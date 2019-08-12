 Ексзаступник голови АП Філатов заявив, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ

Таку заяву зробив сам Філатов у понеділок перед візитом до Генеральної прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

"Жодне повідомлення про підозру мені не вручали, що підтверджено заявами офіційних осіб Генеральної прокуратури і відповідними документами", - сказав ексзаступник голови АП.

Філатов також висловився щодо документа за підписом прокурора Костянтина Кулика, який був опублікований у березні нинішнього року і нібито було "повідомлення про підозру". На його думку, в документі відсутні відомості про вчинення ним будь-яких кримінально караних діянь.

"По суті, йдеться про незаконне втручання прокурора в адвокатську діяльність, а саме надання правової допомоги акціонерам групи компаній "УМХ" під час укладання угоди з її продажу", - сказав Філатов.

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Він підкреслив, що ця угода була укладена за нормами англійського права, за участю низки міжнародних юридичних фірм та фінансових радників.

"Угода пройшла комплаєнс-перевірку в міжнародних банках, через які вона виконувалася. Законність операції ніколи ніким не була оскаржена", - заявив Філатов.

Як повідомлялося, в 2013 році UMH Group, основним співвласником якого виступав Борис Ложкін, був проданий холдингу "Ветеко" Сергія Курченка. Однією з юридичних компаній, які супроводжували угоду, було адвокатське об'єднання "Василь Кисіль і партнери", де на той момент працював Олексій Філатов. Всього цю угоду обслуговували понад 30 юристів з декількох українських і зарубіжних компаній.

За оцінкою видання Forbes Україна, продаж UMH Group увійшла в ТОП-10 найбільших M&A-угод першого півріччя 2013 року.

Після обрання Петра Порошенка в травні 2014 року Президентом України його Адміністрацію очолив Борис Ложкін. На посаді заступника голови АП Олексій Філатов відповідав за розробку і впровадження судової реформи.

Перша спроба юридичного переслідування Філатова сталася напередодні першого туру президентських виборів в березні 2019 року: прокурор Кулик заявив про те, що ексзаступник голови АП отримав повідомлення про підозру. Але в Генпрокуратурі відхрестилися від заяв Кулика, а генпрокурор Юрій Луценко сказав, що Філатов не є підозрюваним.

"У справі УМХ я так і не зміг домогтися від прокурора Кулика пояснень, в яких діях є ознаки кримінальних порушень", - заявив Юрій Луценко.

Після цього Кулика вивели з групи, яка займалася справою Курченка, а Генеральна інспекція ГПУ зайнялася перевіркою інциденту з "повідомленням про підозру".

До того ж, сам прокурор Кулик офіційно звинувачувався в незаконному збагаченні. Було встановлено, що сім'я Кулика володіє статком, який значно перевищує офіційно задекларовані доходи.