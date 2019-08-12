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Все про:ОБСЄ (2219) Донбас (12733)

 У СММ ОБСЄ заявили, що "вжили заходів" щодо члена місії, росіянина Алексеєва, який бажав "смерті укропам"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що "вжила заходів" щодо члена місії, громадянина Росії Миколи Алексеєва, який агресивно висловлювався на адресу України в соціальних мережах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомляє пресслужба СММ ОБСЄ.

"Щодо заяв від одного зі спостерігачів СММ ОБСЄ повідомляємо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ вжила відповідні заходи", - йдеться у відповіді.

Ніяких інших подробиць представництво ОБСЄ не навело.

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Крім того, очікується відповідь від СБУ і МЗС щодо члена місії ОБСЄ Алексеєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142540
 
 
 Топ коментарі
 
Выразила глубокую обеспокоенность? В СММ ОБСЕ заявили, что "приняли меры" в отношении члена миссии, россиянина Алексеева, который желал "смерти укропам" - Цензор.НЕТ 3351
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Шо там за меры
Сказали больше так не делать
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ОБСЄ - Африка! Щось є в цьому порівнянні...
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Кроме того, ожидается ответ от СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева. Источник: https://censor.net.ua/n3142540

Надо его депортировать
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СБУ зайняте "чєртямі", тому їм не до Алєксєєва. Які заходитщодо Алєксжєва могли застосувати сліпо-глухо-німі "товарісчі" по "посідєлкі" у донецьких бадиках з сепаратистами, можна лише здогадуватись. Можу лише спрогнозувати, що відлучать від Вай-Фаю.
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Хорош нюнять!
Хуже бабы...
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Ти що собі дозволяєш, "чьорт"? Хочеш, щоб Головний друга на тебе натравив? 😊 І чим тобі "баби" не подобаються? Ти сексист, чи просто ... "мальчікі" подобаються? ☺
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Во-первых, при чём здесь СБУ до ОБСЕ? (если я ошибаюсь, то просветите)
Во-вторых - это вы сексист. Надо же, женщин сравнил с бабами
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"бадики" - кнайпи, бари. Львівський діалектичний жаргон.
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Вікіпедія пише,що се є патик або форма поезії у тюрків Сер. Азії.
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Сказали коля не пали контору. Из за тебя и нас узнают .
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А толку?
От этого только мордокниге бонус будет, но точно не для Украины...
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Ватобук - контора антиукраинская. Враги Украины там за своих.
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Как можно? Еще скажите, шо Инсту заставили подтереть...
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Нормальные наблюдатели. И с помощью этих типа наблюдателей будут проводить выборы????
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Да. Таков план действий против Украины.
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ОБСЕ странная контора вообще... нихрена не видно толку с них, ну окромя понтов на белых лендкрузерах
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Почему не запретили на законодательном уровне граждан россии в составе обсе в Украине?
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_Эта проклятая ОБСЕ назвала Грузию виновником войны (!) с расией! Чего вы ждали от этих тварей?
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непонятно зачем их вообще пригласили..?
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Не пора ли нонешней пятилетке самой колготками шевелить?
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они пешки и обычные статисты, - кто по кому, сколько, откуда, кто первым выстрелил и т.д. и т.п.
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Не бьіло такого , ответственность ОБСЕ возложила на обе стороньі. Что тоже не есть обьективно , имхо
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Необъективно? Серьёзно?? Возложили вину на жертву! Да нахер пусть в аду горят, подлецы!
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Это ОБСЕ какой-то сюр, ни одна страна не стала бы терпеть подобную организацию, в рядах которой открытые враги, которые имеют мандат для инспектирования наших позиций. Польза Украине от них- 0, а вот для кацапов выгода- разведданные и вербовка.
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без комментариев, встречайте МИСС Параша(расея)
В СММ ОБСЕ заявили, что "приняли меры" в отношении члена миссии, россиянина Алексеева, который желал "смерти укропам" - Цензор.НЕТ 6664

В СММ ОБСЕ заявили, что "приняли меры" в отношении члена миссии, россиянина Алексеева, который желал "смерти укропам" - Цензор.НЕТ 2587

В СММ ОБСЕ заявили, что "приняли меры" в отношении члена миссии, россиянина Алексеева, который желал "смерти укропам" - Цензор.НЕТ 5559
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А зправа міс Мацква....
Бууууеееееееее....
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Миссис,но это не меняет этот ужас,летящий на крыльях ночи У СММ ОБСЄ заявили, що "вжили заходів" щодо члена місії, росіянина Алексеєва, який бажав "смерті укропам" - Цензор.НЕТ 5995
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Да все тут друг-другу не здоровья желают. Кто ангел?
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Лишили водки наверное? заставили протрезветь чтобы не нес ахинею?
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Допускаючи на свою територію іноземця його повинні перевірити.А допускаючи на передову ,перевірити тричі.І тут,зненацька,махровий кацапура вільно пересувається бойовими порядками .Скільки вбитих наших на його совісті?
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А всі інші ОБСЄшники копії цього росіянина.
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Самая суровая мера наказания, на которую может решиться в СММ ОБСЕ - подавать злодею салатные блюда с обязательным присутствием укропа.
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Ты еще скажи, шо смарт украиноязычный выдадут...
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_Какие задачи, такой и персонал. Инструмент соответствует цели. ОБСЕ - это инструмент, орудие расии. Против Украины. Иначе никакую ОБСЕ кремль и близко бы не подпустил! Это логика.
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