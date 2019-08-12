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Все про:Гонконг (6) МЗС (1850)

 МЗС застерігає українців від участі в протестах у Гонконзі

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України не брати участі в зборах, демонстраціях і протестах у Гонконзі.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні рекомендації оприлюднено на сторінці Департаменту консульської смлужби МЗС в Facebook.

"У зв'язку із загостренням безпекової ситуації в Спеціальному адміністративному районі Сянган (Гонконг), КНР, на масових акціях протесту, які призвели до скасування рейсів у Міжнародному аеропорту, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України ... обмежити пересування по території Гонконгу, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в зборах, демонстраціях", - йдеться в повідомленні.

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Українцям також рекомендується відстежувати повідомлення ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142538
 
 
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от блін, а я вже квиток на маршрутку купив... )
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Їшь чьйо би від протестів на Марсі застерегли убогих людей з України.
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Не-е, Сёма Семкин не поедет, балаклаву моль сьела, да и по гонконгски он ни бельмеса...
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Кетай готовится использовать армию. Нехорошо события развиваются. Совсем нехорошо!
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ИМХО НОАК уже давно в городе. Если введут комендантский час понесется массовый отстрел.
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народ бунтует. В основном молодежь. Координируются через соцсети. Полиция жестко куярит.
Многие уверены, что с материка завезли армейских ибо нередки случаи когда якобы гражданские ломают якобы гражданских.
Сегодня кстати очень долго были траблы с инетом.
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Спасибо, родной МИД за предостережение. С утреца мотнусь, сдам билет, а то я уже собирался, даже пару кричалок на китайском выучил.
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а в связи с чем они там майданят вообще?
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началось из-за законопроекта об экстрадиции. Многим китайским диссидентам, свалившим в Гонконг, совсем не улыбается на исторической Родине пулю в застенках схлопотать.
Ну а потом понеслось дерьмо по трубам. Там и отставка правительства, и гнать мера на хрен и тд и тп.
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