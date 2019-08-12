 Укргідрометцентр оголосив штормове попередження у низці областей на 13-14 серпня

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру у фейсбуці.

"У зв'язку з переміщенням активного атмосферного фронту із Центральної Європи в західних, північних та Вінницькій областях 13-14 серпня очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Вдень 13 серпня протягом доби 14 серпня на заході країни - значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с", - йдеться в повідомленні.

Також 14 серпня в західних областях очікується зниження температури повітря вдень до +20 ... + 25 ºC.

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