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 Українці Франції нагадали Макрону про злочини Кремля перед його зустріччю з Путіним

Об'єднання українців Франції висловило стурбованість у зв'язку із зустріччю президента Франції Еммануеля Макрона з російським лідером Володимиром Путіним 19 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Об'єднання українців Франції Богдан Білот (Білогоцький) у фейсбуці.

"Як французький громадянин і голова Об'єднання українців Франції, я б хотів висловити наше занепокоєння з приводу вашої майбутньої зустрічі з Путіним. Особливо в центрі нашого занепокоєння є репресивні дії Путіна", - йдеться в зверненні.

Крім того, глава ОУФ нагадав Макрону про всі порушення міжнародного права, злочини і репресії, які здійснює нинішній кремлівський режим. Зокрема, про незаконну анексію Криму, війну на Донбасі, порушення міжнародного морського права і видача російських паспортів жителям окупованих районів на сході України.

"Об'єднання українців Франції (яке відзначає своє 70-річчя) настійно закликає вас, пане президенте, сприяти звільненню всіх українців, протиправно ув’язнених у Росії і в окупованому Криму, а також російських протестувальників, які прагнуть справедливих виборів", - підкреслив Білот.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142530
 
   
 Топ коментарі
 
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Vetalik Morozko слышь, быдло "ватное", всех твоих "хероев" наши хлопцы из ВСУ уже зашкварили, езжай встречай твоих "ихтамнетов" и "впопучленцев" в твою Рашку и в твой гребаный опущенный ЛуганДон Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 3687 И запомни, сепарская шваль, люди из Донбасса уже уехали на территорию независимой свободной Украины, а в твоем гребаном ЛуганДоне (в ОРДИЛОСОСИи) осталось в основном сепарское тупорылое быдло, такое, как ты... Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 7994
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Цікаво, що Макрону нагадуть українці Франції те, що він повинен знати з Мінських угод🤔
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Деякі, неафішовані результати візиту Вови Термоса, до Вселенського патріярха Варфоломія:
Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 1974
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ну конечно, ему православие по фигу, он по просьбе куйла в объединительные соборы решил поиграться!
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Вова Тормоз не знає що УПЦ КП вже неіснує?
Ну Вова і тормоз, який "ладан" вони там в "ОХФІСІ" нюхають
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ЖідабЄндьйорифци злиї очінь.Братьє имь ні нрав"юца.
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Vetalik Morozko слышь, быдло "ватное", всех твоих "хероев" наши хлопцы из ВСУ уже зашкварили, езжай встречай твоих "ихтамнетов" и "впопучленцев" в твою Рашку и в твой гребаный опущенный ЛуганДон Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 3687 И запомни, сепарская шваль, люди из Донбасса уже уехали на территорию независимой свободной Украины, а в твоем гребаном ЛуганДоне (в ОРДИЛОСОСИи) осталось в основном сепарское тупорылое быдло, такое, как ты... Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 7994
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Угу, ну а он им в ответ напомнит, что французская Engie является инвестором северного потока 2
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В тоже время, Engie является крупным поставщиком(ну по крайней мере на бумаге),газа в Украину. Так шо платя за газ по 8 тыс.гр. мы вносим свою лепту в строительство СП-2.
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Eustream словацкая вроде основной поставщик, хотя не помню точно
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Ну,их там несколько фирм.Дело в другом.
Это росийский газ,и я подозреваю,шо там ни Францией ни Словакией и не пахнет.
Откачивается с транзитной трубы в Украине,а преподносится нам как реверс.
Вы представляеете какие бабки из воздуха(газа)им капают.
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Нет, подождите, Вы немного подменяете понятия. Происхождение газа, это одно- он российский, реверсный, это понятно. Но после прохождения границы и растаможивания, собственник у этого газа меняется. Так что формально, он действительно словацкий. На самом деле, это всем удобно. Россия точно знает, что газ будет 100 процентов оплачен (чего не всегда бывало- вспомним газовые войны 2009 года), а Украина точно знает, что Россия не перекроет вентиль из-за какой либо политической причины. Другое дело, что в этом случае газ становится минимум на 40 процентов дороже (налоги плюс маржа трейдера), но это вопрос такой...
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Политикам не нужна шумиха вокруг того, что они знают...
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ХуцпІ кацапів, нема границь :
«Крымские власти намерены обратиться к российскому руководству с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике заявил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает ТАСС.
В рамках диалога представители полуострова хотят поднять вопрос о пропуске в Крым вод реки. «Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», - сказал постпред.»
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Пора на Перешейке канал рыть ,а то вороватая Московия ещё Днепровской воды попросит для о. Крым Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 4461
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Звичайно, що перемовини можливі, але після повернення Криму в Україну і попередній оплаті транзита води за ціною 4 долара куб за кожні 100 км транзиту.
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А за транзит хто будет платить,товаищ Мурадов? Нехорошо.
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Ну нюхають вони там дуже крутий нафталін. Україна не має повноважень впливати на кругообіг води в природі Українці Франції нагадали Макрону про злочини Кремля перед його зустріччю з Путіним - Цензор.НЕТ 7993
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На оккупированном Донбассе обнаружен новый тип российской техники , наверное с новой кремлёвской угольной шахты подняли на верх Украинцы Франции напомнили Макрону о преступлениях Кремля перед его встречей с Путиным - Цензор.НЕТ 6206 Эта гибридная война России и нейтралитет граждан Украины как то настораживает,ведь наши Украинские солдаты в лицо видят врага,.а за спиной может быть предательство и нож в спину
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Українці Франції нагадали Макрону про злочини Кремля перед його зустріччю з Путіним - Цензор.НЕТ 318

Макрон и микрон (президент в костюме и х.ло в топорщащемся из-под пиджачка бронике)))
архивное фото прошлой доверительной и душевной встречи)))))
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этот патриарх не дал использовать свое имя в шоу - Единство церквей это единство народа. поэтому необходимо создать условия для того, что бы УПЦ полностью поглотила церковь рф. шоу это хорошо конечно, но они только эмоции и больше ничего. поп заморский справедлив - не катайтесь на костях. ему респект.
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