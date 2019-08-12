 МЗС застерігає українців від участі в протестах у Гонконзі

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні рекомендації оприлюднено на сторінці Департаменту консульської смлужби МЗС в Facebook.
"У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг), КНР, на масових акціях протесту, які призвели до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України ... обмежити пересування по території Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в зборах, демонстраціях", - йдеться в повідомленні.
Українцям також рекомендується відстежувати повідомлення ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.
Многие уверены, что с материка завезли армейских ибо нередки случаи когда якобы гражданские ломают якобы гражданских.
Сегодня кстати очень долго были траблы с инетом.
Ну а потом понеслось дерьмо по трубам. Там и отставка правительства, и гнать мера на хрен и тд и тп.