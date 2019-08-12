 Оголошено про підозру 2 особам, які на окупованій Донеччині під виглядом "військово-патріотичних клубів" готують дітей воювати за "ДНР", - ГПУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Зазначені особи ... навмисне за погодженням з керівниками терористичної організації "ДНР" і невстановленими зараз представниками влади РФ і ЗС РФ ... створили т.зв. військово-патріотичні клуби "Спартанці" та "Амазонки" громадського військово-патріотичного руху "Молода гвардія". До основних завдань таких об'єднань належать вербування і залучення малолітніх та неповнолітніх осіб до участі у протиправній терористичної діяльності "ДНР" під виглядом військово-патріотичного навчання і виступів на різних військово спортивних заходах", - йдеться в повідомленні.
За даними ГПУ, підозрювані "вербували дітей і підлітків віком від 5 до 18 років для підготовки шляхом навчання поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов'язковим носінням військової форми до участі у військових діях і терористичної діяльності проти сил АТО і ООС".
Підозру зловмисникам висунуто за ч.1 ст.258-3 (організаційне й інше сприяння діяльності терористичної організації), ч.1 ст.260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань і участь в їх діяльності), ч.3 ст.260 ( керівництво не передбаченим законами України воєнізованими формуваннями), ч.2 ст.438 (порушення за попередньою змовою групою осіб законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних.
Такое заявление было сделано на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.
Как уточняется, власти Крыма хотят попросить Киев пропустить воды Днепра, принадлежащие не Украине, а протекающие с территории России...» (С)
😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Ой, я забыл, а новые власти ведь могут и прислушаться, не?
🤔
Просто они в процессе доставки из раши.
І цього ідіота мордва обирає вже 25 років. ТОМУ ЩО САМІ ІДІОТИ.
Карта пожаров в России, которые до начала тушения охватили площадь 2,7 млн га, визуально напоминает контуры оккупированного РФ Крыма.
На этот интересный факт обратили внимание интернет-пользователи в социальных сетях: «Гигантские пожары в Сибири визуально напоминают карту Крыма. К тому же, они сравнялись с площадью украденного русскими Крыма (2,7 млн га)».
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І всіх одягали у військову форму???
У школах був предмет навчальна військова підготовка, носили на заняттях сорочки військові, краватки, але то було у 9-10 класах.
Подивись на фото, скільки їм років.
Я скажу більше - до тих дітей приводять жопочленців, які розказують як вони мочили укропів.
У мене з ним була вночі розмова, він вважає що в Україні громадянська війна.
Слідкуй за ним.
Ймовірно що це той самий деактивований вище.
Краматорск, захват отдела МВД
5-я танковая бригада ВС РФ в Украине