 95% кримських татар в окупованому Криму не визнають юрисдикції Росії, навіть якщо мовчать про це, - Умеров

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
"Зараз в Криму для окупантів головне - домогтися лояльності населення. Коли любові не виходить, тоді треба залякати. Наприклад, мій випадок, очевидно, має насторожити, що якщо члена Меджлісу, який обіймав високі посади і керував районом, судять за екстремізм через висловлювання, то що ж буде із звичайною людиною.
Проблем, які зараз створюють кримські татари, в Росії немає з 90-х. А тут після так званого приєднання Криму в 2014 році велика етнічна група - кримські татари - переважно не визнають юрисдикції Росії", - сказав Умеров.
Він додав, що хоча мітингів татар майже немає, це не є свідченням покірності.
"Навіть якщо вони мовчать, не виходять на мітинги, що зараз неможливо в Криму, то на рівні кухонної політики впевнений: 95% кримських татар не визнають", - вважає Умеров.
Против! Но молчат!
Дядя, ты дибил?
Ты сейчас сказал, что татары предатели!!!
Да и то, у татар своего гос-ва нету и даже автономии(именно у крымских), так что и тут немного спорно.
Как и в совке - если ты не влияешь на власть(совковую, нет выборов), то никакой ты не коллаборант, так как тебя завоевали.
Это это тип так выразился...
Крым это Украина ты вроде как гражданин Украины.
Имеешь полное право.
Татары сами решат с кем быть - с Россией, Украиной, или Турцией.
Это сродни *******-Сиярто. Хотя еще более нагло. Сиярто все-таки за границей визжит и гадит, а этот(он, либо какой-то такого же ранга, но конечно не Мустафа Дж.) прямо тут.
Перед кем?
Открой Конституцию.
Там написано что ты как гражданин Украины имеешь право митинговать где угодно и когда угодно.
В Европах смотрят ты про тарифы митингуешь и про коррупцию порошенки,а в Крыму тебя нет.
Вот и думают что Крым тебе не нужен.
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Кримські татари не можуть і не сприймуть російську владу, бо та депортація 1944 року зробила це неможливим. Але на жаль в Україні теж є бажання будувати тоталітарне суспільство і заборонити свободу слова, почати репресії...
Турков у вас больше чем немцев.
Я имею ввиду настоящих немцев,без всяких русских немцев.
Лучше реально смотреть на мир имхо
Если бы не нацистсткий Азов они бы и сами Мариуполь освободили,но те полезли и не дали им.
Вооот
И лалалы молчит как рыба об лед.
Так что, есть там этот миллион или нет, погоды не сделает...
Потому там и бардак такой произошёл...
Почему то у нас в Николаеве (якобы русскоязычному городу) этого не произошло в 14-м году! Собрали тогда колоборантов и дали им звиздюлей по полной...
И все эти ушлёпки как раз в Крым умотали...
Как-то так...
только никакой татарам автономии, после возвращения Крыма в Украину - Крым должен стать просто областью..
автономии - это повод к сепаратизму, хватит создавать предпосылки к расколу Украины..
Бесправными на своей земле.
За то отдали их землю бандюкам и сепарью.
Может анексия и война это наказание?
а ви так козлами і лишились.
не доросли до Майдану.
раби...
Только они имеют право ставить вопрос о самоопределении.
Для этого мы должны признать их автономию,а не народа Крыма как нам подсунул Кучма.
Ты историю знаешь?
Мы эту ситуацю создали и мы вернем как было.
Восстановим историческую справедливость.
Татары - приспособленцы. Кацапов они конечно не любят, это факт. Но только вот не надо питать иллюзий - никакого патриотизма к Украине у них и близко нет.
Украинцы за евробляху могут и Украину путину сдать.
Так что хватит уже)))
Это не чеченцы в Чечне.
Вспоминайте как дело было.
После развала совка они начали возвращаться.
Украина им ничего не дала не автономию не землю.
А могла бы дать землю не бандюкам,а крымским татарам.
Землю им давали при возвращении.
Они начали захватывать землю, длительная бюрократическая волокита была, что и побудило их к захвату.
Кстати, это им прощалось и они застраивали даже хлебные поля - прощалось.
По поводу автономии в 90-х.... может вы и правы, но пидороссия была против и агрессия пидороссии против Украины, если бы автономия случилась, была бы в начале 2000-х.
Там не так всё просто у татар.
Моё мнение - Крым, это земля крымских татар.
Дать им это в руки..... уже не получится, если они сами не захотят вернуть себе свою землю.
Видишь.
И в Европах то же так думают.
Лалалы говорит что это хорошо что наша вата ездит в Крым отдыхать.
Что же тут хорошего?
Она только легимитизирует анексию.
А вот если бы такие патриоты как лалалы собрались в Крыму в Севастополе с плакатами что Крым это Украина или партизанское движение организовали.
Вот тогда уже совсем бы другое дело было.