 Від початку року на Донеччині припинено діяльність 8 організованих злочинних угруповань, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Серед 8 ОЗУ, діяльність яких була припинена, дві - з корумпованими зв'язками і одне бандформування. Зловмисники здійснили понад півсотні злочинів, з яких 45 - тяжкі та особливо тяжкі.
Для ОЗУ характерні закрита структура, чіткий розподіл ролей, конспірація. На документування кожної у співробітників поліції пішло декілька місяців "підпільної" роботи. Фіналом стало затримання учасників ОЗУ з речовими доказами на руках. Поліцейські спецоперації проходили за участі спецпідрозділів та прокуратури.
Так, працівники управління стратегічних розслідувань поліції Донецької області зібрали доказову базу відносно чотирьох учасників банди, яка вчинила серію нальотів на валютників. Зловмисники пересувалися на автомобілі зі змінними номерами, а при нападах на жертв використовували зброю, викрадену з органів внутрішніх справ АР Крим. Підозрюваним інкримінуються бандитизм та розбої.
Крім того, співробітники кримінальної поліції обласного главку притягнули до відповідальності шістьох учасників ОЗУ, які обвинувачуються у викраденнях вугілля з вантажних потягів на станції в Маріуполі. На охоронювану територію виконавці проникали безперешкодно, маючи корупційний зв'язок з керівником підрозділу охорони.