєва.