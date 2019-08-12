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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:Крим (7279) кримські татари (1408) Умеров (227)

 95% кримських татар в окупованому Криму не визнають юрисдикції Росії, навіть якщо мовчать про це, - Умеров

Кримські татари не визнають окупаційну владу РФ в Криму.

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Зараз в Криму для окупантів головне - домогтися лояльності населення. Коли любові не виходить, тоді треба залякати. Наприклад, мій випадок, очевидно, має насторожити, що якщо члена Меджлісу, який обіймав високі посади і керував районом, судять за екстремізм через висловлювання, то що ж буде із звичайною людиною.

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Проблем, які зараз створюють кримські татари, в Росії немає з 90-х. А тут після так званого приєднання Криму в 2014 році велика етнічна група - кримські татари - переважно не визнають юрисдикції Росії", - сказав Умеров.

Він додав, що хоча мітингів татар майже немає, це не є свідченням покірності.

"Навіть якщо вони мовчать, не виходять на мітинги, що зараз неможливо в Криму, то на рівні кухонної політики впевнений: 95% кримських татар не визнають", - вважає Умеров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142536
 
 
 Топ коментарі
 
Врет, большинству плевать, и все они получили паспорта с курицей.
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Афигеть!!!
Против! Но молчат!
Дядя, ты дибил?
Ты сейчас сказал, что татары предатели!!!
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95% по барабану и воевать за Крым они не будут это исторический факт - приспособленцы- крепостные при любой власти...
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Афигеть!!!
Против! Но молчат!
Дядя, ты дибил?
Ты сейчас сказал, что татары предатели!!!
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Ну фактически их захватили, так что не предатели. Предатель тот кто против Украины делает что-то на службе у оккупанта.
Да и то, у татар своего гос-ва нету и даже автономии(именно у крымских), так что и тут немного спорно.

Как и в совке - если ты не влияешь на власть(совковую, нет выборов), то никакой ты не коллаборант, так как тебя завоевали.
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Так я и не говорю, что они предатели...
Это это тип так выразился...
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Врет, большинству плевать, и все они получили паспорта с курицей.
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А не подскажешь как жить в крыму без паспорта с курицей?
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Запитай його як жили його родичі з аусвайсами під німецькою окупацією🤔
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Почитай про партизанское движение под немецкой оккупацией, много чего для себя узнаешь, но в Крыму даже намека на такое нет.
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А ты почему не в партизанском движении в Крыму?
Крым это Украина ты вроде как гражданин Украины.
Имеешь полное право.
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Я більше тебе про це знаю, навіть бачив живих упівців, радянських партизан і бандитів... Тобі скільки років, хлопчик?
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Понятно что многое приврали, но тем не менее партизанских отрядов было множество и крови они немцам пустили немало.
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Не було їх багато. У Києві були лише націоналісти, яких стратили. У лісах трохи було, особливо у Ковпака (моя мати особисто його бачила). Запитай людей і почуєш, що більшість з них були звичайними бандитами, а справжніх партизан було мало. І то були не партизани, а диверсійні групи.
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Рузгій, ти не розумієш такої простої речі: для більшості українців що совєти, що Рейх - були двома окупаційними режимами, які кілька разів приходили на зміну один одному. Хтось більше симпатизував одній стороні, хтось іншій. В усіх країнах-учасницях WW2 було по декілька різнополярних сил, які самі визначали свою орієнтацію та участь у бойових діях. В Україні яскраво проявили себе ті сили, які винищували спочатку німецьких окупантів, а потім загони нквс. І совок їх не переміг. Війна була лише призупинена.
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Это не тот что высрал(тут было):
Татары сами решат с кем быть - с Россией, Украиной, или Турцией.

Это сродни *******-Сиярто. Хотя еще более нагло. Сиярто все-таки за границей визжит и гадит, а этот(он, либо какой-то такого же ранга, но конечно не Мустафа Дж.) прямо тут.
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Він добре розуміє як треба брехати. Але твій коментар про паспорти не кращий.
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А что не так, это правда. Татары и налоги платят и все документы оформляют, протестов за 5 лет около нуля, я уже молчу про партизанские действия.
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Правда в тому, що їх арештовують і вбивають. Звичайно, що на стіну вони не лізуть, бо тоді їх масово депортують. Вам не зрозуміти їх почуття і ту ситуацію. Вам відомо як більшість мовчала за часів СРСР? А про Арабатську Стрілку 1945 року все знаєте?
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Али,хватит оправдываться.
Перед кем?
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А я не виправдовуюся перед ним. Я говорю про події, які йому зараз невідомі.
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Где хоть какие то митинги с протестами, в ЕС смотрят и думают а чего мы должны бороться за их права если там тишь да гладь, все получается довольны. А ведь всего один митинг и мировые СМИ такую бы шумиху подняли.
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Є протести і арештовані. Читай і цікався. Але вони під окупацією, тому обмежені у правах. Не вимагай неможливого, а дивися як б'ють на москві.
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Тебя ждут.
Открой Конституцию.
Там написано что ты как гражданин Украины имеешь право митинговать где угодно и когда угодно.
В Европах смотрят ты про тарифы митингуешь и про коррупцию порошенки,а в Крыму тебя нет.
Вот и думают что Крым тебе не нужен.
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Например, мой случай, очевидно, должен заставить задуматься, что если члена Меджлиса, который занимал высокие должности и руководил районом, судят за экстремизм из-за высказываний, то что же будет с обычным человеком. Источник: https://censor.net.ua/n3142536
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Кримські татари не можуть і не сприймуть російську владу, бо та депортація 1944 року зробила це неможливим. Але на жаль в Україні теж є бажання будувати тоталітарне суспільство і заборонити свободу слова, почати репресії...
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к сожалению не аргумент.нас поволжских немцев также депортировали ,убивали,морили голодом,лишали всех прав,причём свою республику после развала совка мы обратно не получили...что в итоге:ваты столько что не описать...
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Саме так, але буле ще депортовані народи: чеченці, турки-месхетинці, калмики... А також треба визнати такими українців, бо із ЗУ їх близько мільйона вивезли у Сибір.
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В Германии если провести то же сомнение есть.
Турков у вас больше чем немцев.
Я имею ввиду настоящих немцев,без всяких русских немцев.
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Как это не противно звучит, но это реально так...
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Не вижу смысла придумывать себе сказки
Лучше реально смотреть на мир имхо
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DE Лалала Лалалала 6478e8b9 проведи зараз референдум в Маріуполі🤗 Там твоєї вати повно і тому невідомо, що отримаємо.
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Вата в Мартуполе у нас патриотичная и партизанистая как лалалы.
Если бы не нацистсткий Азов они бы и сами Мариуполь освободили,но те полезли и не дали им.
Вооот
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Кстати так мы вчера и не выяснили запрещен ли флаг Азов в Германии или нет.
И лалалы молчит как рыба об лед.
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Звичайно, бо там зараз референдум неможливий. Останнім часом привезли близько мільона кацапів.
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Большая часть крымчан всегда себя считали кацапами...
Так что, есть там этот миллион или нет, погоды не сделает...
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Так їх теж привезли до Криму після депортації.
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Так же само как лугандонцев...
Потому там и бардак такой произошёл...
Почему то у нас в Николаеве (якобы русскоязычному городу) этого не произошло в 14-м году! Собрали тогда колоборантов и дали им звиздюлей по полной...
И все эти ушлёпки как раз в Крым умотали...
Как-то так...
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молчат, вылезут, когда Украина освободит Крым..
только никакой татарам автономии, после возвращения Крыма в Украину - Крым должен стать просто областью..
автономии - это повод к сепаратизму, хватит создавать предпосылки к расколу Украины..
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не набридло тобі ? все одно на шкварки підеш
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Это очень смелые люд. Как они не боятся молчать.
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95% по барабану и воевать за Крым они не будут это исторический факт - приспособленцы- крепостные при любой власти...
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прпукинец, ты шо заблудилось?? а ну пнх за поребрик, в тухлый пукинстан))
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Где татарские партизанские отряды сегодня их нет и не было в 42 когда немцы топтали их землю...
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В смысле, как тот миллион кацапов, что за немцев в РОА и других немецких формированиях воевал?
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І радянські з 1939 року були за нацистів, німців.
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Чому ти замовчуєш - скільки років совєти топтали їхню землю? Чим совєти суттєво відрізняються віж німців?
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А вы их крепостными и сделали.
Бесправными на своей земле.
За то отдали их землю бандюкам и сепарью.
Может анексия и война это наказание?
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Доки Крим в окупації, спокійного життя у кримських татар не буде. Їх будуть змушувати підкорятись, потім взагалі депортують, як то зробив сралін. На расеі історія завжди повторюється .
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ми відчуваємо себе людьми.
а ви так козлами і лишились.
не доросли до Майдану.
раби...
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А почему именно Татары не признают юрисдикции Украины? Чем в своих правах они отличаются от остальных граждан полуострова?
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Татари у вас на Казані, хоча вони булгари.
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Они коренной народ на полуострове,а все остальные гости.
Только они имеют право ставить вопрос о самоопределении.
Для этого мы должны признать их автономию,а не народа Крыма как нам подсунул Кучма.
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Зуб коренной знаю, а народ коренной не знаю. Все народы пришлые. Пассажиры на этой планете. Покатаются кругов 70 вокруг солнца и уходят в вечность. Люди приходят и уходят, а Крым остаётся. Мало ли кто и когда там жил. Там много кого жило. Всё дело в ногах.
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Демагогія, бо є міжнародні закони щодо цього. Якщо ви депортували і примусово заселяли Крим, то вам це не дає право претендувати на статус народу Криму.
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Вообще то если уж копаться в истории, то Крымские Татары, постоянно нападали на Русь. В 16том веке, на Рязань, Новгород, Тулу, Каширу; Зарайск, Пронск, Козельск, Вязьму. И на Москву в 1571-1572годах. А эпоха набегов и грабежей ушла после завоевания Крыма. Вот тогда и закончилась автономия Крыма.
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Кем завоевание?
Ты историю знаешь?
Мы эту ситуацю создали и мы вернем как было.
Восстановим историческую справедливость.
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Ага, не признают, как же ! Только вот паспорта получили все. Свои старые машины они спулили в Херсонской области или Запорожье, а себе купили где-нибудь в Краснодаре посвежее в те же деньги (на рашке машины сильно дешевле, если кто не в курсе). Гордые татары-пенсионеры тоже не признали оккупации, но всё равно зарегистрировались в пенсионном фонде, и теперь получают пенсию от оккупантов.

Татары - приспособленцы. Кацапов они конечно не любят, это факт. Но только вот не надо питать иллюзий - никакого патриотизма к Украине у них и близко нет.
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Ну у них же нет евроблях?
Украинцы за евробляху могут и Украину путину сдать.
Так что хватит уже)))
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8% ылита за томос и безвиз готова свынарчуков в дупу целовать. И шо теперь?
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Могли бы по партизанить против московской Орды,только гены не дают
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Всё так. В 1941-1945 поддерживали немецких оккупантов, сейчас рашистских.
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А кого радянські підтримували у 1939 році?
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95% крымских татар в оккупированном Крыму выбрали тайно себе крымского Хана и хотят ,чтобы Московия возобновила платёж дани, которую сплачивала когда то 95% кримських татар в окупованому Криму не визнають юрисдикції Росії, навіть якщо мовчать про це, - Умеров - Цензор.НЕТ 9488
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Их мало в Крыму.
Это не чеченцы в Чечне.
Вспоминайте как дело было.
После развала совка они начали возвращаться.
Украина им ничего не дала не автономию не землю.
А могла бы дать землю не бандюкам,а крымским татарам.
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почему?
Землю им давали при возвращении.
Они начали захватывать землю, длительная бюрократическая волокита была, что и побудило их к захвату.
Кстати, это им прощалось и они застраивали даже хлебные поля - прощалось.
По поводу автономии в 90-х.... может вы и правы, но пидороссия была против и агрессия пидороссии против Украины, если бы автономия случилась, была бы в начале 2000-х.

Там не так всё просто у татар.
Моё мнение - Крым, это земля крымских татар.
Дать им это в руки..... уже не получится, если они сами не захотят вернуть себе свою землю.
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Каждый раз выбирают проигравшую сторону, или приносят неудачу.
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Когда у кого-то язык втянут в жопу, то кому интересно, чего он там не признаёт?
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Вот.
Видишь.
И в Европах то же так думают.
Лалалы говорит что это хорошо что наша вата ездит в Крым отдыхать.
Что же тут хорошего?
Она только легимитизирует анексию.
А вот если бы такие патриоты как лалалы собрались в Крыму в Севастополе с плакатами что Крым это Украина или партизанское движение организовали.
Вот тогда уже совсем бы другое дело было.
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