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Все про:вакцина (145) РНБО (544) Супрун Уляна (503)

 Ситуація вимагає оперативного втручання. РНБО може підняти це питання на національний рівень, - Супрун про вакцинацію в країні

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про те, що РНБО України не реагує на її звернення про те, що ситуація з вакцинацією в країні має загрозливий характер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Супрун зазначила: "Моєю першою ініціативою після приходу в Міністерство охорони здоров'я України було звернення до РНБО із закликом скликання засідання щодо питання вакцинації населення. Ні публічні, ні офіційні звернення не допомогли.

Першими листами новому Президенту Володимир Зеленський і секретарю РНБО Олексій Данилюк теж були заклики скликати засідання РНБО на цю тему. До цього часу ми не отримали відповіді та визначеної дати засідання.

Виглядає, що досі немає розуміння, що вакцинація є не менш важливою, ніж забезпечення військовослужбовців зброєю чи впровадження стандартів НАТО. Без колективного імунітету і вакцинації як пріоритету перших осіб країни — ми не зможемо захистити Україну. Без розгляду питань щодо імунопрофілактики на засіданні РНБО з відповідними рішеннями, теза про цінність людського життя залишатиметься лише декларацією, не підкріпленою конкретними діями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну поставлять майже пів мільйона доз вакцин проти грипу, - МОЗ

Це добре усвідомлюють наші західні партнери. Тому питання вакцинації широко комунікують, а перші особи беруть активну участь у кампаніях із закликом вакцинуватися. Для всього цивілізованого світу сьогодні серйозним викликом є протидія потужним антивакцинаторським кампаніям та недовіра до державних систем охорони здоров’я.

У нас же це питання ігнорується. Попри це, тема імунізації часто стає предметом маніпуляцій й інформаційних операцій Росії, що поширює брехню та міфи про вакцини, аби підірвати довіру людей до вакцинації. Ось лише кілька прикладів, як це відбувається.

В таких умовах ігнорувати питання вакцинації на національному рівні вкрай небезпечно. Наразі маємо не найкращу статистику охоплення щепленнями, а рівень захворюваності на інфекційні хвороби стабільно високий.

До прикладу, показники вакцинації серед дітей знизилися з понад 90% у 1990-х до 70% у 2000-х і менше ніж до 50% у 2014 році. Зокрема протягом останніх шести років в Україні відзначається ріст захворюваності на гемофільну інфекцію в 10 разів, на кашлюк в 3,5 раза, захворюваність на дифтерію зросла у 2,5 раза, на правець — у 2 рази. На стабільно високих позначках тримається захворюваність на гострий та хронічний гепатит В.

Також читайте: Супрун оголосила про початок кампанії з вакцинації від дифтерії і правця

Наразі маємо найбільший за часи незалежності України підйом захворюваності на кір. Так у 2017 році було повідомлено про 4 782 випадки, у 2018 — про 54 810 випадків. Станом на середину 2019 року повідомлено про понад 54 тисячі випадків. З початку спалаху померло 39 людей. Ігнорувати таку ситуацію небезпечно.

Ми поступово почали виправляти ситуацію:

✅Усі вакцини, необхідні для імунізації згідно з Календарем щеплень, в країні є. Вони якісні, безпечні та ефективні. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

✅￼Провели спецоперації проти кору в західних регіонах — на Львівщині та Хмельниччині (це області, де був найвищий рівень захворюваності). По завершенню цих додаткових заходів з вакцинації маємо гарні результати.

￼✅Знято всі вікові обмеження стосовно вакцинації проти кору. Дорослі будь-якого віку можуть вакцинуватися проти кору безоплатно. Досі таку можливість мали дорослі, які належали до груп ризику (медики, освітяни, студенти, військові та учасники Операції об‘єднаних сил) або ж люди, які контактували з хворими на кір.

￼✅Щеплення проти кору можна робити малюкам від 6 місяців. Раніше від цієї хвороби діти отримували перше щеплення з 12 місяців. До цього часу їх мав би захищати колективний імунітет, але він діє, якщо вакциновано щонайменше 95% населення. В умовах спалаху тим паче ризикувати небезпечно.

￼✅Без довідки про відповідні щеплення дітям заборонено відвідувати школи та дитячі садки. Згодом Верховний суд України ухвалив рішення на користь обов’язкової вакцинації та визнав, що заборона відвідувати дитячі садочки невакцинованим дітям законна.

￼✅Запустили кампанію з вакцинації проти дифтерії та правця "Вакциновані — значить захищені". Наразі епідеміологічна ситуація з цих хвороб є досить небезпечною.

✅В цілому, починаючи з 2016 року показники охоплення вакцинами покращуються. Але цього недостатньо для формування міцного колективного імунітету. Для цього потрібно, щоби рівень вакцинації населення складав 95%.

Вакцини є. Але щоби підняти рівень вакцинації до високого рівня, потрібна консолідація зусиль усієї держави та її партнерів як всередині, так і зовні. Передусім важливо інформаційно підтримати заплановані заходи з імунізації серед населення та максимально стимулювати заходи з вакцинації на різних рівнях.

Також дивіться: За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун. ІНФОГРАФІКА

Лише своїми зусиллями МОЗ України значно важче зробити вакцинацію пріоритетом для представників місцевої влади. Але підняти це питання на національний рівень може засідання РНБО.

Ситуація потребує оперативного втручання. Наразі ми маємо ще трохи часу, щоб запланувати необхідні заходи і почати їхню реалізацію. Адже осінньо-зимовий період — час підвищення кількості випадків інфекційних захворювань.

"Зробимо їх разом" може стати прекрасним гаслом щодо щеплень, а не лише передвиборчою обіцянкою. Якщо здоров’я українців — це реально пріоритет, не можна продовжувати ігнорувати цю тему".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142527
 
   
 Топ коментарі
 
Такими темпами і до бубонної чуми недалеко
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а мне не верили, что она дилер фармкомпаний..кроме вакцин практически ничего не волнует..
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валодя ля , та звільни вже ту бабу Ягу нарешті.
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валодя ля , та звільни вже ту бабу Ягу нарешті.
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урину готовь, дохтар камарозкий все зеленой уриной тибе палечит
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урина у тебя в голове вместе со стекломоем ! Скажыка у тебя деды воевали ? Хотя можешь не отвичать и так понятно что за власова ...
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а твои дилды за сралена и членина ваивале?
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Законодавство почитай, ЗЁбіку. Твій "вальодя" - підтанцьовка у Верховної ради. Так само, як і Кабмін.
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сам ти зебик а може і порохобот, шо того що того на .|. вертів
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Кого ти там "вертів", верчений... А законодавство України почитай, ЗЁбіку.
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Такими темпами і до бубонної чуми недалеко
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естественный отбор, когда пару тысяч особо упоротых помрёт от эпидемии, только тогда поймут важность вакцинации.
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ага..наляканого лоха легше розводити..забули про проказу..це теж страшно..більше трешу..
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А іх вот такіє рожают:
«21:16, 12 августа 2019

Девушка постирала трусики в чайнике отеля и возмутила пользователей сети. Молодая женщина использовала чайник в гостиничном номере для того, чтобы прокипятить нижнее белье. Об этом пишет Metro. По ее словам, она сделала это из-за того, что у нее внезапно началась менструация, а чистых трусов не нашлось. Пользователи сети возмутились и ее поведением, и самим фактом публикации фотографии белья в чайнике. Многие заявили, что больше никогда не будут пользоваться чайником в гостинице. »
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Так я не понял!
У нас была медреформа или нет?!
Почему Турчинов не прислушался к пани Уляне?
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Ну прислушался и что он может сделать? Ну хоть пару разумных действий которые может просить Супрун в СНБО. Она бред несет как сектантка отупевшая.
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Уколоться (детям) - и забыться (родителям). Тот самый случай, когда следует сесть на иглу наследникам во имя их здоровья.
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Яка ще вакцинація? Криворізька шпана перерозподіляє грошові потоки за бурштин.
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Ты как то возмущался, что не соевый??? Почитай свой опус. Просто оскорбления Зели. Всё как у соево-свинячих....
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Бредятина популистская, что может сделать СНБО? Войска послать детей ловить в Египтах и Турциях и насильно прививки делать? Законодательно нужно решать, в Верховной Раде. Езжай уже домой, гражданство же США оставила "патриотка". Тебе же ясно сказали всех нах.
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балодя, пассы наріду в глаза, вахцинируй!!!
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Дети антипрививочников как мотыльки - долго не живут.
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Вакцину яку пропоную Уляна не запатентована в Україні, ніхто не робив ніяких досліджень, тобто ніхто не дасть тобі гарантії що будь-яка дитина не захворіє після неї, наприклад на ДЦП. Якщо ви не медик то краще обійдіть стороною цю тему.
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прививок нужно делать не одну, а пару штук, и что, все они "неправильные"?
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так и воровать не нужно и на Мальдивы не летать во время войны, давай построй всех и пусть делают не как хочется Пете Сене а как нужно всем
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Да и вообще, не хотите бесплатную прививку, что мешает пойти в клинику и сделать ту, которая вам нравится? Я недавно обновлял прививку от желтой лихорадки, отдал 1800 грн за укол и не жалею. А вы дальше бойтесь "плохих" вакцин. Горбатого, как говориться, могила исправит.
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1. Факт патентного захисту до безпеки вакцини не має жодного відношення.
2. Дослідження всіх вакцин робилися в обов'язковому порядку.
3. Схоже, хтось сплутав улюблену страшилку антиваксерів - аутизм з ДЦП. Наразі дуже масштабні дослідження не виявили підвищення ризику розвитку аутизму у щеплених.
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Господи когда уйму эту дурочку???? Эта дебилка три года проводила реформы в такой способ, что ни медицины, ни реформ уже не наблюдается. А теперь эта умственная калека пытается свою тупость переложить на кого то....
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На практиці все зовсім по іншому!У вас є пруфи по 1 і 2 пункту?
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когда закроют эту придурошную спирохету супруншу?
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никто не знает отдаленных последствий для организма от этих вакцин)) эта санитарка супрун - преступница, и не имеет право занимать пост исп. министра ЗО..
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Многие знают. Но как правило поздно. А она не санитарка, а рентгенолог женской груди. Я так понимаю своей как то нет
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уровень знаний этой бледной поганки - уровень санитарки)) ничего против санитарок не имею, но они не должны быть на руководящих постах..
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какая вакцинция? только лучина, икона, молитва, лбом об пол да покрепче.
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а мне не верили, что она дилер фармкомпаний..кроме вакцин практически ничего не волнует..
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да я теж просік шо вона жопу рве за західних партнерів .притом нагло і настойчиво
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може це і не було так помітно, але у країні довгий час була відсутня сироватка від ботулізму і реально гинули люди..не було вакцини від сказу..роками..нікого це не піпчило..тому що не масове, не заробиш на декількох сотнях доз..а наприклад кір, то інша справа..купили сотні тисяч доз і хвороба стає найстрашнішою з усіх відомих людству..
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так так . діткам нашим шо тільки не вводят . бо не можуть нах послати. хоча як педіатр може розумітись в мікробіологї.. . це ж дві різних науки
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"заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза"

С2-х до 5-ти??? Ситуація вимагає оперативного втручання. РНБО може підняти це питання на національний рівень, - Супрун про вакцинацію в країні - Цензор.НЕТ 3631
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<<Так, на своей странице в Facebook он заявил, что в Украине "работают 15 (!) лабораторий, в которых американские военные создают смертоносные вирусы". По его словам, именно эти лаборатории являются причиной "распространение в Украине странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии к африканской чумы свиней". По словам Кузьмина, куратором этого "американского военно-бактериологического проекта" США назначили Ульяну Супрун. Именно этим объясняется назначение ее на должность Министра здравоохранения Украины, - пишет Кузьмин.>>

Дыма без огня не бывает.
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браво. только вероятно не куратором а агентом прикрытия.
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"кузьмин",походу,свой вирус уже таки хапанул..
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Прямо дежавю. Порошок перед выборами с военным положением.
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