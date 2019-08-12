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 Політика України
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Все про:Зеленський (2373) Львівщина (922) звільнення (603) РДА (109)

 Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення з обійманих посад голів 11 районних державних адміністрацій у Львівській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Звільнено із посад голови: Бродівської РДА Ігор Криськів, Буської РДА Петро Мороз, Жидачівської РДА Василь Татарин, Золочівської РДА Володимир Недзельський, Миколаївської РДА Андрій Коса, Перемишлянської РДА Володимир Танчин, Радехівської РДА Сергій Івах, Сколівської РДА Богдан Янко, Сокальської РДА Андрій Дяченко, Старосамбірської РДА Іван Грись, Яворівської РДА Ігор Самардак.

Усі чиновники звільнені з формулюванням "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив 7 голів РДА в Донецькій області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142522
 
   
 Топ коментарі
 
Как легко делать умные выводы, сидя в уютном баре, потягивая пивко, когда в это время мужики в окопах защищают Страну.
Кстати, а кто ж это сделал такую комфортную жизнь в Украине, не смотря на то, что страна находится в войне?

Ах да, Порошенко. Но он же барыга и мародёр.
Именно такие вот выводы и характерны для клинических идиотов.
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Дави їх Зе! У нас уже в ці дні і бурштин перестали мити. Бояться!
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Ну это очень даже объяснимо: "плохо" голосовали в области за "Зе"! Потому и кадровая расправа! Но ещё не вечер,бандеровцы свое наверстаю!
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