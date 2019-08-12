EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Здоров'я
  4612  74
Все про:вакцина (145) РНБО (544) Супрун Уляна (503)

 Супрун про вакцинацію в країні: Ситуація вимагає оперативного втручання. РНБО може підняти це питання на національний рівень

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про те, що РНБО України не реагує на її звернення про те, що ситуація з вакцинацією в країні має загрозливий характер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Супрун зазначила: "Моєю першою ініціативою після приходу в Міністерство охорони здоров'я України було звернення до РНБО із закликом скликання засідання щодо питання вакцинації населення. Ні публічні, ні офіційні звернення не допомогли.

Першими листами новому Президенту Володимир Зеленський і секретарю РНБО Олексій Данилюк теж були заклики скликати засідання РНБО на цю тему. До цього часу ми не отримали відповіді та визначеної дати засідання.

Виглядає, що досі немає розуміння, що вакцинація є не менш важливою, ніж забезпечення військовослужбовців зброєю чи впровадження стандартів НАТО. Без колективного імунітету і вакцинації як пріоритету перших осіб країни — ми не зможемо захистити Україну. Без розгляду питань щодо імунопрофілактики на засіданні РНБО з відповідними рішеннями, теза про цінність людського життя залишатиметься лише декларацією, не підкріпленою конкретними діями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну поставлять майже пів мільйона доз вакцин проти грипу, - МОЗ

Це добре усвідомлюють наші західні партнери. Тому питання вакцинації широко комунікують, а перші особи беруть активну участь у кампаніях із закликом вакцинуватися. Для всього цивілізованого світу сьогодні серйозним викликом є протидія потужним антивакцинаторським кампаніям та недовіра до державних систем охорони здоров’я.

У нас же це питання ігнорується. Попри це, тема імунізації часто стає предметом маніпуляцій й інформаційних операцій Росії, що поширює брехню та міфи про вакцини, аби підірвати довіру людей до вакцинації. Ось лише кілька прикладів, як це відбувається.

В таких умовах ігнорувати питання вакцинації на національному рівні вкрай небезпечно. Наразі маємо не найкращу статистику охоплення щепленнями, а рівень захворюваності на інфекційні хвороби стабільно високий.

До прикладу, показники вакцинації серед дітей знизилися з понад 90% у 1990-х до 70% у 2000-х і менше ніж до 50% у 2014 році. Зокрема протягом останніх шести років в Україні відзначається ріст захворюваності на гемофільну інфекцію в 10 разів, на кашлюк в 3,5 раза, захворюваність на дифтерію зросла у 2,5 раза, на правець — у 2 рази. На стабільно високих позначках тримається захворюваність на гострий та хронічний гепатит В.

Також читайте: Супрун оголосила про початок кампанії з вакцинації від дифтерії і правця

Наразі маємо найбільший за часи незалежності України підйом захворюваності на кір. Так у 2017 році було повідомлено про 4 782 випадки, у 2018 — про 54 810 випадків. Станом на середину 2019 року повідомлено про понад 54 тисячі випадків. З початку спалаху померло 39 людей. Ігнорувати таку ситуацію небезпечно.

Ми поступово почали виправляти ситуацію:

✅Усі вакцини, необхідні для імунізації згідно з Календарем щеплень, в країні є. Вони якісні, безпечні та ефективні. Це вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

✅￼Провели спецоперації проти кору в західних регіонах — на Львівщині та Хмельниччині (це області, де був найвищий рівень захворюваності). По завершенню цих додаткових заходів з вакцинації маємо гарні результати.

￼✅Знято всі вікові обмеження стосовно вакцинації проти кору. Дорослі будь-якого віку можуть вакцинуватися проти кору безоплатно. Досі таку можливість мали дорослі, які належали до груп ризику (медики, освітяни, студенти, військові та учасники Операції об‘єднаних сил) або ж люди, які контактували з хворими на кір.

￼✅Щеплення проти кору можна робити малюкам від 6 місяців. Раніше від цієї хвороби діти отримували перше щеплення з 12 місяців. До цього часу їх мав би захищати колективний імунітет, але він діє, якщо вакциновано щонайменше 95% населення. В умовах спалаху тим паче ризикувати небезпечно.

￼✅Без довідки про відповідні щеплення дітям заборонено відвідувати школи та дитячі садки. Згодом Верховний суд України ухвалив рішення на користь обов’язкової вакцинації та визнав, що заборона відвідувати дитячі садочки невакцинованим дітям законна.

￼✅Запустили кампанію з вакцинації проти дифтерії та правця "Вакциновані — значить захищені". Наразі епідеміологічна ситуація з цих хвороб є досить небезпечною.

✅В цілому, починаючи з 2016 року показники охоплення вакцинами покращуються. Але цього недостатньо для формування міцного колективного імунітету. Для цього потрібно, щоби рівень вакцинації населення складав 95%.

Вакцини є. Але щоби підняти рівень вакцинації до високого рівня, потрібна консолідація зусиль усієї держави та її партнерів як всередині, так і зовні. Передусім важливо інформаційно підтримати заплановані заходи з імунізації серед населення та максимально стимулювати заходи з вакцинації на різних рівнях.

Також дивіться: За три роки в Україні стало вдвічі більше вакцинованих від кору немовлят, - Супрун. ІНФОГРАФІКА

Лише своїми зусиллями МОЗ України значно важче зробити вакцинацію пріоритетом для представників місцевої влади. Але підняти це питання на національний рівень може засідання РНБО.

Ситуація потребує оперативного втручання. Наразі ми маємо ще трохи часу, щоб запланувати необхідні заходи і почати їхню реалізацію. Адже осінньо-зимовий період — час підвищення кількості випадків інфекційних захворювань.

"Зробимо їх разом" може стати прекрасним гаслом щодо щеплень, а не лише передвиборчою обіцянкою. Якщо здоров’я українців — це реально пріоритет, не можна продовжувати ігнорувати цю тему".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142527
 
 
 Топ коментарі
 
а мне не верили, что она дилер фармкомпаний..кроме вакцин практически ничего не волнует..
 показати весь коментар
 
валодя ля , та звільни вже ту бабу Ягу нарешті.
 показати весь коментар
 
уровень знаний этой бледной поганки - уровень санитарки)) ничего против санитарок не имею, но они не должны быть на руководящих постах..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
валодя ля , та звільни вже ту бабу Ягу нарешті.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
урину готовь, дохтар камарозкий все зеленой уриной тибе палечит
 показати весь коментар
 
 
урина у тебя в голове вместе со стекломоем ! Скажыка у тебя деды воевали ? Хотя можешь не отвичать и так понятно что за власова ...
 показати весь коментар
 
а твои дилды за сралена и членина ваивале?
 показати весь коментар
 
ради интереса гугнула одной кнопкой - это по РФ, у нас колят тоже самое : https://www.babyblog.ru/community/post/01medicina/760359
выдержка из ссылки :
Долго описывать не буду, т.к. каждый может набрать в любом поисковике слово «АКДС» и найти шокирующую информацию об этой прививке. Я не агитирую отказаться от прививок, но и не соглашусь делать их ребенку только для того, что так делают все, что прививки должны быть сделаны по плану, который утвердило наше Здравоохранение. В поликлинике нам педиатр говорит «Вам нужно сделать такую-то прививку», мы все идем и делаем. Потому что мы привыкли доверять врачам. И никто не задумался: а как эта прививка повлияет на моего ребенка? Советую всем почитать статистику осложнений от этой вакцины! Вы будете в шоке! У меня, например, просто волосы на голове дыбом встали! Кроме температуры, аллергических реакций (и это еще самая легкая побочка!), возможны судороги, потеря сознания, дерматит, пиелонефрит, пневмония, потеря голоса и слуха, паралич ножки и т.п., а также детки становятся инвалидами на всю жизнь. Кроме всего прочего, в вакцине АКДС содержится 100 мкг/мл мертиолята-ртуть органической соли и 500 мкг/мл формалина (сильнейшего мутагена и аллергена). Нет никаких данных о действии мертиолята и формалина, никто не изучал на детенышах животных в плане непосредственных реакций и отдаленных последствий! Ребенок может прививку перенести хорошо, но в будущем никто не застрахован от осложнений после прививки. Все новорожденные, п

Источник: https://www.babyblog.ru/community/post/01medicina/760359 © BabyBlog.ru
 показати весь коментар
 
 
типичная истеричка.
Кликни на инфорамцию "соль" в гугле и ты найдешь кучу шокирующей информации о вреде соли.
 показати весь коментар
 
Законодавство почитай, ЗЁбіку. Твій "вальодя" - підтанцьовка у Верховної ради. Так само, як і Кабмін.
 показати весь коментар
 
 
сам ти зебик а може і порохобот, шо того що того на .|. вертів
 показати весь коментар
 
 
Кого ти там "вертів", верчений... А законодавство України почитай, ЗЁбіку.
 показати весь коментар
 
 
гугл в один момент по РФ :https://www.youtube.com/watch?v=7nIcr9yHvTA , по Украине https://poltava.to/news/40696/ Житомир https://zhitomir.life/blogy/mamy-zhitomira-rasskazali-pro-ser-eznye-problemy-so-zdorov-em-posle-vaktsinatsii-detej-pryamaya-rech.html

выдержка по последней ссылке по Житомиру. Материалов в Инете и по РФ и по Укр МАССА .

Анна Д. «Когда моему сыну было два месяца мы сделали ему АКДС (производителя не знаю)в 2007году. На вечер ребенок ни с того ни с сего начал сильно кричать, (до этого спал)он кричал не по детски, перепугал всех. Когда я к небу подбежала и сняла одеяло у него была вздутая, твердая и красная ножка. Ребенок без остановки кричал 2.5 часа не на секунду не останавливаясь. Когда приехали врачи они сказали что это реакция на прививку и они ничем помочь не могут, разве что забрать в больницу понаблюдать. Был сентябрь. Пока одели, пока спустились с 10, ребенок слава Богу успокоился и мы вернулись домой. На следующий день пришла наша детская врач, она была очень напугана. Позже я почитала про прививки АКДС, реакции и побочки, так вот этих 2.5 часа это одно с побочек. Это нарушение центральной нервной системы. Никто из врачей мне этого не сказал».
 показати весь коментар
 
 
Такими темпами і до бубонної чуми недалеко
 показати весь коментар
 
 
естественный отбор, когда пару тысяч особо упоротых помрёт от эпидемии, только тогда поймут важность вакцинации.
 показати весь коментар
 
 
Парой тысяч не отделаемся. Пол страны не привито.
 показати весь коментар
 
ну и хрен с ними, чем больше дебилов вымрет тем лучше.
 показати весь коментар
 
ага..наляканого лоха легше розводити..забули про проказу..це теж страшно..більше трешу..
 показати весь коментар
 
 
Так я не понял!
У нас была медреформа или нет?!
Почему Турчинов не прислушался к пани Уляне?
 показати весь коментар
 
 
Ну прислушался и что он может сделать? Ну хоть пару разумных действий которые может просить Супрун в СНБО. Она бред несет как сектантка отупевшая.
 показати весь коментар
 
 
Уколоться (детям) - и забыться (родителям). Тот самый случай, когда следует сесть на иглу наследникам во имя их здоровья.
 показати весь коментар
 
 
Яка ще вакцинація? Криворізька шпана перерозподіляє грошові потоки за бурштин.
 показати весь коментар
 
 
Ты как то возмущался, что не соевый??? Почитай свой опус. Просто оскорбления Зели. Всё как у соево-свинячих....
 показати весь коментар
 
 
Бредятина популистская, что может сделать СНБО? Войска послать детей ловить в Египтах и Турциях и насильно прививки делать? Законодательно нужно решать, в Верховной Раде. Езжай уже домой, гражданство же США оставила "патриотка". Тебе же ясно сказали всех нах.
 показати весь коментар
 
 
балодя, пассы наріду в глаза, вахцинируй!!!
 показати весь коментар
 
Дети антипрививочников как мотыльки - долго не живут.
 показати весь коментар
 
 
Вакцину яку пропоную Уляна не запатентована в Україні, ніхто не робив ніяких досліджень, тобто ніхто не дасть тобі гарантії що будь-яка дитина не захворіє після неї, наприклад на ДЦП. Якщо ви не медик то краще обійдіть стороною цю тему.
 показати весь коментар
 
 
прививок нужно делать не одну, а пару штук, и что, все они "неправильные"?
 показати весь коментар
 
так и воровать не нужно и на Мальдивы не летать во время войны, давай построй всех и пусть делают не как хочется Пете Сене а как нужно всем
 показати весь коментар
 
 
Да и вообще, не хотите бесплатную прививку, что мешает пойти в клинику и сделать ту, которая вам нравится? Я недавно обновлял прививку от желтой лихорадки, отдал 1800 грн за укол и не жалею. А вы дальше бойтесь "плохих" вакцин. Горбатого, как говориться, могила исправит.
 показати весь коментар
 
 
1. Факт патентного захисту до безпеки вакцини не має жодного відношення.
2. Дослідження всіх вакцин робилися в обов'язковому порядку.
3. Схоже, хтось сплутав улюблену страшилку антиваксерів - аутизм з ДЦП. Наразі дуже масштабні дослідження не виявили підвищення ризику розвитку аутизму у щеплених.
 показати весь коментар
 
 
Господи когда уйму эту дурочку???? Эта дебилка три года проводила реформы в такой способ, что ни медицины, ни реформ уже не наблюдается. А теперь эта умственная калека пытается свою тупость переложить на кого то....
 показати весь коментар
 
 
На практиці все зовсім по іншому!У вас є пруфи по 1 і 2 пункту?
 показати весь коментар
 
когда закроют эту придурошную спирохету супруншу?
 показати весь коментар
 
 
никто не знает отдаленных последствий для организма от этих вакцин)) эта санитарка супрун - преступница, и не имеет право занимать пост исп. министра ЗО..
 показати весь коментар
 
 
Многие знают. Но как правило поздно. А она не санитарка, а рентгенолог женской груди. Я так понимаю своей как то нет
 показати весь коментар
 
уровень знаний этой бледной поганки - уровень санитарки)) ничего против санитарок не имею, но они не должны быть на руководящих постах..
 показати весь коментар
 
 
Зато все умные знают, что случается, когда люди не прививаются. Почитай про пандемии в средних веках.
 показати весь коментар
 
 
Дуже добре знаємо - мій батько після вакцинації на роботі вже 10 років страждає від алергії Квінке (дуситься). Собі таке коліть,Іроди!
 показати весь коментар
 
 
какая вакцинция? только лучина, икона, молитва, лбом об пол да покрепче.
 показати весь коментар
 
 
а мне не верили, что она дилер фармкомпаний..кроме вакцин практически ничего не волнует..
 показати весь коментар
 
 
да я теж просік шо вона жопу рве за західних партнерів .притом нагло і настойчиво
 показати весь коментар
 
 
може це і не було так помітно, але у країні довгий час була відсутня сироватка від ботулізму і реально гинули люди..не було вакцини від сказу..роками..нікого це не піпчило..тому що не масове, не заробиш на декількох сотнях доз..а наприклад кір, то інша справа..купили сотні тисяч доз і хвороба стає найстрашнішою з усіх відомих людству..
 показати весь коментар
 
 
так так . діткам нашим шо тільки не вводят . бо не можуть нах послати. хоча як педіатр може розумітись в мікробіологї.. . це ж дві різних науки
 показати весь коментар
 
 
"заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза"

С2-х до 5-ти??? Ситуація вимагає оперативного втручання. РНБО може підняти це питання на національний рівень, - Супрун про вакцинацію в країні - Цензор.НЕТ 3631
 показати весь коментар
 
 
<<Так, на своей странице в Facebook он заявил, что в Украине "работают 15 (!) лабораторий, в которых американские военные создают смертоносные вирусы". По его словам, именно эти лаборатории являются причиной "распространение в Украине странных эпидемий: от птичьего гриппа, кори и атипичной пневмонии к африканской чумы свиней". По словам Кузьмина, куратором этого "американского военно-бактериологического проекта" США назначили Ульяну Супрун. Именно этим объясняется назначение ее на должность Министра здравоохранения Украины, - пишет Кузьмин.>>

Дыма без огня не бывает.
 показати весь коментар
 
 
браво. только вероятно не куратором а агентом прикрытия.
 показати весь коментар
 
 
"кузьмин",походу,свой вирус уже таки хапанул..
 показати весь коментар
 
 
Прямо дежавю. Порошок перед выборами с военным положением.
 показати весь коментар
 
 
Для чого зеленськім та данилюкам здоровя украінців менше людей менше проблем
 показати весь коментар
 
В минулому році було 10 випадків дифтерії, в цьому за півроку лише один. Це ріст в 2,5 рази? Вона не тільки в медиціні нічого не петрає, але й з математикою початкової школи має проблеми.
 показати весь коментар
 
 
"*********"(С) могла бы подать пример и привиться (от бешенства, как минимум Ситуація вимагає оперативного втручання. РНБО може підняти це питання на національний рівень, - Супрун про вакцинацію в країні - Цензор.НЕТ 8227 ).
Без шуток, я серьезно, на самом деле.
Владимир Александрович сделал бы прививки, за ним Богдан, Разумков, Данилюк и так далее.
По примеру императоров, которые первыми свои семьи прививали от оспы, подавая всем пример (а тогда прививка от оспы была опасна).
Слабый Владимир А;лександрович "наполеон", никудышний. Пародия на императора.
 показати весь коментар
 
 
"Без коллективного иммунитета и вакцинации как приоритета первых лиц страны - мы не сможем защитить Украину."
Источник: https://censor.net.ua/n3142527

Антивакцинаторы - это паразиты, паразитируюие на остальной части населения и полагающиеся на то, что большая часть населения прививки таки сделает, и потому эпидемий инфекционных болезней не будет. Антивакцинаторы не учли умственного развития популяции, и, принимая во внимание, насколько сильно на постсоветском пространстве "расцвела" дремучесть народная, тот предел невакционированных, который небходим для развития эпидемий, скорее всего, уже достигнут.
Правда, по слухам, те, кто переболел, получают иммунитет к заболеванию.
Если выживут, конечно.
И не останутся инвалидами.
 показати весь коментар
 
 
Если в Украине люде не БАРАНЫ или ОВЦЫ, то нужно спрашивать у низ РАЗРЕШЕНИЕ на вакцинацию, ну а если СТАДО ЖИВОТНЫХ, то чего из спрашивать, поГОЛОВная вакцинация!
 показати весь коментар
 
 
100%. Крім того, тим хто привитий якои нічого боятися, то чого вони панікують, дайте людям право вибору.
 показати весь коментар
 
Я тоже не вижу ЛОГИКИ, если прививка ПАНАЦЕЯ, то чего ПАНИКУЮТ привитые и боятся не привитых (у них яко бы иммунитет и заболеть они не должны), а вот кто не привит они сами (или их попечители, родители) сделали выбор, это их проблема и право выбора (оценки рисков). Дискриминация по признаку вакционирования не допустима (и антиконституционна) ибо не привитые (по логики вакцинации) не несут угрозы здоровью привитых (иначе вакцинация - это блеф и надувательство)!
 показати весь коментар
 
 
Зарази, заражають дітей тими вакцинами дешевими які нам списують як гуманітарний непотріб. Ще сміють сіяти паніку. Хто боїться - прививайте добровільно і не заставляйте інших, вам то чого боятися? Якщо ви вірите що прививання спасає то вам боятися нічого.
 показати весь коментар
 
 
Я никто, чтобы рассуждать о пользе вакцинации в мировом масштабе, но точно уверен, что в Украине вакцинировать своих детей могут только отбитые на голову родители
 показати весь коментар
 
 
А по якості вакцин вона не хоче зібрати РНБО, в мене діти троїх знайомих перехворіли кіром, хоча були вакциновані і саме смішно педіатри кір їм не записали в карточку, а записали бронхіти і т.д. Мами дітей возмущались на що отримали відповідь, як з методички, мов ми вам лікували бронхіт... А про кір я забула тоді записати...
 показати весь коментар
 
А ще забув додати завозять частину нормальних вакцин французькі, а решту або індійські або ще якусь х.... А ті що кращі виробники ідуть по домовленостям або дітям чиновників і лікарів, а хто не в темі тому можна потім після вакцини і в лікарню попасти, після розповідей знайомих як вони потім побочки лікували ідеш і домовляєшся за нормальні вакцини
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору