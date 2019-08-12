 Українці Франції нагадали Макрону про злочини Кремля перед його зустріччю з Путіним

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Об'єднання українців Франції Богдан Білот (Білогоцький) у фейсбуці.
"Як французький громадянин і голова Об'єднання українців Франції, я б хотів висловити наше занепокоєння з приводу вашої майбутньої зустрічі з Путіним. Особливо в центрі нашого занепокоєння є репресивні дії Путіна", - йдеться в зверненні.
Крім того, глава ОУФ нагадав Макрону про всі порушення міжнародного права, злочини і репресії, які здійснює нинішній кремлівський режим. Зокрема, про незаконну анексію Криму, війну на Донбасі, порушення міжнародного морського права і видача російських паспортів жителям окупованих районів на сході України.
"Об'єднання українців Франції (яке відзначає своє 70-річчя) настійно закликає вас, пане президенте, сприяти звільненню всіх українців, протиправно ув’язнених у Росії і в окупованому Криму, а також російських протестувальників, які прагнуть справедливих виборів", - підкреслив Білот.
Ну Вова і тормоз, який "ладан" вони там в "ОХФІСІ" нюхають
Это росийский газ,и я подозреваю,шо там ни Францией ни Словакией и не пахнет.
Откачивается с транзитной трубы в Украине,а преподносится нам как реверс.
Вы представляеете какие бабки из воздуха(газа)им капают.
«Крымские власти намерены обратиться к российскому руководству с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике заявил зампредседателя Совета министров - постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает ТАСС.
В рамках диалога представители полуострова хотят поднять вопрос о пропуске в Крым вод реки. «Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», - сказал постпред.»
***** перед встречей
Макрон и микрон (президент в костюме и х.ло в топорщащемся из-под пиджачка бронике)))
архивное фото прошлой доверительной и душевной встречи)))))