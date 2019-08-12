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Все про:ГПУ (3135) діти (1631) Донецька область (2297) вербування (91)

 Оголошено про підозру 2 особам, які на окупованій Донеччині під виглядом "військово-патріотичних клубів" готують дітей воювати за "ДНР", - ГПУ. ФОТО

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру керівникам "військово-патріотичних клубів", які на окупованих територіях Донецької області вербували неповнолітніх для участі в терористичній діяльності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Оголошено про підозру 2 особам, які на окупованій Донеччині під виглядом військово-патріотичних клубів готують дітей воювати за ДНР, - ГПУ 01

"Зазначені особи ... навмисне за погодженням з керівниками терористичної організації "ДНР" і невстановленими зараз представниками влади РФ і ЗС РФ ... створили т.зв. військово-патріотичні клуби "Спартанці" та "Амазонки" громадського військово-патріотичного руху "Молода гвардія". До основних завдань таких об'єднань належать вербування і залучення малолітніх та неповнолітніх осіб до участі у протиправній терористичної діяльності "ДНР" під виглядом військово-патріотичного навчання і виступів на різних військово спортивних заходах", - йдеться в повідомленні.

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Оголошено про підозру 2 особам, які на окупованій Донеччині під виглядом військово-патріотичних клубів готують дітей воювати за ДНР, - ГПУ 02

За даними ГПУ, підозрювані "вербували дітей і підлітків віком від 5 до 18 років для підготовки шляхом навчання поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов'язковим носінням військової форми до участі у військових діях і терористичної діяльності проти сил АТО і ООС".

Оголошено про підозру 2 особам, які на окупованій Донеччині під виглядом військово-патріотичних клубів готують дітей воювати за ДНР, - ГПУ 03

Підозру зловмисникам висунуто за ч.1 ст.258-3 (організаційне й інше сприяння діяльності терористичної організації), ч.1 ст.260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань і участь в їх діяльності), ч.3 ст.260 ( керівництво не передбаченим законами України воєнізованими формуваннями), ч.2 ст.438 (порушення за попередньою змовою групою осіб законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Також читайте: Терористи "ЛНР" насильно вербують колишніх ув'язнених під час спроби виїхати з окупованих територій, - прес-центр ОС

Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142526
 
 
 Топ коментарі
 
Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 3880

Карта пожаров в России, которые до начала тушения охватили площадь 2,7 млн га, визуально напоминает контуры оккупированного РФ Крыма.
На этот интересный факт обратили внимание интернет-пользователи в социальных сетях: «Гигантские пожары в Сибири визуально напоминают карту Крыма. К тому же, они сравнялись с площадью украденного русскими Крыма (2,7 млн га)».
.... Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 3600...
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Да какой же это концлагерь? Они ж сами туда залезли🤔
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З кожним роком ми втрачаємо тисячі молодих душ, колишніх українців, для яких тепер ворог - це ми...
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ВНИМАНИЕ - ФЕЙК! В сети распространяют очередной фейк (фото1). Оригинал на фото2

Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 4380 Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 5067
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Мне больше не на зоопарк,а на конц.лагерь похоже.
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Да какой же это концлагерь? Они ж сами туда залезли🤔
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Мокша, у вас державний прапор власовський.
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«Крымские Власти собираются попросить руководство России инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет министров Крыма.

Такое заявление было сделано на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

Как уточняется, власти Крыма хотят попросить Киев пропустить воды Днепра, принадлежащие не Украине, а протекающие с территории России...» (С)
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Ой, я забыл, а новые власти ведь могут и прислушаться, не?
🤔
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Это нам воды принадлежат.
Просто они в процессе доставки из раши.
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Крысчане не догадываются, что в паРаше начинается ручеёк, а не тот Днепр, что протекает по Украине...
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Дебільний мокшанський фюрерок теж Вова але Вервольфович пропонував перекрити той струмок. Оголошено про підозру 2 особам, які на окупованій Донеччині під виглядом "військово-патріотичних клубів" готують дітей воювати за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 5369
І цього ідіота мордва обирає вже 25 років. ТОМУ ЩО САМІ ІДІОТИ.
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Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 3880

Карта пожаров в России, которые до начала тушения охватили площадь 2,7 млн га, визуально напоминает контуры оккупированного РФ Крыма.
На этот интересный факт обратили внимание интернет-пользователи в социальных сетях: «Гигантские пожары в Сибири визуально напоминают карту Крыма. К тому же, они сравнялись с площадью украденного русскими Крыма (2,7 млн га)».
.... Объявлено о подозрении 2 лицам, которые на оккупированной Донетчине под видом "военно-патриотических клубов" готовят детей воевать за "ДНР", - ГПУ - Цензор.НЕТ 3600...
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Ми ВСІ до 1991 року там були. Це я для тих, хто народився до 1991 року.
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Та ти шо?
І всіх одягали у військову форму???
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Слово зарніца тобі ні про що не говорить? а ти коли у савєцкій, а по суті російській армії служив, то на тебе військову форму не одягали?
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А стаття про що?
У школах був предмет навчальна військова підготовка, носили на заняттях сорочки військові, краватки, але то було у 9-10 класах.
Подивись на фото, скільки їм років.
Я скажу більше - до тих дітей приводять жопочленців, які розказують як вони мочили укропів.
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Порошенко после допроса забросали тухлыми яйцами Понедельник, 12 августа 2019, 14:02 //www.pravda.com.ua/rus/news/2019/08/12/7223369/
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Прийде час і ви будете у Зе кидати, а вас за це битимуть🤔
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Не факт! В Кравчука не кидали и в Кучму или Ющенка хоть его тоже не переизбрали на второй срок.
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Алі цей Чудік - москальский троль,
У мене з ним була вночі розмова, він вважає що в Україні громадянська війна.
Слідкуй за ним.
Ймовірно що це той самий деактивований вище.
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Видимо в методичке нет такого разрешения, раз не пишет
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В этом вся суть русского мира, ползущего к нам с востока.
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Что бы опустить пар лугандонам Украина должна прекратить поставку туда эл.энергии и газа, а так же пенсий и соц выплат. Они ненавидят нас, а Мы их "запихиваем" в свой убыток?
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Зачем замыливать хари иродов ??? надо знать в лицо тех кто за Пенсиями и продуктами к фашистам и Бандеровцам бегает.....
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Путлерюгенд понаїхавших в 1930-1970 роках на Донбас мільйонів москалів на споконвічні українські землі. Це перекотиполе, для яких Україна тимчасове пристанище, на відміну від сілезьких і судетських німців, доля яких після того як вони зрадили свою батьківщину була сумною. Доля цих прибульців буде ще сумнішою.
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а нашо обйявлять? Тіхонько грохнуть сіламі дівєрсіонной групи бєз прєдупрєждєнія
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