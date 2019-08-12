 Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Звільнено із посад голови: Бродівської РДА Ігор Криськів, Буської РДА Петро Мороз, Жидачівської РДА Василь Татарин, Золочівської РДА Володимир Недзельський, Миколаївської РДА Андрій Коса, Перемишлянської РДА Володимир Танчин, Радехівської РДА Сергій Івах, Сколівської РДА Богдан Янко, Сокальської РДА Андрій Дяченко, Старосамбірської РДА Іван Грись, Яворівської РДА Ігор Самардак.

Усі чиновники звільнені з формулюванням "у зв'язку із закінченням терміну повноважень президента України".

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