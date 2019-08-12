 Оголошено про підозру 2 особам, які на окупованій Донеччині під виглядом "військово-патріотичних клубів" готують дітей воювати за "ДНР", - ГПУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Зазначені особи ... навмисне за погодженням з керівниками терористичної організації "ДНР" і невстановленими зараз представниками влади РФ і ЗС РФ ... створили т.зв. військово-патріотичні клуби "Спартанці" та "Амазонки" громадського військово-патріотичного руху "Молода гвардія". До основних завдань таких об'єднань належать вербування і залучення малолітніх та неповнолітніх осіб до участі у протиправній терористичної діяльності "ДНР" під виглядом військово-патріотичного навчання і виступів на різних військово спортивних заходах", - йдеться в повідомленні.

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За даними ГПУ, підозрювані "вербували дітей і підлітків віком від 5 до 18 років для підготовки шляхом навчання поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов'язковим носінням військової форми до участі у військових діях і терористичної діяльності проти сил АТО і ООС".

Підозру зловмисникам висунуто за ч.1 ст.258-3 (організаційне й інше сприяння діяльності терористичної організації), ч.1 ст.260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань і участь в їх діяльності), ч.3 ст.260 ( керівництво не передбаченим законами України воєнізованими формуваннями), ч.2 ст.438 (порушення за попередньою змовою групою осіб законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

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Досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних.