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Все про:Нацполіція (8011) смерть (3494) Тимчук (584)

 Поліція продовжує розслідування справи про смерть нардепа Тимчука

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом загибелі народного депутата Дмитра Тимчука триває.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м.Києві на інформаційний запит УКРІНФОРМу.

"На цей час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин смерті Тимчука Д. Б.", - йдеться у відповіді.

Також зазначається, що під час досудового слідства призначено низку судово-медичних, криміналістичних та хімічних експертиз, санкціонованих судом, які наразі перебувають на виконанні, а також проводяться інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на відпрацювання висунутих у провадженні версій.

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Нагадаємо, в Києві, 19 червня, знайдено мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" (ІС), народного депутата фракції "Народний фронт" Дмитра Тимчука.

За даними прокуратури м.Києва, основною версією загибелі Тимчука є самогубство. Він перебував у депресивному стані і в останній тиждень перед загибеллю не виходив з дому.

28 червня Президент Володимир Зеленський нагородив народного депутата України Тимчука посмертно орденом "За мужність" III ступеня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142534
 
 
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Полный парламент абсолютно бесполезных и гнилых людей,а погиб один из лучших военных аналитиков.. Полиция продолжает расследование дела о смерти нардепа Тымчука - Цензор.НЕТ 391
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Через него шли большие бабки ,вот и убрали человека, который слишком много знал ...
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Какие бабки? Ты их ему переправлял? зебилью лишь бы перднуть...
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петька со свинярчуками убрали свидетеля
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Думаю, основная версия верна. Понятно, петики не понимают, что такое крах идеи...
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