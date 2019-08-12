 Зеленський уточнив формулювання звільнення зі служби ексглави Держприкордонслужби Цигикала

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента № 346, розміщеному 12 серпня на сайті президента.

У тексті указу наголошується: "Внести до Указу Президента України від 31 травня 2019 року № 346 "Про звільнення Цигикала з військової служби" зміну, доповнивши його після слів "у запас" словами "у зв'язку з проведенням організаційних заходів".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 31 травня Зеленський звільнив Цигикала не тільки з військової служби, а й з посади голови Державної прикордонної служби.

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