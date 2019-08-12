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Все про:обстріл (5409) операція Об'єднаних сил (1465)

 Від початку доби 12 серпня одного українського воїна поранено. Ворог 5 разів порушив режим перемир'я, - штаб ООС

Протягом доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Харчовика зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Широкиного з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новотроїцького з великокаліберних кулеметів.

Також читайте: Від початку доби найманці РФ здійснили два прицільні обстріли позицій ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:

в районі Зайцевого зі снайперської зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142520
 
 
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наш Воин ранен..
в районе Зайцево чужой снайпер...
это звенья одной цепи?
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянсько-московським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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Российские наемники разгоняют информацию о , якобьі , обстреле Пищевика из 122мм гаубиц ВСУ. Пишут о разрушенньіх домах и т.п. Думаю , что обстрел , действительно , бьіл , но не со стороньі ВСУ. В таких случаях нужно не молчать , а вьікладьівать свои разведданньіе. Имхо
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Сегодня сепаратисты выдали украинской стороне тело погибшего 10 го числа бойца нац гвардии Романенко.. кто хочет гуглите фото+21.. ссылку не дам потому что блочат.
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