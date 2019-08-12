 Від початку року на Донеччині припинено діяльність 8 організованих злочинних угруповань, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Серед 8 ОЗУ, діяльність яких була припинена, дві - з корумпованими зв'язками і одне бандформування. Зловмисники здійснили понад півсотні злочинів, з яких 45 - тяжкі та особливо тяжкі.

Для ОЗУ характерні закрита структура, чіткий розподіл ролей, конспірація. На документування кожної у співробітників поліції пішло декілька місяців "підпільної" роботи. Фіналом стало затримання учасників ОЗУ з речовими доказами на руках. Поліцейські спецоперації проходили за участі спецпідрозділів та прокуратури.

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Так, працівники управління стратегічних розслідувань поліції Донецької області зібрали доказову базу відносно чотирьох учасників банди, яка вчинила серію нальотів на валютників. Зловмисники пересувалися на автомобілі зі змінними номерами, а при нападах на жертв використовували зброю, викрадену з органів внутрішніх справ АР Крим. Підозрюваним інкримінуються бандитизм та розбої.

Крім того, співробітники кримінальної поліції обласного главку притягнули до відповідальності шістьох учасників ОЗУ, які обвинувачуються у викраденнях вугілля з вантажних потягів на станції в Маріуполі. На охоронювану територію виконавці проникали безперешкодно, маючи корупційний зв'язок з керівником підрозділу охорони.