 Зеленський уточнив формулювання звільнення зі служби ексглави Держприкордонслужби Цигикала

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента № 346, розміщеному 12 серпня на сайті президента.
У тексті указу наголошується: "Внести до Указу Президента України від 31 травня 2019 року № 346 "Про звільнення Цигикала з військової служби" зміну, доповнивши його після слів "у запас" словами "у зв'язку з проведенням організаційних заходів".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 31 травня Зеленський звільнив Цигикала не тільки з військової служби, а й з посади голови Державної прикордонної служби.
Для зебиков нормально.
Главное что картинка в телевизоре была.
"Дизертиров в генералы !"
ну и в Главнокомандующие тоже. разумеется.......
Как бы хуже не обернулось...."
(С) Баба Яга
Ні сіло, ні впало, по небу пливло.
Петя краде
Петя буде красти
Припев из гимна зеботов.
Тебе на пользу всё идёт.
Но расскажи - не зепупело,
За просто так тарифы Бене он введёт?..
Пока что ...бол - это Труба.
А если он, не проводя никакого расследования, что-то вякает, то это попахивает коррупцией
Почему они за забором с колючей проволокой?
мне смысла нет испытывать.
это спешл фор ю
Богдан обычный коррупционер и "решала со связями", который завалит работу офиса Зеленскавага..
вот и живите теперь с этим!
может там серьёзные отношения
Именно под путина он косит что бы привести в восторг зебилов.
У тебя в шахте интернет есть?
он - потомственный карбонарий
Штатный бот обыкновенный.
Сидит человек 24 на 365 на цензоре.
Скринит кто что сказал и раскладывает по папочкам и в шахте работает.
Может эта та шахта где оружие растет?
хоть и является верховным главнокомандующим
"сокращенные" работники имеют больше прав